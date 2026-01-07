Estados Unidos

Estados Unidos incautó otro petrolero de la “flota fantasma” venezolana en una operación en aguas del Caribe

El M/T Sophia, que navegaba sin bandera en aguas internacionales, fue interceptado en la madrugada y será escoltado hacia EEUU. La incautación ocurre el mismo día en que la Guardia Costera capturó otro buque vinculado a Caracas tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

EEUU incautó otro buque petrolero sancionado ahora en el Mar Caribe

Estados Unidos incautó un segundo petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Caribe este miércoles, en el marco de una ofensiva intensificada contra el comercio de crudo que burla las restricciones impuestas por Washington. El Comando Sur de Estados Unidos informó en un mensaje publicado en X que, en una operación llevada a cabo en la madrugada y coordinada con los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, sus fuerzas interceptaron sin incidentes al buque M/T Sophia, considerado parte de la llamada “flota oscura”. El petrolero, que navegaba sin bandera y realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe, está siendo escoltado por la Guardia Costera estadounidense hacia territorio estadounidense para su disposición final. En palabras del Comando Sur, el operativo forma parte de la Operación Southern Spear, cuyo objetivo es “aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental” y restaurar la seguridad en la región.

Horas antes, autoridades estadounidenses incautaron otro petrolero vinculado a Venezuela que tenía como destino Rusia, tras una persecución de dos semanas en el Atlántico Norte, según confirmaron tanto el Comando Europeo del ejército estadounidense como el Departamento de Justicia en declaraciones recogidas por The New York Times. El buque, originalmente denominado Bella 1 y posteriormente registrado bajo bandera rusa como Marinera, había evadido el bloqueo marítimo estadounidense a petroleros sancionados y rechazado intentos previos de abordaje por parte de la Guardia Costera. Las autoridades señalaron que no se registró resistencia por parte de la tripulación durante la operación, aunque en las inmediaciones se encontraban buques militares rusos, incluido un submarino, de acuerdo a fuentes citadas por el mismo medio. Rusia no realizó comentarios oficiales sobre el incidente.

El Comando Sur estadounidense coordina la Operación Southern Spear para combatir actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

El pasado 16 de diciembre, Trump decretó un bloqueo total sobre los petroleros venezolanos sancionados. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la medida como una de las mayores “cuarentenas” de la historia moderna, destinada a frenar los ingresos del gobierno de Caracas. El bloqueo, no obstante, permite excepciones para el petróleo enviado por la compañía estadounidense Chevron hacia la costa del golfo de México.

En las últimas semanas, al menos 16 petroleros sujetos a sanciones estadounidenses intentaron eludir el cerco naval, empleando tácticas como el apagado de señales de transmisión, el uso de nombres falsos de embarcaciones y la manipulación de sus posiciones, práctica conocida como “spoofing”, según un análisis satelital citado por The New York Times y testimonios de fuentes internas de la industria petrolera venezolana. Cuatro de estos buques fueron rastreados navegando hacia el este, cerca de la costa, sin autorización del gobierno provisional, lo que algunos expertos interpretan como un desafío al control de la líder interina Delcy Rodríguez. Otros doce petroleros permanecen inlocalizables tras desaparecer de los puertos venezolanos.

El Comando Sur estadounidense coordina la Operación Southern Spear para combatir actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

Desde la imposición del bloqueo, las fuerzas estadounidenses han interceptado al menos tres petroleros implicados en el comercio de petróleo venezolano sancionado. El Skipper fue incautado el 10 de diciembre cuando navegaba rumbo a China, mientras que el Centuries fue detenido y abordado el 20 de diciembre, pero no incautado. El Bella 1, ahora Marinera, fue capturado este miércoles. Un funcionario estadounidense consultado por The New York Times explicó que la “cuarentena” se dirige específicamente a los buques “fantasma” sancionados.

