Estados Unidos

“Yo estaría preocupado”: la advertencia de Marco Rubio al régimen de Cuba tras la caída del dictador Nicolás Maduro

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la captura del líder del Cartel de los Soles reveló la influencia de La Habana en los servicios de inteligencia y seguridad venezolanos

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Kevin Mohatt)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que el régimen de Cuba debería sentirse “preocupado” tras la operación liderada por Washington que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, al sostener que la caída del poder en Caracas dejó al descubierto el papel central de Cuba en el aparato de seguridad del régimen venezolano.

La declaración fue realizada en una rueda de prensa junto al presidente Donald Trump, pocas horas después del operativo en la capital venezolana.

Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”, señaló Rubio, al describir la detención de Maduro como un golpe directo a la estructura de inteligencia cubana en Venezuela.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, La Habana había alcanzado un nivel de control profundo sobre los sistemas de seguridad venezolanos, al punto de influir en la protección personal del dictador de Caracas y en organismos clave del Estado.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla ante la prensa mientras el presidente Donald Trump lo acompaña durante una conferencia en Mar-a-Lago, tras la operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores (REUTERS/Jonathan Ernst)

Rubio sostuvo que el operativo demostró que Estados Unidos logró penetrar un esquema que, a su juicio, estaba dominado por asesores y agentes cubanos.

Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, incluso lo que se conoce de la agencia de espionaje venezolana, estaba lleno de cubanos”, afirmó.

El secretario de Estado remarcó que, tras la caída de Maduro, Venezuela debe redefinir su relación con Cuba.

Venezuela debe declarar su independencia de Cuba”, dijo Rubio, al referirse a la necesidad de desmontar los vínculos de seguridad y cooperación que, según Estados Unidos, sostuvieron al régimen chavista durante años.

Las declaraciones se produjeron mientras el presidente Donald Trump ampliaba el alcance político del operativo, al vincular la situación venezolana con la de Cuba. Desde Mar-a-Lago, el mandatario calificó al sistema cubano como “un caso muy similar” y afirmó que su gobierno busca ayudar a la población de la isla.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

Ese sistema no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años”, señaló Trump, al tiempo que describió a Cuba como una “nación fallida”.

Rubio respaldó ese diagnóstico con críticas directas a la conducción política cubana. “Cuando el Presidente habla, tómenlo en serio”, dijo, y añadió que Cuba “es un desastre en este momento”, gobernada por dirigentes que calificó de “incompetentes”.

Rubio confirmó que Washington mantendrá el embargo al petróleo venezolano, una medida con impacto directo en Cuba. El secretario de Estado indicó que Estados Unidos bloqueará los envíos de combustible provenientes de Venezuela hacia la isla, una fuente considerada esencial para el funcionamiento de su economía.

La captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se produjo en una operación relámpago ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de alta seguridad en Caracas. Posteriormente, ambos fueron trasladados y quedaron bajo custodia en un buque militar de Estados Unidos.

Washington sostiene que el dictador chavista enfrenta cargos en tribunales federales por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y delitos vinculados al uso de armas.

La imagen oficial de Nicolás
La imagen oficial de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

Desde La Habana, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel condenó la intervención estadounidense y la calificó como “un criminal ataque”, reafirmando la alianza política con Caracas.

Para Estados Unidos, el desenlace en Caracas no solo redefine el equilibrio político en Venezuela, sino que abre una nueva fase de presión sobre La Habana, en la que las advertencias públicas, el aislamiento energético y el discurso sobre la influencia cubana en la región pasan a ocupar un lugar central en la estrategia de Washington.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroCubaMarco RubioRégimen de CubaCayó Nicolás MaduroLa HabanaÚltimas Noticias AméricaCilia FloresOperación de Estados Unidos en Venezuela

Últimas Noticias

Estas son las nuevas leyes de Florida que entraron en vigor en 2026

Desde el 1 de enero, un paquete normativo estatal introduce ajustes relevantes vinculados a salud pública, protección animal y gestión residencial, según documentos oficiales

Estas son las nuevas leyes

El discurso completo de Donald Trump tras la detención del dictador Nicolás Maduro

El mandatario elogió la operación militar y advirtió que su país está preparado para una segunda ofensiva si es necesario

El discurso completo de Donald

La visa de Estados Unidos que permite estudiar y trabajar de forma temporal: cómo obtenerla y sus requisitos

El programa de intercambio administrado por el Departamento de Estado establece condiciones específicas de admisión, patrocinio obligatorio y plazos definidos para extranjeros seleccionados

La visa de Estados Unidos

Una marca de autos de alta gama retira más de 173 mil vehículos por fallas en la cámara de reversa

La revisión obligatoria se originó por un defecto que puede impedir la visualización durante la maniobra de retroceso y será corregido mediante una actualización de software sin costo

Una marca de autos de

El Aeropuerto Internacional de Miami suspendió vuelos al Caribe tras la captura del dictador Nicolás Maduro

El cierre aéreo impacta especialmente a comunidades latinas del sur de Florida cuyo día a día depende de la conectividad y el movimiento regional

El Aeropuerto Internacional de Miami
DEPORTES
El pedido de disculpas del

El pedido de disculpas del futbolista brasileño que le hizo juicio al Cruzeiro y generó una enorme controversia por calificarlo como" trabajo esclavo"

El mensaje de un ex jugador de la selección de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El heroico accionar del futbolista del Metz para ayudar a su novia en medio del trágico incendio en un bar de Suiza que lo dejó con graves heridas

“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

TELESHOW
Evangelina Anderson y Majo Martino,

Evangelina Anderson y Majo Martino, protagonistas de un emotivo rescate en Uruguay

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan de Punta del Este: mates, sonrisas y paseos a orillas del mar

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

INFOBAE AMÉRICA

Las gemas sagradas de Buda

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro