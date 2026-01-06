La nueva secuela de Avatar supera los 1.080 millones de dólares y marca el inicio fuerte de 2026

Avatar: Fire and Ash supera los 1.080 millones de dólares en recaudación global, consolidando el éxito internacional de la saga. (20th Century Studios)

El estreno de Avatar: Fire and Ash alcanzó más de 1.080 millones de dólares en recaudación mundial, según informó Deadline, ubicando a la tercera entrega dirigida por James Cameron como el cuarto título del cineasta en superar esa cifra. El desempeño afecta a la industria cinematográfica internacional y consolida la posición de The Walt Disney Studios como operador predominante del mercado durante el inicio de 2026.

De acuerdo con el mismo reporte de Deadline, la nueva producción de la saga sumó 306 millones de dólares en el mercado doméstico, que abarca a Estados Unidos y Canadá, mientras que el total internacional ascendió a 777,1 millones de dólares. Ningún otro director ostenta tres películas con ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares en la lista de los diez filmes más taquilleros, por encima de directores como Christopher Nolan, los hermanos Russo o Steven Spielberg.

La saga Avatar mantiene su relevancia en la taquilla global desde su inicio en 2009. El rendimiento de esta tercera parte ratifica la tendencia de dominio de las grandes franquicias y la consolidación de Disney como principal actor global, en un año donde los estudios buscan fortalecer su portafolio ante una competencia internacional intensa.

¿Cuánto recaudó Avatar: Fire and Ash y cómo se distribuyen los ingresos por regiones?

El reporte de Deadline detalla que Avatar: Fire and Ash alcanzó 1.080 millones de dólares a escala global, con 306 millones generados en Estados Unidos y Canadá y 777,1 millones en los mercados internacionales. Entre los principales territorios, China aportó 138 millones de dólares, ubicando al filme como el segundo mayor estreno de la Motion Picture Association (MPA) en ese país durante 2025, solo superado por Zootopia 2, que logró 601,4 millones de dólares en ese mercado.

En Japón, la recaudación de Avatar 3 experimentó un crecimiento del 26% respecto al fin de semana anterior, mientras que en Australia, Brasil, Francia, Reino Unido, México, Alemania, Corea del Sur e Italia se reportaron descensos que oscilaron entre el 14% y el 41%, según Deadline. La película sumó 40 millones de dólares en su tercer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, con una caída del 37% respecto al fin de semana anterior, y ocupa el segundo puesto en la taquilla global de 2025 dentro de las producciones de la MPA.

La trilogía completa de Avatar ya suma 6.350 millones de dólares en recaudación mundial, según cifras de Deadline, lo que la posiciona como una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo.

James Cameron se posiciona como el único director con tres películas en la lista de las diez más taquilleras de la historia del cine. (20th Century Studios vía AP)

¿Qué películas lideraron la taquilla mundial en 2025 y cuál es el peso de Disney?

Deadline indica que The Walt Disney Studios controla las tres películas más taquilleras de 2025: Zootopia 2, Avatar: Fire and Ash y Lilo & Stitch. Zootopia 2 encabeza el ranking global con 1.588 millones de dólares, ubicándose como la segunda película animada más exitosa de todos los tiempos, tras superar los 1.456 millones de Frozen 2.

La secuela animada también lidera el mercado internacional, con 1.220 millones de dólares obtenidos fuera de Estados Unidos y Canadá. A nivel de películas animadas, Disney ocupa cinco de los seis primeros puestos en la lista de títulos con mayor recaudación en la historia, de acuerdo con la información reportada por Deadline.

En el mercado chino, Disney mantiene tres de los cinco títulos más exitosos de la MPA, con Zootopia 2, Avatar: Fire and Ash y Lilo & Stitch. El dominio en este país refuerza la influencia del estudio en una de las plazas más relevantes para la industria fílmica mundial.

¿Cómo se comportaron otros estrenos internacionales fuera del universo Disney?

El análisis de Deadline muestra que la competencia directa de Disney registró cifras menores. Sony Pictures presentó Anaconda, que recaudó 88,4 millones de dólares a nivel global, con 42,5 millones provenientes del extranjero. Francia lideró los nuevos mercados para el filme con 1,1 millones de dólares, seguido por Australia, Reino Unido y México, donde las cifras oscilaron entre 1,1 y 1,9 millones.

Lionsgate estrenó The Housemaid, que alcanzó un acumulado global de 133 millones de dólares, con 57,3 millones originados fuera de Norteamérica. En Estados Unidos y Canadá, la película mantuvo un descenso del 3% en su tercera semana, sumando 75,7 millones de dólares. Según Deadline, Lionsgate no difundió detalles específicos sobre la recaudación internacional de ese título.

Otros filmes como Wicked: For Good y Five Nights at Freddy’s 2 sumaron, respectivamente, 6 millones y 4,95 millones de dólares durante el último fin de semana reportado. En Italia, la comedia local Buen Camino acumuló 57,4 millones de dólares, cifra que supera lo obtenido por Avatar 3 en ese país, que lleva 24,2 millones de dólares, según el informe de Deadline.

La saga Avatar acumula 6.350 millones de dólares en recaudación mundial, reafirmando su lugar como una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo. (20TH CENTURY STUDIOS)

¿Qué impacto tiene el éxito de Avatar: Fire and Ash en la industria y cuáles son las tendencias que se consolidan?

La performance de Avatar: Fire and Ash reafirma la tendencia de concentración de ingresos en las grandes franquicias y conglomerados, de acuerdo con el análisis de Deadline. El liderazgo de Disney en la taquilla internacional se sostiene por la continuidad de lanzamientos de alto presupuesto y por la expansión en mercados estratégicos, con especial foco en Asia y América Latina.

El modelo de negocio basado en secuelas y marcas reconocidas presenta ventajas competitivas para los estudios que cuentan con catálogos y propiedad intelectual consolidada. El impacto para el público se traduce en una mayor oferta de títulos de gran escala y efectos visuales, mientras las producciones independientes y locales buscan posicionarse en nichos y festivales.

El seguimiento de Deadline proyecta que Avatar: Fire and Ash continuará sumando ingresos en las próximas semanas, lo que podría modificar la composición final del ranking anual. El comportamiento de la taquilla en China y otros mercados emergentes seguirá siendo un factor determinante para el éxito de los grandes estrenos en 2026.

¿Qué cifras y récords destacan en la taquilla de 2025?

Deadline destaca que James Cameron es el único director con tres películas que superaron los 2.000 millones de dólares en la lista de las diez más taquilleras de la historia, superando a otros realizadores de renombre. Avatar: Fire and Ash se convierte en la tercera entrega de la franquicia en superar los mil millones de dólares a nivel mundial, y la segunda película más taquillera de la MPA durante 2025.

Entre los récords adicionales, Zootopia 2 se posiciona como la segunda película animada más exitosa de la historia, mientras que las producciones de Disney ocupan los tres primeros puestos en la taquilla global anual y mantienen una presencia dominante en mercados clave.

El formato IMAX también reportó resultados relevantes para Avatar 3, con 22,5 millones de dólares durante el último fin de semana analizado y un acumulado de 140 millones de dólares en ese formato, dentro del ranking histórico de la compañía, según datos de Deadline.

El dominio de Disney en mercados estratégicos como Asia y América Latina fortalece su posición global y su influencia en la industria cinematográfica. (Captura de pantalla)

¿Qué se espera para la taquilla global y los estudios en 2026?

Los estudios de Hollywood se mantienen atentos al desempeño de sus principales franquicias en los mercados internacionales. La consolidación de Disney en 2025 podría influir en la estrategia de lanzamientos previstos para el siguiente año fiscal, con énfasis en la continuidad de sagas y producciones de alto presupuesto.

El seguimiento de Deadline anticipa que el ranking de las películas más taquilleras podría experimentar cambios si los estrenos previstos para el primer semestre de 2026 logran superar las expectativas. Los resultados obtenidos por Avatar: Fire and Ash y las demás producciones de Disney durante 2025 servirán como referencia para la planificación de futuras inversiones y estrategias de distribución global.