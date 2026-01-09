Estados Unidos

Trump anunció que EEUU se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, declaró el mandatario en una entrevista con Fox News. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió

Guardar
Donald Trump reveló que Estados
Donald Trump reveló que Estados Unidos iniciará con las operaciones “por tierra” contra los narcotraficantes (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas desarrolladas en el Pacífico y el mar Caribe, y señaló que estas organizaciones criminales “están controlando México”.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en la cadena Fox News. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense, sin precisar fechas ni alcances de las acciones anunciadas.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que Washington ejecutara un operativo en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por “narcoterrorismo” ante un tribunal federal de Nueva York. Tras ese operativo, Trump reiteró que ofreció ayuda en varias ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los cárteles, aunque aseguró que ella rechazó siempre esa posibilidad.

México reforzó en los últimos meses la cooperación con Estados Unidos en la frontera y extraditó durante 2025 a decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte. Pese a ese nivel de colaboración, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acepta ningún tipo de intervención militar extranjera en territorio mexicano. La mandataria sostuvo que México es un país soberano y que su gobierno impulsa una solución pacífica frente al crimen organizado.

Sheinbaum señaló además que ambos países enfrentan “problemas comunes”, entre ellos la atención de las causas del consumo de drogas y la cooperación en materia de investigación vinculada a la seguridad. “Es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes”, expresó.

Trump reiteró que ofreció
Trump reiteró que ofreció ayuda en varias ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los cárteles, aunque aseguró que ella rechazó siempre esa posibilidad (REUTERS)

La presidenta agregó que la responsabilidad debe ser compartida entre ambos países. “Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos de Estados Unidos que distribuyen drogas; nosotros en nuestro territorio colaboramos con información y con investigación, en el marco del entendimiento que tenemos”, puntualizó.

Trump volvió sobre el tema el domingo pasado, cuando elogió a su homóloga mexicana, aunque expresó preocupación por la situación interna del país. Según sus palabras, la presidenta “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”.

Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó el mandatario, un día después de la operación para capturar a Maduro.

El mandatario vinculó el narcotráfico con la crisis de salud pública en Estados Unidos y afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas. “Son familias devastadas”, señaló, aunque sostuvo que los índices comienzan a descender, al igual que el flujo migratorio en la frontera sur, que calificó como “un desastre total” antes de su gestión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaDonald TrumpEstados UnidosEEUUcárteles narcotraficantesnarcoterrorismonarcotraficantesClaudia SheinbaumMéxico

Últimas Noticias

Donald Trump confirmó que María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, expresó el mandatario en una entrevista con Fox News. “Es una persona muy agradable”, declaró

Donald Trump confirmó que María

Calendario lunar Estados Unidos: cuándo es la próxima luna llena de enero 2026

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Calendario lunar Estados Unidos: cuándo

Marco Rubio ratificó que Estados Unidos busca “una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”

El secretario de Estado estadounidense dialogó con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la realidad venezolana

Marco Rubio ratificó que Estados

Trump calificó de “estupidez” la resolución del Senado de Estados Unidos que busca limitar eventuales acciones armadas en Venezuela

El presidente estadounidense acusó a cinco senadores republicanos de poner en riesgo la seguridad nacional y advirtió que vetará cualquier intento de restringir sus atribuciones como comandante en jefe

Trump calificó de “estupidez” la

El cofundador de Google invirtió más de USD 173 millones en mansiones de Miami

La presión tributaria en California acelera el éxodo de millonarios tecnológicos y transforma el valor de las propiedades de lujo en el sur de Florida

El cofundador de Google invirtió
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Kier Starmer abordó con con

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.