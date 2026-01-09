La Casa Blanca celebró la liberación de presos políticos en Venezuela y afirmó que es un “ejemplo de influencia” de Trump

El Helicoide, el mayor centro de torturas del chavismo (Europa Press)

La portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo estadounidense, Anna Kelly, sostuvo que la excarcelación de presos políticos en Caracas representa “un ejemplo de cómo el presidente (Donald Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano”, en declaraciones a la agencia EFE tras los anuncios de liberaciones realizados por el chavismo.

Las expresiones de la funcionaria de la administración de Donald Trump se conocieron luego de que el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, comunicara la liberación de “un número importante de personas”, en el marco de una nueva serie de excarcelaciones de detenidos por motivos políticos.

Durante la jornada del jueves, el número de presos políticos liberados en esta ronda ascendió a ocho, tras la puesta en libertad del ex candidato presidencial Enrique Márquez y del dirigente político Biagio Pilieri, de acuerdo con la información difundida por organizaciones y actores políticos venezolanos.

Desde Washington, el presidente estadounidense se refirió esa misma noche a las liberaciones desde la Casa Blanca y celebró los acontecimientos. En una entrevista con Fox News, afirmó: “Les pedimos que hicieran eso y han sido geniales, realmente lo han sido. Todo lo que hemos querido, nos lo han dado”. En ese marco, destacó su influencia sobre el régimen venezolano en la búsqueda de una transición democrática.

El presidente Donald Trump durante la ceremonia de indulto a los pavos de Acción de Gracias Waddle y Gobble, en la Casa Blanca, el martes 25 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El mandatario agregó en la misma entrevista: “Son prisioneros que nadie pensó que volverían a ver. Están siendo liberados (...) en muchos casos entiendo que son buenas personas, pero prisioneros que nadie pensó que serían liberados”. Sus declaraciones apuntaron a resaltar el impacto de la presión ejercida por su gobierno sobre Caracas.

Desde Venezuela, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, aseguró que las excarcelaciones evidencian la “voluntad” del Estado venezolano de avanzar hacia un “clima de paz” y una “convivencia pacífica”. Saab atribuyó esa orientación al Ejecutivo ahora encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana”, declaró Saab durante un acto transmitido por el canal Globovisión.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, también expresó su respaldo a las liberaciones de Márquez y Pilieri, así como a la de la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles. La alianza opositora reclamó que el proceso continúe hasta abarcar a todos los detenidos por razones políticas.

Distribución de presos políticos en Venezuela según datos de la ONG Foro Penal (Crédito: Foro Penal)

“Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos”, indicó la PUD a través de una publicación en X. La coalición subrayó que aún no existe información oficial completa sobre el alcance total de la medida.

Según datos de la ONG Foro Penal, la mayoría de los presos políticos en Venezuela fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, un proceso que distintas organizaciones califican de fraudulento y que dejó al mando del Ejecutivo a Nicolás Maduro. En ese escenario, más de 2.400 personas fueron detenidas, aunque una parte significativa recuperó la libertad posteriormente.

Los familiares y allegados de presos políticos esperan por la liberación de los detenidos ilegalmente por el régimen venezolano (Associated Press)

La Fiscalía acusó a muchos de esos detenidos por “terrorismo”, mientras que diversas ONG y partidos opositores sostienen que se trata de ciudadanos inocentes detenidos por motivos políticos. El boletín de Foro Penal del 29 de diciembre señala que actualmente existen 863 personas clasificadas como presas políticas en el país, de las cuales 757 son hombres y 106 mujeres.

En paralelo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este miércoles un “patrón de endurecimiento” en el trato hacia los presos políticos, con referencia a la suspensión de visitas y de la entrega de paquetería que incluye alimentos, medicinas y otros insumos básicos.

(Con información de EFE)