Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump, informó en horas de la noche de este martes que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

El anuncio, realizado a través de la red social Truth Social, implica que el crudo será vendido a precio de mercado y que los fondos obtenidos estarán bajo control de su administración, con el compromiso de destinarlos a iniciativas que beneficien tanto a la población venezolana como a los intereses de Washington.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su declaración.

El mandatario también comunicó que dio la orden al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato.

Según el mensaje difundido, el petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

El anuncio de Donald Trump en su red Truth Social sobre el petróleo venezolano

De acuerdo con un reporte de Reuters, representantes de Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses, lo que podría redirigir cargamentos originalmente destinados a China y evitar recortes adicionales en la producción de la petrolera estatal PDVSA.

Estas gestiones surgieron como respuesta a la exigencia de Trump de que el régimen venezolano abra el sector petrolero a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de que un rechazo podría implicar una escalada militar.

Venezuela acumula millones de barriles de crudo en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportarlos debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos a mediados de diciembre, en el marco de una presión internacional que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Según fuentes citadas por Reuters, el acuerdo en discusión podría requerir la reasignación de embarques originalmente previstos para el mercado asiático, especialmente China, que ha sido el mayor comprador de petróleo venezolano en la última década.

Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

“Trump quiere que esto ocurra pronto para poder presentarlo como un logro importante”, señaló una fuente del sector energético consultada por la agencia.

En la actualidad, el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está controlado únicamente por la compañía Chevron, principal socio de PDVSA, bajo licencia especial del gobierno estadounidense.

Chevron ha mantenido exportaciones regulares de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios a Estados Unidos durante el bloqueo, mientras otras compañías internacionales permanecen restringidas.

El plan anunciado por Trump prevé que los ingresos de la venta de crudo sean gestionados directamente desde la presidencia estadounidense. Paralelamente, Washington y Caracas han discutido la posibilidad de realizar subastas para que compradores estadounidenses adquieran cargamentos venezolanos y de otorgar licencias especiales a socios de PDVSA, según confirmó Reuters.

Estas licencias han permitido en el pasado que empresas como Chevron, Reliance, CNPC, Eni y Repsol accedan a petróleo venezolano para refinarlo o comercializarlo en terceros mercados.

El flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está controlado únicamente por la compañía Chevron, principal socio de PDVSA, bajo licencia especial del gobierno estadounidense (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

Fuentes del sector consultadas por la agencia señalaron que algunas de estas compañías ya se están preparando para recibir cargamentos desde Venezuela. Además, se analiza la posibilidad de utilizar crudo venezolano para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos en el futuro.

La perspectiva de un aumento en los envíos de crudo venezolano al mercado estadounidense fue calificada como una buena noticia por el secretario del Interior, Doug Burgum, quien declaró a Fox News que “Venezuela tiene una oportunidad ahora de recibir capital para reconstruir su economía” y que la cooperación con tecnología estadounidense podría transformar el sector energético del país sudamericano.

Hasta antes del endurecimiento de las sanciones, las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos procesaban cerca de 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano.

El mandatario republicano precisó que los recursos estarán bajo control de su administración y se destinarán a iniciativas que favorecerán a ambos países (REUTERS/Kevin Lamarque)

PDVSA ha debido reducir su producción debido a la saturación de los depósitos provocada por el embargo. Según las fuentes citadas por Reuters, si la petrolera estatal no logra exportar su crudo en el corto plazo, se vería obligada a profundizar los recortes.

(Con información de Reuters)