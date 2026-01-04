Estados Unidos

El gobierno de EEUU destacó la compleja misión para capturar a Maduro: “Requirió meses de coordinación y planificación”

En un comunicado conjunto, la fiscal general Pam Bondi recordó que la detención del ex dictador venezolano responde a una causa penal en curso por tráfico de drogas

Guardar
La fiscal general de Estados
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia (REUTERS/Tom Brenner)

El gobierno de Estados Unidos destacó este domingo en un comunicado conjunto la complejidad de la Operación Resolución Absoluta que permitió la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, quien ahora deberá rendir cuentas ante la justicia norteamericana por narcoterrorismo.

La información fue difundida en un comunicado conjunto encabezado por la fiscal general Pam Bondi, en el que se detallan los fundamentos legales y operativos de la acción, presentada como el resultado de una investigación judicial en curso.

Según el Departamento de Justicia, la operación fue ejecutada para dar curso a una causa penal abierta contra el ex líder del chavismo por su participación en redes de tráfico de drogas a gran escala.

El Departamento de Justicia, en estrecha coordinación con otras agencias federales, ejecutó con éxito una compleja misión de aplicación de la ley para llevar a Nicolás Maduro a custodia de Estados Unidos y que enfrente la justicia”, señaló Bondi en el comunicado oficial.

La fiscal explicó que la misión requirió meses de planificación y cooperación entre organismos civiles, militares y de inteligencia, tanto dentro como fuera de Estados Unidos: “Esta operación requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución impecable por parte de múltiples componentes del gobierno federal. El Departamento de Guerra dirigió este notable esfuerzo. No podemos agradecer lo suficiente a nuestros valientes héroes militares”.

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York

El operativo fue liderado por el Departamento de Defensa, con apoyo del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos equipos especializados participaron en el traslado y custodia de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Todo el personal actuó de manera profesional y en estricto cumplimiento de la ley estadounidense y de los protocolos establecidos”, afirmó Bondi.

El comunicado subraya que la acción judicial está relacionada con una investigación sobre narcotráfico internacional y delitos conexos que, según las autoridades estadounidenses, han tenido un impacto regional. De acuerdo con el Departamento de Justicia, estas actividades “han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses”. La fiscalía no precisó fechas de audiencias ni tribunales específicos, pero confirmó que el caso sigue su curso en el sistema judicial federal.

Bondi sostuvo que Washington exploró con el propio Maduro alternativas legales para resolver el caso sin recurrir a una operación de esta magnitud.

La fiscal general Pam Bondi
La fiscal general Pam Bondi sostuvo que el operativo fue el resultado de meses de coordinación y respondió a una causa penal en curso por tráfico de drogas (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Estados Unidos persiguió todas las opciones legales para resolver este asunto de manera pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas de forma reiterada”, afirmó. En ese sentido, atribuyó el desenlace a la decisión de continuar con conductas que, según la acusación, configuran delitos federales graves.

Esta operación refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la protección de la seguridad nacional”, señaló la fiscal general.

El caso se inscribe en una larga disputa entre Estados Unidos y el régimen chavista, marcada por sanciones, acusaciones penales y tensiones diplomáticas. Desde 2020, fiscales federales estadounidenses han imputado a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos por vínculos con el narcotráfico, cargos que Caracas ha rechazado de manera sistemática.

El comunicado también destacó la cooperación con socios internacionales, sin identificarlos, y elogió el rol de las fuerzas involucradas. “Estamos orgullosos de los profesionales federales que llevaron a cabo esta misión y de las alianzas que la hicieron posible”, concluyó Bondi.

La fiscal estadounidense había declarado el sábado que Maduro y su esposa enfrentarán “todo el peso de la justicia estadounidense” tras la presentación de una nueva acusación penal en Nueva York.

En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que ambos “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Maduro fue imputado por primera vez en 2020, pero la acusación actualizada —conocida como acusación sustitutiva— amplía el alcance del caso. El nuevo escrito judicial incorpora a su esposa, Cilia Flores, y suma cargos contra el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado una de las figuras más influyentes del poder político venezolano.

Según la fiscalía estadounidense, los imputados están señalados por vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que Estados Unidos clasifica como organización terrorista, y con carteles de la droga. Las autoridades sostienen que estas redes habrían participado en planes para “transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia también recordó que en agosto pasado elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura de Maduro y Cabello, una de las cifras más altas ofrecidas por Washington en casos de narcotráfico internacional.

Temas Relacionados

Estados UnidosPam BondiÚltimas Noticias AméricaNicolás MaduroCilia FloresNarcotráficoNarcoterrorismoVenezuelaNueva York

Últimas Noticias

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

En una entrevista con The Atlantic, el presidente de Estados Unidos subrayó que la presión sobre el régimen venezolano podría aumentar si la dirigencia chavista insiste en desafiar a Washington

Trump advirtió que Delcy Rodríguez

Maduro no tuvo quien lo defendiera

Los socios sobre los cuales se recostó el dictador venezolano no estuvieron en su hora más crítica. Enfrentará cargos por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York

Maduro no tuvo quien lo

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

Las primeras imágenes del ex dictador Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York

En el registro se observa al venezolano con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada “DEA NYD” y siendo escoltado por funcionarios estadounidenses

Las primeras imágenes del ex

El dictador Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York

El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal

El dictador Maduro llegó a
DEPORTES
El gol sobre el final

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Capturado Maduro, urge restituir la

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria