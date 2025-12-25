Estas son las nuevas leyes que entran en vigor en Nueva York desde 2026

El Estado de Nueva York aumenta el salario mínimo a 16,50 dólares por hora en zonas urbanas y 15,50 dólares en el resto desde enero de 2026. (REUTERS/Carlo Allegri)

El estado de Nueva York puso en marcha una serie de reformas legales que incluyen el aumento del salario mínimo, la ampliación de créditos fiscales y la asignación de nuevos fondos para servicios sociales desde el 1 de enero de 2026, afectando a millones de residentes y trabajadores en diferentes sectores. Estas medidas, impulsadas por el gobierno estatal y detalladas por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL) y la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, buscan ajustar la legislación a las demandas económicas y sociales derivadas del contexto inflacionario y de recuperación económica.

Según los portales institucionales y los comunicados oficiales emitidos a finales de 2025, el incremento del salario mínimo y los ajustes fiscales forman parte de un paquete legislativo destinado a mejorar la capacidad adquisitiva y el acceso a beneficios sociales, incluyendo programas de ayuda para familias, ampliación de créditos tributarios y nuevas reglas para empleadores en sectores estratégicos. De acuerdo con el NYSDOL, cerca de 900.000 trabajadores resultan directamente beneficiados por la actualización salarial.

Las reformas aprobadas se enmarcan en una política de actualización periódica del marco normativo estatal, que responde a la evolución de los indicadores económicos y las necesidades detectadas durante los últimos años. Las autoridades estatales informaron que los nuevos lineamientos buscan asegurar condiciones laborales competitivas, aliviar la carga tributaria y fortalecer los servicios públicos, de acuerdo con la información publicada en los canales oficiales de la gobernación.

¿Cuánto sube el salario mínimo en Nueva York en 2026?

El ajuste al salario mínimo en el estado de Nueva York representa una de las principales novedades para trabajadores y empleadores desde enero de 2026. El NYSDOL estableció que el nuevo salario mínimo asciende a 16,50 dólares por hora en la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, mientras que en el resto del estado se fija en 15,50 dólares por hora.

Esta política forma parte de un esquema de aumentos escalonados implementado desde años anteriores, que busca reducir la desigualdad salarial entre regiones urbanas y rurales, de acuerdo con el análisis institucional. El incremento salarial afecta a empleadores privados, empresas de servicios, restaurantes, comercios y el sector minorista, entre otros.

En el caso del personal de aeropuertos, el salario mínimo se fijó en 21,25 dólares por hora, una medida que beneficia a quienes trabajan en limpieza, seguridad y servicios auxiliares aeroportuarios. Según datos oficiales, este ajuste forma parte de una normativa orientada a dignificar las condiciones laborales en infraestructuras clave para la economía estatal.

El nuevo salario mínimo para empleados de aeropuertos en Nueva York se fija en 21,25 dólares por hora, mejorando las condiciones laborales en infraestructuras estratégicas. (REUTERS/Marcos Brindicci)

¿Cuáles son las novedades fiscales y en créditos tributarios para familias y contribuyentes?

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció la entrada en vigor de nuevas reglas para los impuestos estatales y la entrega de apoyos directos a familias y personas con ingresos medios y bajos. Según el comunicado institucional “Dinero en sus bolsillos”, desde enero de 2026 se amplía el Crédito Tributario por Hijos y se introduce un reembolso por inflación de hasta 400 dólares por hogar.

Estos beneficios fiscales buscan aliviar la carga económica sobre los hogares afectados por el aumento de precios y la desaceleración económica registrada en años recientes. De acuerdo con el Ejecutivo estatal, la reducción de impuestos para la clase media se aplicará de manera automática en la declaración de impuestos correspondiente a 2026, sin requerir gestiones adicionales por parte de los contribuyentes.

La exención STAR para propietarios de viviendas se mantiene vigente para quienes hayan calificado durante tres años consecutivos, facilitando la continuidad del beneficio según las condiciones establecidas por el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

¿Qué servicios sociales amplió el Estado con las nuevas leyes?

Entre las reformas aprobadas, destaca la asignación de nuevos fondos a programas de salud mental y servicios sociales. De acuerdo con la información institucional publicada por la gobernación, el presupuesto estatal de 2026 contempla un incremento de recursos destinados a la prevención y atención de salud mental, permitiendo la apertura de nuevos centros y el refuerzo de los programas ya existentes.

El acceso a indemnización para víctimas de delitos también se amplió, según el decreto firmado por la gobernadora Kathy Hochul, lo que permite que más personas accedan a compensaciones económicas y servicios de apoyo de manera más rápida y sencilla. Esta medida beneficia a sobrevivientes y familiares directos, fortaleciendo la red de protección estatal para situaciones de emergencia y violencia.

En materia de cuidado infantil, el presupuesto 2026 refuerza la inversión pública en programas de asistencia y guarderías, ampliando la cobertura para familias de bajos ingresos y reduciendo la lista de espera. Según la gobernación, más de 100.000 niños podrán acceder a servicios de cuidado subsidiados a lo largo del año.

Las reformas fiscales de 2026 incluyen la ampliación del Crédito Tributario por Hijos y la introducción de un reembolso por inflación de hasta 400 dólares por hogar. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Quiénes son los principales beneficiarios de los cambios legislativos?

El ajuste del salario mínimo beneficia de manera directa a trabajadores de servicios, comercios, restaurantes, personal de limpieza y empleados aeroportuarios, según el NYSDOL. El aumento impacta de forma particular en jóvenes, mujeres y personas de comunidades migrantes, que constituyen un porcentaje elevado de la fuerza laboral en los sectores mencionados.

Las nuevas reglas fiscales y los créditos tributarios afectan a más de cinco millones de contribuyentes en todo el estado, según cifras oficiales del Departamento de Impuestos y Finanzas. Los hogares con hijos menores y las familias monoparentales reciben un apoyo económico adicional que se reflejará en sus declaraciones fiscales de 2026.

Por su parte, las reformas en servicios sociales amplían el acceso a programas de salud mental, atención a víctimas y cuidado infantil, lo que beneficia a usuarios del sistema público y a las organizaciones sociales que colaboran con el Estado en la ejecución de estos programas.

¿Qué obligaciones tienen los empleadores y cómo se vigila el cumplimiento?

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York informó que los empleadores están obligados a aplicar los nuevos salarios mínimos desde el primer día de 2026, así como a cumplir con las normativas específicas para personal de aeropuertos y sectores regulados. La autoridad laboral anunció que continuará con inspecciones y auditorías para garantizar la correcta implementación de los cambios.

En caso de incumplimiento, el NYSDOL dispone de mecanismos de denuncia y sanción, incluyendo multas y posibles sanciones administrativas. El organismo recuerda a los trabajadores que pueden consultar sus derechos y reportar irregularidades a través de los canales oficiales y las líneas directas habilitadas para tal fin.

Más de cinco millones de contribuyentes acceden a reducciones automáticas de impuestos y beneficios fiscales sin necesidad de trámites adicionales en Nueva York. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué se mantiene sin cambios en la legislación vigente?

Los parámetros de elegibilidad para el beneficio STAR, la estructura básica de los créditos fiscales y el acceso a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos permanecen sin modificaciones relevantes en este ciclo legislativo, según información oficial. El Estado mantiene la prioridad en el seguimiento y la evaluación de estos programas, con ajustes previstos en años siguientes en función del desempeño económico y las necesidades detectadas.

¿Cómo pueden los residentes acceder a información y asistencia sobre las nuevas leyes?

Las agencias estatales han puesto a disposición portales digitales y líneas telefónicas para resolver dudas sobre salarios, impuestos y servicios sociales. El Departamento de Trabajo, el Departamento de Impuestos y Finanzas y la Oficina de Servicios para Niños y Familias ofrecen asesoría y materiales informativos actualizados en sus páginas web y oficinas locales.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó que “estas reformas buscan proteger el bolsillo de los neoyorquinos y asegurar que los trabajadores y familias tengan acceso a mejores condiciones económicas”, según el comunicado institucional difundido el 1 de enero de 2026. Las autoridades realizarán un monitoreo constante de la aplicación y el impacto de las medidas durante el año, según la información oficial.