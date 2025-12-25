Estados Unidos

Un hombre murió tras ser atacado con un arco y una flecha mientras caminaba por una acera de Nueva Jersey

Oscar Feijoo fue arrestado tras una disputa a cuchillos con los agentes de la policía, quienes lo identificaron como el asesino de Pablo Criollo en Kearny

Guardar
Pablo Criollo murió tras un
Pablo Criollo murió tras un ataque con arco y flecha en Kearny, Nueva Jersey, ocasionado por Oscar Feijoo. (Oficina del Fiscal del Condado de Hudson)

Un hombre de 45 años murió tras un ataque con arco y flecha en la vía pública de Kearny, Nueva Jersey, un hecho que causó conmoción en la comunidad local.

El incidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de diciembre, dejó a la familia de la víctima, Pablo Criollo, en una situación de profundo dolor e incertidumbre, mientras las autoridades detuvieron al principal sospechoso, Oscar Feijoo, a quien se le imputan cargos de asesinato, incendio agravado y delitos con armas.

Según información de People, el caso ha generado alarma por la naturaleza inusual y la brutalidad del crimen, además de movilizar a los vecinos para apoyar a los allegados del fallecido.

El hombre transitaba por la acera cuando fue impactado por una flecha

Oscar Feijoo, de 44 años,
Oscar Feijoo, de 44 años, enfrenta cargos por asesinato, incendio agravado y delitos con armas según la Fiscalía del Condado de Hudson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes de vigilancia obtenidas por NBC News y citadas por People muestran el momento en que Criollo fue alcanzado por una flecha mientras caminaba por la acera, alrededor de las 18:45 horas (hora local), poco antes de llegar a su vivienda.

La Fiscalía del Condado de Hudson indicó que la víctima fue trasladada con vida a un hospital cercano, donde falleció poco después.

El ataque, descrito como un acto aleatorio, tuvo un efecto devastador en la familia migrante de Criollo, originario de Ecuador, quien había emigrado al país siendo adolescente y era el principal sostén económico de su esposa y su hijastra.

El sospechoso fue identificado y se resistió al arresto atacando a los agentes con cuchillos

El sospechoso Feijoo se atrincheró
El sospechoso Feijoo se atrincheró en su hogar y provocó varios incendios antes de atacar con cuchillos al equipo SWAT el domingo 21. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, las autoridades identificaron a Oscar Feijoo, de 44 años y residente en Kearny, como principal sospechoso.

Al intentar interrogarlo en su domicilio, la situación desembocó en un prolongado operativo policial. Según detalló la fiscalía en un comunicado que recogió People, Feijoo se atrincheró dentro de su hogar y provocó varios incendios.

El enfrentamiento terminó después de varias horas, cuando el sospechoso salió de la vivienda armado con cuchillos y fue arrestado por un equipo táctico poco antes de la una de la tarde del domingo 21 de diciembre.

Además del cargo de asesinato, enfrenta acusaciones por incendio agravado y delitos relacionados con armas. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si Feijoo cuenta con defensa legal ni si se ha declarado culpable.

La familia comenzó una recaudación de fondos tras la muerte de Criollo

La campaña en GoFundMe organizada
La campaña en GoFundMe organizada por la hijastra de Criollo superó los 20,000 dólares iniciales para apoyar a la familia afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto para la familia de la víctima quedó reflejado en los testimonios recogidos por People. Paula Amez, esposa de Criollo, relató durante una vigilia que cada día su hija pregunta por su padre y cuándo regresará a casa, recordando que la víctima fue atacada al regresar para la cena.

La hijastra, Azul, expresó en una campaña de recaudación de fondos: “La familia está completamente destrozada por este acto de violencia”. Asimismo, señaló que Criollo había mantenido el hogar como propio durante diez años y lo consideraba como un padre.

La movilización de la comunidad fue inmediata y se organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y las necesidades básicas de la familia afectada. Conforme consignó People, hasta el miércoles 24 de diciembre la iniciativa había recaudado más de 38.186 dólares, casi el doble del objetivo inicial de 20.000 dólares. Azul, en la descripción de la campaña, subrayó que la violencia sufrida interrumpió su fuente de sustento y dejó a su madre y a ella en completa vulnerabilidad.

Las consecuencias materiales y emocionales del ataque persisten para los allegados de Criollo, quienes enfrentan la pérdida de su principal fuente de ingresos y un futuro lleno de incertidumbre tras este trágico suceso.

Temas Relacionados

Ataque con arco y flechaKearnyNueva JerseyHomicidioAsesinatoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La FDA retiró más de 83.000 bolsas de camarones radioactivos por riesgo de exposición a cesio-137

El fabricante indonesio está bajo investigación y la agencia recomienda a los usuarios deshacerse de los lotes afectados o bien solicitar su devolución

La FDA retiró más de

Un reconocido agricultor fue arrestado por el presunto asesinato de su exesposa en Arizona

Michael Abatti fue detenido como el principal sospechoso del homicidio a tiros de su expareja Kerri Ann Abatti en la residencia donde vivía tras su divorcio

Un reconocido agricultor fue arrestado

La ciudad de Nueva York y la región triestatal, bajo alerta por tormenta invernal después de Navidad

Expertos advierten complicaciones para quienes viajen tras las festividades ante condiciones climáticas poco usuales en rutas y autopistas

La ciudad de Nueva York

Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura y pidió respetar los resultados anunciados por el CNE de Honduras

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló la importancia de una transición pacífica y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, migración y economía

Estados Unidos felicitó a Nasry

Ciudadana británica arrestada en el aeropuerto de Miami con casi 60 kilogramos de marihuana en su equipaje

Begum Mulazimoglu fue detenida luego de que las autoridades encontraran 60 paquetes del producto escondidos en sus maletas antes de abordar un avión con destino a Londres

Ciudadana británica arrestada en el
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Estonia advirtió que responderá con

Estonia advirtió que responderá con fuego a incursiones de militares rusos tras nuevos incidentes en la frontera

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

La Unión Europea condenó los vetos de visado de EEUU contra funcionarios responsables de regular contenidos digitales

El CNE de Honduras dijo que la proclamación de Asfura corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas

Líderes internacionales expresaron su respaldo a Nasry Asfura tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras