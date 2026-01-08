Las fotos de las protestas contra el ICE en Minneapolis tras el crimen de Renee Macklin Good: “Fuera de nuestra ciudad”

Gente protestando mientras agentes del orden trabajan en el lugar de un tiroteo que implicó a agentes federales, el miércoles 7 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Tom Baker)

Minneapolis estaba en vilo el jueves tras el tiroteo fatal de una mujer por parte de un agente de Inmigración y Control de Aduanas que participaba en la última ofensiva migratoria del gobierno de Trump, con el gobernador pidiendo a la gente que mantuviera la calma y las escuelas cancelando clases y actividades como medida de seguridad.

La gente protesta contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una manifestación contra el aumento de las medidas migratorias en toda la ciudad, frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

Funcionarios estatales y locales exigieron al ICE que abandonara el estado después de que Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, recibiera un disparo en la cabeza. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los agentes no se irían.

Personas se encuentran afuera del edificio Whipple luego del asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 8 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

El Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado más de 2,000 agentes en la zona, en lo que afirma ser su mayor operativo de control migratorio hasta la fecha. Noem afirmó que más de 1,500 personas han sido arrestadas.

Un hombre protesta contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una manifestación contra el aumento de la aplicación de las leyes migratorias en toda la ciudad, frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

El asesinato de Macklin Good, ocurrido el miércoles por la mañana en un barrio residencial al sur del centro, fue grabado en video por testigos, y al anochecer, cientos de personas salieron a una vigilia para llorarla e instar al público a resistir las leyes migratorias. Algunos corearon consignas mientras marchaban por la ciudad, pero no hubo violencia.

“Me encantaría que ICE abandonara nuestra ciudad y que más miembros de la comunidad vinieran a ver esto”, dijo Sander Kolodziej, un pintor que acudió a la vigilia para apoyar a la comunidad.

Una mujer protesta contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una manifestación contra el aumento de la aplicación de las leyes migratorias en toda la ciudad, frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

Los videos del tiroteo muestran a un agente acercándose a una camioneta detenida en medio de la calle, exigiendo al conductor que abra la puerta y agarrando la manija. La Honda Pilot comienza a avanzar, y otro agente de ICE, parado frente a ella, saca su arma e inmediatamente dispara al menos dos tiros a quemarropa, saltando hacia atrás mientras el vehículo avanza hacia él.

Protestan contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. REUTERS/Tim Evans

Los videos no dejan claro si el vehículo contactó al agente, ni hay indicios de si la mujer había interactuado previamente con agentes del ICE. Tras el tiroteo, la camioneta embiste a toda velocidad a dos autos estacionados en la acera antes de detenerse bruscamente.

La gente protesta contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una manifestación contra el aumento de las medidas migratorias en toda la ciudad, frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 8 de enero de 2026. REUTERS/Brian Snyder

En otra grabación posterior, se ve a una mujer que identifica a Macklin Good como su esposo llorando cerca del vehículo. La mujer, que no se identifica, dice que la pareja llegó recientemente a Minnesota y tuvo un hijo.

Un manifestante grita a un vehículo con agentes de ICE en una protesta contra el tiroteo fatal de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una manifestación contra el aumento de la aplicación de las leyes migratorias en toda la ciudad frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 8 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

Noem calificó el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes del ICE, afirmando que la conductora “intentó atropellarlos y los embistió con su vehículo. Un agente nuestro actuó con rapidez y a la defensiva, disparando, para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban”.

Un hombre sostiene una pancarta que lee "Hasta su nombre era bueno". REUTERS/Tim Evans

El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en las redes sociales y defendió el trabajo de ICE.

Protestan contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. REUTERS/Tim Evans

Noem alegó que la mujer formaba parte de una turba de agitadores y afirmó que el agente había seguido su entrenamiento. Aseguró que el FBI investigaría.

Protestan contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. REUTERS/Tim Evans

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem de “basura”.

Un manifestante señala un vehículo con agentes de ICE, en una manifestación contra el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante una protesta contra el aumento de las medidas migratorias en toda la ciudad, frente al edificio Whipple en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 8 de enero de 2026. REUTERS/Brian Snyder

“Ya están intentando presentar esto como una acción de defensa propia”, dijo Frey. “Tras haber visto el video, quiero decirles a todos directamente que eso es una tontería”.

Protestas contra el asesinato a tiros de Renée Nicole Good. REUTERS/Tim Evans

También criticó el despliegue federal y dijo que los agentes deberían irse.

El tiroteo marcó una dramática escalada en la última de una serie de operativos de control migratorio en importantes ciudades bajo la administración Trump. La del miércoles es al menos la quinta muerte relacionada con estas medidas represivas.

Gente con carteles protestando por la muerte de Rene. REUTERS/Tim Evans

Las Ciudades Gemelas han estado nerviosas desde que el DHS anunció el lanzamiento de la operación el martes, al menos en parte relacionada con acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

Un agente de ICE mató a una mujer tras dispararle

Una multitud de manifestantes se reunió en el lugar después del tiroteo para expresar su ira contra los oficiales locales y federales.

Una mujer reacciona junto a un lugar conmemorativo durante una vigilia por una mujer de 37 años que fue tiroteada en su coche por un agente de inmigración estadounidense, según funcionarios locales y federales, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. 7 de enero de 2026. REUTERS/Tim Evans

En una escena que recordó las represiones en Los Ángeles y Chicago, la gente coreaba “ICE fuera de Minnesota” y hacía sonar silbatos que se han vuelto omnipresentes durante las operaciones.

Un agente de policía de Minneapolis hace guardia mientras técnicos médicos de emergencia atienden a una persona que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

El gobernador Tim Walz afirmó estar preparado para desplegar la Guardia Nacional de ser necesario. Expresó su indignación por el tiroteo, pero instó a la población a mantener las protestas pacíficas.

Un manifestante se encuentra junto a un monumento improvisado en honor a la víctima de un tiroteo fatal en el que estuvieron involucrados agentes federales, cerca del lugar del incidente en Minneapolis, el miércoles 7 de enero de 2026. (Foto AP/Tom Baker)

“Quieren un espectáculo”, dijo Walz. “No podemos dárselo”.

Se observa un agujero de bala y manchas de sangre en un vehículo accidentado en la escena de un tiroteo en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026. (Ben Hovland/Minnesota Public Radio vía AP)

En las redes sociales hubo llamados para procesar al oficial que disparó a Macklin Good.

Manifestantes se reúnen durante una vigilia cerca de donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer en Minneapolis, el miércoles 7 de enero de 2026. (Foto AP/Giovanna Dell'Orto)

El comisionado Bob Jacobson del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota dijo que las autoridades estatales investigarían el tiroteo con las autoridades federales.

