Al menos 9.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por las intensas nevadas que azotan a varias regiones del país

El clima adverso generó interrupciones en los principales aeropuertos del noreste durante una de las fechas con mayor movimiento aéreo. Se estima que un nuevo frente frío impactará en los próximos días

Un avión de Delta planeó despegar durante una tormenta invernal en el Aeropuerto Internacional Greater Rochester en Rochester, Nueva York, el 26 de diciembre de 2025 (Joseph Frascati/REUTERS)

En medio de las tormentas invernales que afectan varias regiones de Estados Unidos, más de 9.000 vuelos fueron cancelados o retrasados en el país este sábado, durante la temporada festiva de fin de año. Los aeropuertos más afectados incluyen los que sirven al área metropolitana de Nueva York (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston.

En Nueva York se acumularon 10 centímetros de nieve, mientras que en zonas de Long Island se registraron entre 17,7 y 19 centímetros de nieve.

“La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad y sigo instando a una precaución extrema durante toda esta tormenta”, declaró la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en un comunicado.

El primer gran temporal de la temporada provocó atascos en las carreteras del noreste y alteró los vuelos en uno de los periodos de mayor tránsito aéreo en el país. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que un segundo sistema invernal amenaza al medio oeste y se prevé que la tormenta se intensifique el domingo, avanzando hacia la región de los Grandes Lagos el lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que el sistema traerá numerosos peligros invernales desde la noche del domingo, incluidas condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve superiores a 30 centímetros en áreas del Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Un avión de Southwest Airlines despega en medio de una nevada (Associated Press/George Walker IV)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) pronosticó que esta temporada de fiestas establecerá un récord de pasajeros, con más de 44 millones de viajeros. Se espera que el mayor flujo se registre el domingo 28 de diciembre, con cerca de 2,86 millones de pasajeros.

Ante las interrupciones, American Airlines, United Airlines y JetBlue Airways informaron que eximieron del pago de tarifas por cambio de vuelos a quienes resulten afectados por el mal tiempo.

Además, se emitieron avisos de tormenta de hielo y alertas de clima invernal en gran parte de Pensilvania y Massachusetts. Nueva Jersey y Pensilvania impusieron restricciones al tránsito de vehículos comerciales en varias autopistas interestatales.

Mientras gran parte de Estados Unidos enfrentaba tormentas invernales, California experimentaba un fin de semana mayormente seco tras el paso de intensas lluvias que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en días previos. Al menos cuatro personas murieron como consecuencia del temporal, incluido un hombre encontrado sin vida el viernes en un vehículo parcialmente sumergido cerca de Lancaster, según reportó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Un agente de la Patrulla de Carreteras de California conduce por la Ruta Estatal 138 de California (Associated Press/Wally Skalij)

En zonas montañosas, la acumulación de precipitaciones entre el 22 y el 24 de diciembre alcanzó entre 25 y 45 centímetros, según la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Rose Schoenfeld. En la cuenca de Los Ángeles y áreas costeras, las lluvias llegaron a los 10 centímetros.

El pueblo montañoso de Wrightwood, con 5.000 habitantes y ubicado a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, resultó especialmente afectado. Inundaciones y deslizamientos de tierra convirtieron las carreteras en ríos y sepultaron vehículos bajo rocas y escombros, causando daños significativos en viviendas y automóviles.

Antes de que se pronostiquen nuevas lluvias para finales de la próxima semana, se espera que California registre vientos de Santa Ana con ráfagas superiores a 96 km/h en zonas montañosas entre la noche del domingo y el martes, lo que podría provocar caídas de árboles y cortes de energía.

(Con información de EFE y Associated Press)

