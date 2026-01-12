El acceso a las pruebas caseras de cáncer de cuello uterino cambiará la prevención en Estados Unidos

Una política federal busca ampliar la detección del VPH con pruebas domiciliarias, facilitando el acceso a la prevención para millones de personas en Estados Unidos (Teal Health)

Millones de personas en Estados Unidos tendrán acceso a pruebas caseras gratuitas para detectar el virus del papiloma humano (VPH), el principal causante del cáncer de cuello uterino, a partir de una nueva guía federal emitida por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA).

Según Smithsonian Magazine, la cobertura obligatoria por parte de las aseguradoras privadas regirá desde 2027 para quienes tengan entre 30 y 65 años y presenten riesgo promedio.

La medida oficial, anunciada por la HRSA, permite que la población recomendada recoja su propia muestra en casa o en una clínica, utilizando un dispositivo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Ann Sheehy, directora médica de la HRSA, explicó a Smithsonian Magazine: “Esta nueva opción de tamizaje incrementa la cobertura y salva vidas”.

La detección oportuna es clave para disminuir el impacto de un tipo de cáncer que aún registra miles de diagnósticos y muertes cada año (Freepik)

Cómo funciona el kit casero Teal Wand

La prueba se realiza mediante el kit casero Teal Wand, fabricado por Teal Health, el único dispositivo autorizado por la FDA para la auto-toma de muestras para detección del VPH desde el domicilio.

La usuaria introduce el aparato en la vagina, libera una esponja y la hace rotar con una manija larga; luego retira la esponja y la envía por correo a un laboratorio. Según la compañía, los resultados suelen estar disponibles en una semana.

Desde el 1 de enero de 2027, las aseguradoras privadas deberán cubrir el costo de estos kits, sin gasto directo para las personas, de acuerdo con las directrices publicadas por la HRSA y recogidas por Smithsonian Magazine. El objetivo es eliminar barreras económicas y facilitar el acceso a la detección temprana en el grupo de riesgo definido.

El cáncer de cuello uterino continúa afectando a miles de personas cada año en Estados Unidos. En 2025, la enfermedad fue diagnosticada en más de 13.000 personas y provocó cerca de 4.300 muertes, de acuerdo con datos citados por Smithsonian Magazine.

El dispositivo permite a las usuarias tomar una muestra íntima de forma sencilla y enviarla al laboratorio sin necesidad de acudir a una consulta médica presencial (Teal Health)

Nuevas recomendaciones y retos para la prevención

La detección precoz fue fundamental para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino. En los últimos 50 años, los exámenes de Papanicolaou (citología) y la prueba de VPH permitieron reducir a la mitad los casos nuevos y los fallecimientos asociados, un avance reconocido en la prevención, según las fuentes consultadas por Smithsonian Magazine.

Las nuevas recomendaciones establecen que las personas de 30 a 65 años con riesgo promedio deben someterse a una prueba de VPH cada cinco años. Para quienes tienen entre 21 y 29 años, la indicación es realizar la citología cada tres años.

Tanto la Sociedad Americana del Cáncer como los autores de un editorial en la revista JAMA insisten en que expandir el tamizaje resulta decisivo para mejorar la supervivencia.

El editorial subraya que una de cada cuatro personas del grupo recomendado no está al día con las pruebas preventivas y que el nuevo lineamiento solo aplica a casos de riesgo promedio. También señala la importancia de mantener una investigación constante para evaluar la eficacia y seguridad de estos métodos.

Ambas pruebas transformaron la prevención del cáncer cervicouterino al permitir identificar lesiones y virus de riesgo antes de que se desarrollen enfermedades graves (Freepik)

Aunque el Teal Wand es el primer dispositivo autorizado para uso casero, otros dispositivos de auto-toma aprobados en Estados Unidos solo pueden utilizarse en entornos clínicos. La HRSA aclara que la cobertura de esta innovación se limita a quienes cumplen los criterios de edad y riesgo definidos.

Los especialistas advierten que los beneficios dependen de mantener altos estándares de calidad y de asegurar el seguimiento en los resultados a largo plazo. La HRSA y la FDA consideran que incorporar pruebas caseras supone un avance considerable en salud pública.

Robert Smith, vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer, afirmó que el propósito de este enfoque es ampliar las oportunidades de diagnóstico precoz y disminuir exámenes innecesarios en personas fuera del rango de riesgo.

Según Smithsonian Magazine, la estrategia busca que los beneficios de la prevención alcancen al mayor número posible de personas.