Estados Unidos

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra dos narcolanchas

Washington ha destruido casi 40 supuestas narcolanchas y causado cerca de 110 muertes desde septiembre de 2025

Al menos cinco muertos

El Ejército de Estados Unidos ha destruido otras dos supuestas narcolanchas, en una operación que, según detalló el Comando Sur estadounidense en un mensaje difundido el miércoles 31 de diciembre a través de la red social X, dejó un saldo de cinco personas muertas.

Este nuevo ataque, el segundo en apenas dos días, se enmarca en la campaña militar de Washington para combatir el narcotráfico en aguas próximas a Colombia y Venezuela, con el objetivo adicional de incrementar la presión sobre el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicado, el Comando Sur señaló que la ofensiva se dirigió “contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia estadounidense había confirmado que ambas transitaban por rutas conocidas del tráfico ilegal y participaban en actividades de narcotráfico. Según la información oficial, “un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”. El mensaje fue acompañado de imágenes en video, que muestran en apenas 21 segundos el bombardeo sobre las lanchas.

El anuncio se produjo horas después de que el propio Comando Sur, responsable de la operación conocida como Lanza del Sur, informara sobre la destrucción, el 30 de diciembre, de otras tres lanchas y la muerte de al menos dos de sus ocupantes. Como en el caso de la operación del 31 de diciembre, las autoridades militares estadounidenses no especificaron si los ataques ocurrieron en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, los dos escenarios donde Washington ha destruido casi 40 supuestas narcolanchas y causado cerca de 110 muertes desde septiembre del año anterior.

Desde el verano boreal, el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur, mientras funcionarios de Washington insisten en que su objetivo es lograr la salida de Maduro y de sus colaboradores, a quienes acusan de liderar un “narcoestado”.

El presidente de EEUU Donald
El presidente de EEUU Donald Trump. (Foto AP/Alex Brandon)

De manera paralela, el Gobierno de Donald Trump ha sostenido en las últimas semanas que el chavismo ha usurpado instalaciones y activos de compañías petroleras estadounidenses en Venezuela. Según la misma fuente, la administración estadounidense ha comenzado a confiscar petroleros que transportan crudo venezolano, acción que ya ha ejecutado en dos ocasiones.

El presidente estadounidense Donald Trump alega que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y afirma que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico.

Además de atacar pequeñas embarcaciones, Estados Unidos ha incrementado su contingente naval en la región como parte de una campaña de presión sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un área de atraque que se cree era utilizada por narcotraficantes venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron anonimato para discutir el asunto, que es confidencial.

Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó los ataques en septiembre.

(Con información de AP y EFE)

