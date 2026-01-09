Trump anunció que EEUU se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe

Donald Trump reveló que Estados Unidos iniciará con las operaciones “por tierra” contra los narcotraficantes (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas desarrolladas en el Pacífico y el mar Caribe, y señaló que estas organizaciones criminales “están controlando México”.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en la cadena Fox News. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense, sin precisar fechas ni alcances de las acciones anunciadas.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que Washington ejecutara un operativo en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por “narcoterrorismo” ante un tribunal federal de Nueva York. Tras ese operativo, Trump reiteró que ofreció ayuda en varias ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los cárteles, aunque aseguró que ella rechazó siempre esa posibilidad.

México reforzó en los últimos meses la cooperación con Estados Unidos en la frontera y extraditó durante 2025 a decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte. Pese a ese nivel de colaboración, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acepta ningún tipo de intervención militar extranjera en territorio mexicano. La mandataria sostuvo que México es un país soberano y que su gobierno impulsa una solución pacífica frente al crimen organizado.

Sheinbaum señaló además que ambos países enfrentan “problemas comunes”, entre ellos la atención de las causas del consumo de drogas y la cooperación en materia de investigación vinculada a la seguridad. “Es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes”, expresó.

Trump reiteró que ofreció ayuda en varias ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los cárteles, aunque aseguró que ella rechazó siempre esa posibilidad (REUTERS)

La presidenta agregó que la responsabilidad debe ser compartida entre ambos países. “Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos de Estados Unidos que distribuyen drogas; nosotros en nuestro territorio colaboramos con información y con investigación, en el marco del entendimiento que tenemos”, puntualizó.

Trump volvió sobre el tema el domingo pasado, cuando elogió a su homóloga mexicana, aunque expresó preocupación por la situación interna del país. Según sus palabras, la presidenta “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó el mandatario, un día después de la operación para capturar a Maduro.

El mandatario vinculó el narcotráfico con la crisis de salud pública en Estados Unidos y afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas. “Son familias devastadas”, señaló, aunque sostuvo que los índices comienzan a descender, al igual que el flujo migratorio en la frontera sur, que calificó como “un desastre total” antes de su gestión.

