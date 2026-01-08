Crece la tensión en Minneapolis: manifestantes chocaron con agentes del ICE tras el asesinato de Renee Macklin Good

Manifestantes que protestaban contra el asesinato de una mujer por parte de un agente de inmigración en Minneapolis se enfrentaron el jueves con las fuerzas del orden, mientras aumentaba la indignación por el tiroteo que dejó a la ciudad en vilo.
Los manifestantes se reunieron antes del amanecer frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, sede de uno de los principales tribunales de inmigración de Minnesota. Cuando llegaron los agentes de inmigración, los manifestantes gritaron “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡Renuncien a sus trabajos!”.
Al menos un manifestante fue detenido cuando agentes federales armados con pistolas de balas de pimienta y gas lacrimógeno se enfrentaron a una gran multitud de manifestantes, uno de los cuales blandía un cartel con el lema “ICE = asesinato”.
La tensión escaló un día después de que Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, recibiera un disparo en la cabeza durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles por la mañana en un barrio residencial al sur del centro de la ciudad.
El incidente fue grabado en video por testigos y por la noche del miércoles cientos de personas se reunieron para una vigilia para llorarla y pedir al público que se resistiera a las redadas migratorias. Algunos corearon consignas mientras marchaban por la ciudad, pero no hubo violencia en esa ocasión.
Sin embargo, las protestas se intensificaron el jueves con enfrentamientos directos entre manifestantes y autoridades. En una escena que evocaba las campañas de redadas en Los Ángeles y Chicago, la gente coreaba “ICE fuera de Minnesota” y soplaba silbatos que se han vuelto omnipresentes durante las operaciones.
“Me encantaría que el ICE dejara nuestra ciudad y que más miembros de la comunidad vinieran para hacer que eso suceda”, dijo Sander Kolodziej, un pintor que asistió a las protestas para apoyar a la comunidad.
El Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado más de 2.000 agentes del ICE en el área en lo que dice es su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que más de 1.500 personas han sido arrestadas y que los agentes no abandonarán el estado pese a las exigencias de funcionarios locales.
Los videos del tiroteo muestran a un agente acercándose a una camioneta detenida en medio de la carretera, exigiendo a la conductora que abra la puerta y agarrando la manija. El Honda Pilot comienza a avanzar, y otro agente del ICE que está delante saca su arma y dispara al menos dos tiros a quemarropa, retrocediendo mientras el vehículo se mueve hacia él.
No está claro en los videos si el vehículo hace contacto con el agente. Después del tiroteo, la camioneta acelera hacia dos autos estacionados en una acera antes de detenerse tras chocar.
Noem calificó el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes de ICE y dijo que la conductora “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo”. El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en las redes sociales y defendió el trabajo del ICE.
Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem como “basura”. “Ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa”, dijo Frey. “Después de haber visto el video, quiero decirle a todos directamente: eso es mentira”.
El gobernador Tim Walz expresó indignación por el tiroteo y dijo que estaba preparado para desplegar a la Guardia Nacional si fuera necesario, pero pidió a la gente que mantuviera las protestas pacíficas. “Ellos quieren un espectáculo”, dijo Walz. “No podemos dárselo.”
Las escuelas cancelaron clases y actividades como medida de precaución mientras Las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y St. Paul, permanecían en tensión desde que Seguridad Nacional anunció el inicio de la operación el martes.
El tiroteo del miércoles es al menos la quinta muerte vinculada a las redadas migratorias bajo el gobierno de Trump. El comisionado Bob Jacobson del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota dijo que las autoridades estatales investigarían el tiroteo junto con las autoridades federales, mientras el FBI también abrió una investigación.