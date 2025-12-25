Un hombre murió tras ser atacado con un arco y una flecha mientras caminaba por una acera de Nueva Jersey

Pablo Criollo murió tras un ataque con arco y flecha en Kearny, Nueva Jersey, ocasionado por Oscar Feijoo. (Oficina del Fiscal del Condado de Hudson)

Un hombre de 45 años murió tras un ataque con arco y flecha en la vía pública de Kearny, Nueva Jersey, un hecho que causó conmoción en la comunidad local.

El incidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de diciembre, dejó a la familia de la víctima, Pablo Criollo, en una situación de profundo dolor e incertidumbre, mientras las autoridades detuvieron al principal sospechoso, Oscar Feijoo, a quien se le imputan cargos de asesinato, incendio agravado y delitos con armas.

Según información de People, el caso ha generado alarma por la naturaleza inusual y la brutalidad del crimen, además de movilizar a los vecinos para apoyar a los allegados del fallecido.

El hombre transitaba por la acera cuando fue impactado por una flecha

Las imágenes de vigilancia obtenidas por NBC News y citadas por People muestran el momento en que Criollo fue alcanzado por una flecha mientras caminaba por la acera, alrededor de las 18:45 horas (hora local), poco antes de llegar a su vivienda.

La Fiscalía del Condado de Hudson indicó que la víctima fue trasladada con vida a un hospital cercano, donde falleció poco después.

El ataque, descrito como un acto aleatorio, tuvo un efecto devastador en la familia migrante de Criollo, originario de Ecuador, quien había emigrado al país siendo adolescente y era el principal sostén económico de su esposa y su hijastra.

El sospechoso fue identificado y se resistió al arresto atacando a los agentes con cuchillos

Durante la investigación, las autoridades identificaron a Oscar Feijoo, de 44 años y residente en Kearny, como principal sospechoso.

Al intentar interrogarlo en su domicilio, la situación desembocó en un prolongado operativo policial. Según detalló la fiscalía en un comunicado que recogió People, Feijoo se atrincheró dentro de su hogar y provocó varios incendios.

El enfrentamiento terminó después de varias horas, cuando el sospechoso salió de la vivienda armado con cuchillos y fue arrestado por un equipo táctico poco antes de la una de la tarde del domingo 21 de diciembre.

Además del cargo de asesinato, enfrenta acusaciones por incendio agravado y delitos relacionados con armas. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si Feijoo cuenta con defensa legal ni si se ha declarado culpable.

La familia comenzó una recaudación de fondos tras la muerte de Criollo

El impacto para la familia de la víctima quedó reflejado en los testimonios recogidos por People. Paula Amez, esposa de Criollo, relató durante una vigilia que cada día su hija pregunta por su padre y cuándo regresará a casa, recordando que la víctima fue atacada al regresar para la cena.

La hijastra, Azul, expresó en una campaña de recaudación de fondos: “La familia está completamente destrozada por este acto de violencia”. Asimismo, señaló que Criollo había mantenido el hogar como propio durante diez años y lo consideraba como un padre.

La movilización de la comunidad fue inmediata y se organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y las necesidades básicas de la familia afectada. Conforme consignó People, hasta el miércoles 24 de diciembre la iniciativa había recaudado más de 38.186 dólares, casi el doble del objetivo inicial de 20.000 dólares. Azul, en la descripción de la campaña, subrayó que la violencia sufrida interrumpió su fuente de sustento y dejó a su madre y a ella en completa vulnerabilidad.

Las consecuencias materiales y emocionales del ataque persisten para los allegados de Criollo, quienes enfrentan la pérdida de su principal fuente de ingresos y un futuro lleno de incertidumbre tras este trágico suceso.