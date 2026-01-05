Estados Unidos

Donald Trump volvió a reclamar Groenlandia pese al rechazo de Dinamarca: “La necesitamos por razones de seguridad nacional”

El presidente estadounidense alegó presencia de buques rusos y chinos en la zona ártica, mientras la primera ministra danesa le exigió detener las amenazas contra un aliado histórico de la OTAN

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 4 de enero de 2026, en Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su reclamo por “seguridad nacional” sobre Groenlandia, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a “poner fin a las amenazas” sobre una posible anexión.

“Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”, dijo el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Asimismo, el mandatario ha criticado la gestión de Copenhague de la seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía. “Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”, bromeó.

Por otra parte, preguntado por su posible justificación para una anexión, ha incidido en “la seguridad nacional”. “Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”, agregó.

La primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Pese a apuntar a la presencia de buques chinos en las proximidades de Groenlandia, Trump ha rechazado que una potencial anexión pueda afectar a su “muy buena relación” con el presidente de China, Xi Jinping.

“Tenemos el poder de los aranceles, y él tiene otros poderes a su alrededor”, ha alegado, sin dar más detalles de su planteamiento, asegurando que cumplirá con su previsión de ir a ver al dirigente chino en abril.

Apenas unas horas antes, Mette Frederiksen había instado “encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”, argumentando además que la postura de la Administración Trump “no tiene ningún sentido” al pertenecer Dinamarca, y, por ende, Groenlandia, a la OTAN.

El primer ministro de Groenlandia: “¡Ya basta!"

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia reclamaron además una publicación en redes sociales de Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, de una imagen de la isla danesa con los colores de la bandera estadounidense junto a una breve leyenda en mayúsculas: “SOON” (pronto).

Groenlandia.

La publicación de Miller y las declaraciones de Trump se producen además después de que el ejército estadounidense capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa durante una sorprendente incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas.

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

“Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”, reaccionó en Facebook el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Pero “no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse”, agregó el dirigente, que recordó que Groenlandia “no está en venta y [su] futuro no se decide en redes sociales”.

(con información de EP y AFP)

