El ganador del Powerball de Nochebuena en EEUU se llevará 1.817 millones de dólares, el segundo mayor premio en la historia

Un jugador en Arkansas obtuvo un fondo casi sin precedentes tras una serie de acumulaciones consecutivas y numerosas ventas de boletos en diferentes estados del país

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Un jugador de Powerball en Arkansas ganó un gran premio de 1.817 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena del miércoles, poniendo fin a la racha de tres meses de la lotería sin un ganador del premio principal.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

Las ventas finales de boletos elevaron el gran premio más de lo esperado anteriormente, convirtiéndolo en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de 2025, según www.powerball.com. El primer premio tenía una opción de pago en efectivo en una única cuota que ascendía a 834,9 millones de dólares.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, según fue citado por el sitio web. “También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”.

Una tienda de conveniencia muestra los premios grandes del Powerball y Mega Millions, el martes 23 de diciembre de 2025 en Nueva York. El sorteo será en Nochebuena. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El premio siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números.

El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares.

Los organizadores dijeron que es la segunda vez que el gran premio de Powerball ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010.

La última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball en Nochebuena fue en 2011, dijo la marca. La compañía agregó que el sorteo también se ganó en Navidad en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Fue el segundo premio más grande en la historia de Estados Unidos. (AP Foto/Jenny Kane)

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

“Con el premio tan alto, simplemente compré uno de manera impulsiva . ¿Por qué no?”, dijo el miércoles Chris Winters, artista del vidrio de Indianápolis .

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería opera en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

(con información de AP)

