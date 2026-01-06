Murió el legislador Doug LaMalfa: se reduce la mayoría republicana en la Cámara de Representantes

Doug LaMalfa. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El fallecimiento de Doug LaMalfa, representante republicano de California durante siete períodos, ha reducido aún más el ajustado control del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La muerte de LaMalfa, confirmada por Tom Emmer, jefe de bancada republicano, y Richard Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), deja la mayoría republicana en 218 escaños frente a los 213 de los demócratas, limitando la capacidad del partido para aprobar legislación clave.

El deceso de LaMalfa, quien tenía 65 años y representaba el 1er Distrito del Norte de California, se produce en un momento en que la dirigencia republicana, encabezada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrenta dificultades para avanzar en la agenda legislativa del presidente Donald Trump.

Trump expresó “un tremendo pesar” por la pérdida de un legislador a quien calificó como “un aliado” y “un defensor de todos”, subrayando que LaMalfa “votó conmigo el 100% del tiempo”. Trump añadió que había considerado cancelar su discurso en señal de respeto, pero decidió continuar “porque él lo habría querido así”.

La muerte de LaMalfa ocurre además en el contexto de una mayoría republicana cada vez más precaria. Con su ausencia y la inminente vacancia del escaño de Marjorie Taylor Greene, la diferencia se reduce a tres votos, lo que implica que los republicanos solo pueden permitirse perder dos votos para aprobar proyectos de ley partidistas si todos los demócratas están presentes y votan. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad del partido para impulsar iniciativas como el paquete fiscal y migratorio aprobado en 2025, conocido como la “One Big Beautiful Bill”, que requirió la intervención directa de Trump.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, deberá convocar una elección especial para cubrir la vacante, según informó su oficina. De acuerdo con el Código Electoral de California, la proclamación de la elección debe realizarse en un plazo de 14 días tras la vacancia y la votación deberá celebrarse entre 126 y 140 días después. La elección podría coincidir con las primarias estatales de 2026.

LaMalfa era un agricultor de arroz de cuarta generación

LaMalfa, agricultor de arroz de cuarta generación y ex legislador estatal, fue elegido por primera vez al Congreso en 2012 y adquirió reputación de legislador pragmático y accesible. Según The New York Times, su distrito fue rediseñado el año pasado, pasando de ser un bastión republicano a uno con tendencia demócrata, como parte de una estrategia de redistritación en respuesta a los avances conservadores en Texas y otros estados. La medida, respaldada por demócratas, complicó las perspectivas de reelección tanto para LaMalfa como para otros republicanos.

En sus años en el Congreso, LaMalfa destacó por su defensa de los recursos naturales y las comunidades rurales del norte de California. Según palabras de Hudson, fue “un conservador con principios y un defensor incansable de la gente del norte de California”, mientras que Johnson lo describió como “un luchador por la belleza y los recursos del estado”.

En su labor legislativa, LaMalfa era una figura habitual en el pleno de la Cámara, con intervenciones registradas en al menos 81 días en 2025, según una compilación de C-SPAN, lo que lo situó entre los más activos del Congreso. Era conocido también por su capacidad para dialogar con presidentes de ambos partidos durante los discursos del Estado de la Unión, buscando avances legislativos mediante el diálogo directo, en contraste con estrategias más confrontacionales adoptadas por otros miembros de su bancada.

No se han dado a conocer detalles sobre la causa de la muerte del congresista.

(Con información de AP y The Washington Post)