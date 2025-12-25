Donald Trump conversó con niños sobre la Navidad: “Queremos asegurarnos de que no se infiltre un Santa Claus malo”

El presidente compartió un momento distendido en la Nochebuena

El presidente Donald Trump celebró la Nochebuena preguntando a los niños que llamaban sobre los regalos que estaban emocionados de recibir, al tiempo que prometía no dejar que un “Santa malo” se infiltrara en el país e incluso sugería que una media llena de carbón podría no ser tan mala.

Mientras estaba de vacaciones en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, el presidente y la primera dama Melania Trump participaron en la tradición de hablar con los jóvenes llamando al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad por sus siglas en inglés), que de manera lúdica sigue el progreso de Santa Claus alrededor del mundo.

El presidente Donald Trump, acompañado por la primera dama Melania Trump, habla durante una llamada de la Operación Seguimiento de Santa Claus del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) en su club Mar-a-Lago, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

“Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porta bien. Santa Claus es una muy buena persona”, dijo Trump hablando con niños de 4 y 10 años en Oklahoma. “Queremos asegurarnos de que no se infiltre, de que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa Claus malo”.

Trump ha celebrado a menudo las Navidades pasadas criticando a sus enemigos políticos, como en 2024, cuando publicó: “Feliz Navidad a los lunáticos de la izquierda radical”. Durante su primer mandato, Trump escribió en línea el 24 de diciembre de 2017, atacando a un alto funcionario del FBI que, según él, tenía prejuicios contra él, así como a los medios de comunicación.

La primera dama Melania Trump habla durante una llamada de la Operación Rastreo de Santa Claus del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) en su club Mar-a-Lago, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

De hecho, poco después de terminar las llamadas de Nochebuena del miércoles, volvió a ese tema y publicó: “Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”.

Pero Trump se mostró jovial mientras hablaba con los niños. Incluso llegó a decir en un momento que “podría hacer esto todo el día”, pero que probablemente tendría que volver a asuntos más urgentes, como los esfuerzos para sofocar los combates en la guerra de Rusia con Ucrania.

Cuando un niño de 8 años de Carolina del Norte le preguntó si Santa se enojaría si nadie le dejara galletas, Trump dijo que no lo creía, “Pero creo que estará muy decepcionado”.

“Sabes, Santa Claus... tiende a ser un poco angelical. ¿Sabes lo que significa angelical? Un poco pesado”, bromeó Trump. “Creo que a Santa Claus le gustarían unas galletas”.

El presidente Donald Trump, acompañado por la primera dama Melania Trump, habla durante una llamada con militares en su club Mar-a-Lago, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente y la primera dama, Melania Trump, se sentaron uno al lado del otro y atendieron una docena de llamadas. En un momento dado, mientras su esposa hablaba por teléfono y Trump esperaba a que lo conectaran con otra llamada, notó la poca atención que ella le prestaba: “Es capaz de concentrarse por completo, sin escuchar”.

Cuando una niña de 8 años de Kansas le preguntó qué le gustaría que le trajera Papá Noel, la respuesta fue: “Eh, carbón no”.

“¿Te refieres a carbón limpio y hermoso?”, respondió Trump, evocando un eslogan de campaña favorito que ha usado durante mucho tiempo cuando prometía revivir la producción nacional de carbón.

“Tuve que hacer eso, lo siento”, agregó el presidente, riendo e incluso provocando que la primera dama, que estaba en otra llamada, se girara hacia él y sonriera.

Un cartel sobre ICE junto a un árbol de Navidad en la Iglesia Luterana del Buen Pastor en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Adam Gray

“El carbón es limpio y hermoso. Por favor, recuérdenlo a toda costa”, dijo Trump. “Pero no quieren carbón limpio y hermoso, ¿verdad?”

“No”, respondió la persona que llamó, diciendo que preferiría una muñeca Barbie, ropa y dulces.

(con información de AP)