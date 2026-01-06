Una advertencia de inundación es emitida en un estado de EEUU tras la crecida de un río a 64 metros

El río Sacramento en Tehama superó los 210,7 pies, activando la advertencia de inundación leve según el Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Fred Greaves/ARCHIVO)

Una advertencia de inundación fue emitida en Sacramento, California, el 6 de enero de 2026, luego de que el río Sacramento alcanzara una profundidad de 210,7 pies (64,7 metros) en el puente Tehama, superando el umbral de inundación leve y afectando a residentes, autoridades y áreas recreativas cercanas. La alerta, comunicada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), responde al incremento del caudal ocasionado por una sucesión de lluvias asociadas a ríos atmosféricos que impactaron la región durante la primera semana del año.

De acuerdo con el aviso oficial difundido por el NWS Sacramento a las 6:49 a.m., hora local, la crecida se atribuye a la acumulación de precipitaciones y escorrentía superficial que elevaron el nivel del río Sacramento por encima de los valores habituales. La institución informó que el puente Tehama se mantendría en nivel de inundación leve durante al menos siete horas, con pronóstico de descenso gradual a partir de la tarde, según datos de la Oficina de Predicción Hídrica de California.

Antecedentes recientes muestran que el estado de California enfrentó al inicio de 2026 una serie de tormentas ligadas a ríos atmosféricos, fenómeno que provoca lluvias intensas y eleva los riesgos de inundaciones en la costa oeste, especialmente durante el invierno. El monitoreo continuo de la situación por parte de entidades federales y estatales busca evitar daños mayores en infraestructuras y prevenir incidentes entre la población.

¿Cuál es el nivel actual del río Sacramento y cómo se determinó la alerta?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el nivel registrado en el puente Tehama alcanzó los 210,7 pies (64,7 metros), lo que activó el protocolo de advertencia de inundación leve. La Oficina de Predicción Hídrica de California precisó que, a los 211 pies (64,8 metros), el agua comienza a afectar el complejo pesquero Driftwood RV y vuelve inaccesible el parque del condado cercano.

El monitoreo hidrológico se realiza en tiempo real mediante estaciones automatizadas y es utilizado tanto por el NWS como por el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) para coordinar acciones de emergencia. Las autoridades detallaron que el incremento de casi 1,5 metros en solo 12 horas motivó la alerta y la comunicación inmediata a la población afectada.

Las intensas lluvias causadas por ríos atmosféricos durante la primera semana de enero elevaron el nivel del río Sacramento. (REUTERS/Aude Guerrucci/ARCHIVO)

¿Qué zonas y actividades resultan afectadas por la crecida?

La advertencia emitida por el NWS Sacramento abarca principalmente las áreas colindantes al río Sacramento en torno al puente Tehama, incluyendo espacios recreativos y rutas de acceso vecinas. El Departamento de Recursos Hídricos de California señaló que cuando el nivel supera los 64,2 metros, el parque del condado se vuelve inaccesible y algunos caminos pueden quedar anegados.

Además, la alerta establece que, a partir de los 64,3 metros, el agua comienza a ingresar a instalaciones recreativas y residenciales, lo que implica el cierre temporal de servicios y la restricción de circulación en áreas vulnerables. La medida preventiva busca evitar incidentes y preservar la integridad de residentes y visitantes.

¿Qué es un río atmosférico y por qué impacta a California?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) define los ríos atmosféricos como “regiones largas y estrechas en la atmósfera que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos”. Este fenómeno meteorológico puede provocar lluvias abundantes, nevadas y vientos fuertes, concentrando precipitaciones en zonas limitadas y elevando el riesgo de inundaciones.

Durante la primera semana de enero de 2026, la región de Sacramento experimentó lluvias continuas asociadas a varios ríos atmosféricos, lo que incrementó el caudal de los principales ríos y elevó los niveles de alerta en distintas jurisdicciones del estado, según reportes del NWS y el DWR.

El NWS y el DWR informan que el nivel del río Sacramento comenzará a descender gradualmente durante la tarde del 6 de enero. (REUTERS/Fred Greaves/ARCHIVO)

¿Qué medidas han tomado las autoridades y cuáles son las recomendaciones oficiales?

El NWS Sacramento emitió recomendaciones estrictas para la población, como evitar transitar por zonas inundadas y respetar las señalizaciones y barricadas instaladas. En el comunicado oficial, la institución advirtió: “Los conductores no deben intentar rodear las barricadas ni conducir por zonas inundadas. Den la vuelta y no se ahoguen al encontrarse con carreteras inundadas. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos”.

El Departamento de Recursos Hídricos de California mantiene vigilancia permanente y coordina la respuesta junto a autoridades locales, quienes han dispuesto líneas de atención para informar sobre rutas alternativas y zonas de evacuación si el nivel del río continuara en ascenso. El monitoreo constante permite ajustar las medidas de acuerdo con la evolución hidrológica.

¿Cuál es la proyección para los próximos días según el NWS y el DWR?

De acuerdo con la Oficina de Predicción Hídrica, se espera que el nivel del río Sacramento descienda por debajo del umbral de alerta durante la tarde del 6 de enero y continúe bajando hasta los 203,3 pies (62,2 metros) el jueves 8 de enero. Este descenso dependerá de la ausencia de nuevas precipitaciones intensas en la cuenca.

Las previsiones meteorológicas indican que los sistemas de tormentas más severos han cesado, aunque persisten los riesgos por escorrentía y saturación del suelo. El NWS y el DWR continuarán informando a la población a través de sus plataformas digitales y comunicados oficiales.

Las autoridades recomiendan evitar el tránsito por zonas inundadas y respetar señalizaciones para prevenir accidentes y ahogamientos. (REUTERS/Bryan Woolston/ARCHIVO)

¿Qué antecedentes existen sobre inundaciones en Sacramento y California?

El fenómeno de inundaciones en la cuenca del río Sacramento no es inusual durante los meses de invierno, periodo en el que los ríos atmosféricos y sistemas de tormentas incrementan la probabilidad de crecidas. Según la NOAA, estos eventos pueden beneficiar la recarga de embalses, aunque también generan riesgos de desbordamiento, deslizamientos y afectaciones a la infraestructura.

En los últimos años, las autoridades estatales han reforzado los sistemas de monitoreo y alerta temprana ante la recurrencia de fenómenos extremos, coordinando acciones interinstitucionales para minimizar los daños y proteger a la población.

¿Cómo se informan y actualizan las alertas de inundación?

Las alertas de inundación en California se emiten a través de los canales oficiales del NWS, que cuenta con sistemas de notificación pública y plataformas digitales actualizadas en tiempo real. El Departamento de Recursos Hídricos de California difunde información sobre el estado de los cauces y las recomendaciones para residentes y autoridades municipales.

El acceso a datos actualizados permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas y seguir las instrucciones de las entidades encargadas de la gestión de emergencias.

¿Qué impacto tiene la advertencia de inundación en la población y las actividades locales?

La activación de la advertencia por parte del NWS Sacramento implica restricciones temporales en el acceso a parques, rutas y zonas residenciales adyacentes al río Sacramento. Residentes y visitantes deben acatar las indicaciones institucionales para evitar riesgos y contribuir a la seguridad comunitaria.

El seguimiento permanente de los niveles fluviales y la respuesta coordinada entre el NWS, el DWR y las autoridades locales son fundamentales para minimizar los efectos negativos del fenómeno y garantizar la protección de las personas y los bienes en la zona afectada.