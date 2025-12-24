Qué abre y qué cierra en Estados Unidos el 24 y 25 de diciembre por la celebración de Navidad

Los supermercados en Estados Unidos operan con horarios reducidos el 24 de diciembre y cierran totalmente el 25, según normas federales por Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24 y el 25 de diciembre, Estados Unidos experimenta modificaciones sustanciales en la operación de comercios, bancos y servicios públicos, afectando a millones de consumidores y trabajadores durante la celebración de la Navidad. Las alteraciones en los horarios y cierres aplican en todo el territorio nacional y obligan a planificar compras y gestiones con antelación, según reportó USA TODAY en su cobertura especial del 24 de diciembre de 2025.

USA TODAY detalló que las principales cadenas de supermercados, tiendas minoristas, bancos y servicios postales cambiarán sus horarios para ajustarse a los feriados federales. Las modificaciones buscan cumplir con la normativa laboral y garantizar el descanso del personal, como lo establece el calendario de días festivos del gobierno federal. Las restricciones impactan especialmente en quienes dependen de la atención presencial para compras o trámites urgentes.

El ajuste de operaciones en Navidad responde a una práctica consolidada en Estados Unidos. La mayoría de las empresas y entidades públicas establecen cierres totales o parciales durante el 25 de diciembre, mientras que el 24 se ofrece atención con horarios acotados. Según AP News y WRAL, la recomendación institucional es consultar los horarios locales y anticipar las compras para evitar imprevistos.

¿Qué supermercados están abiertos el 24 de diciembre en Estados Unidos?

La víspera de Navidad, el 24 de diciembre, los grandes supermercados de Estados Unidos mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios reducidos, de acuerdo con USA TODAY. Walmart notificó que todas sus sucursales atenderán hasta las 18:00 hora local, mientras que Target funcionará de 7:00 a 20:00. Costco operará entre las 10:00 y las 17:00, y Sam’s Club y BJ’s Wholesale cerrarán a las 18:00. Kroger informó que la mayoría de sus tiendas finalizarán operaciones entre las 18:00 y las 20:00.

Publix, Whole Foods y Food Lion confirmaron que la atención concluirá a las 19:00. Meijer abrirá de 6:00 a 19:00 y Trader Joe’s cerrará a las 17:00. Aldi y Lidl tendrán horarios limitados, sujetos a la ubicación, según fuentes oficiales consultadas por USA TODAY. Las cadenas recomiendan, además, verificar los horarios particulares de cada sucursal a través de sus páginas web o aplicaciones móviles.

Las operaciones normales se retomarán el 26 de diciembre, mientras que el 25 la totalidad de estos supermercados permanecerá cerrada, según reiteró AP News en sus reportes.

Las principales cadenas minoristas como Walmart, Target y Costco modifican sus horarios en Nochebuena y suspenden actividades en Navidad para cumplir con la ley federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tiendas minoristas operan el 24 de diciembre y cuáles cierran el 25?

Durante el 24 de diciembre, la mayoría de las grandes tiendas minoristas funcionará con horarios modificados. Macy’s abrirá de 8:00 a 19:00, Kohl’s de 7:00 a 19:00 y TJ Maxx, HomeGoods y Marshalls entre 7:00 y 18:00. Target prestará servicio hasta las 20:00, mientras que Home Depot y Lowe’s cerrarán a las 17:00 y 18:00 respectivamente, de acuerdo con información recogida por WRAL.

Tiendas especializadas como Staples, Office Depot y OfficeMax concluirán operaciones a las 17:00 o 18:00. Burlington extenderá su horario hasta las 21:00, según lo informado por USA TODAY. JCPenney y Ace Hardware funcionarán con horarios variables según la ubicación. PetSmart y Petco también reducirán sus horas de atención, cerrando a las 18:00 y 19:00 respectivamente.

El 25 de diciembre, todas estas cadenas permanecerán cerradas, sin excepciones, conforme a lo confirmado por sus portavoces a AP News. Las tiendas de conveniencia como 7-Eleven constituyen la excepción, ya que mantendrán abiertas la mayoría de sus sucursales durante el feriado, aunque la disponibilidad puede variar en algunas regiones.

¿Qué bancos y servicios postales abren el 24 y 25 de diciembre?

Según el calendario de feriados federales difundido por el gobierno de Estados Unidos, el 25 de diciembre es considerado un día no laborable para la mayoría de las instituciones financieras y organismos públicos. Bank of America, TD Bank y Wells Fargo suspenderán toda actividad presencial durante la jornada navideña. El 24 de diciembre, algunas entidades como Wells Fargo cerrarán al mediodía, mientras que otras podrán operar hasta la tarde, según confirmó USA TODAY.

Los servicios en línea y los cajeros automáticos permanecerán activos durante ambas jornadas, aunque las operaciones en ventanilla y la atención personalizada quedarán suspendidas hasta el 26 de diciembre.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que no habrá reparto ni atención en oficinas el 25. Las compañías de mensajería FedEx y UPS ajustarán sus servicios: el 24 se ofrecerá atención limitada y entregas programadas, pero el 25 solo funcionarán los servicios críticos para envíos de emergencia, según AP News.

La entrega de paquetes y servicios postales, como USPS, FedEx y UPS, se suspende el 25 de diciembre, salvo para envíos de emergencia con servicios críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede con las oficinas gubernamentales y otros servicios públicos?

Las oficinas gubernamentales federales, estatales y locales estarán cerradas el 25 de diciembre, conforme al calendario oficial de feriados federales. Esto incluye tribunales, registros civiles y dependencias de atención ciudadana. Los servicios esenciales, como bomberos, policía y atención médica de emergencia, seguirán activos bajo los protocolos regulares.

El gobierno recomienda a la población utilizar los portales digitales para trámites urgentes y evitar desplazamientos innecesarios durante el feriado, según la información publicada en el sitio oficial de la administración federal.

¿Qué farmacias y tiendas de conveniencia estarán abiertas durante la Navidad?

Algunas farmacias, como CVS y Walgreens, mantendrán abiertas ciertas sucursales el 25 de diciembre, aunque muchas operarán únicamente en modalidad de guardia y con horarios restringidos, según confirmó USA TODAY. La disponibilidad varía según la ciudad y la ubicación de la tienda.

Las tiendas de conveniencia como 7-Eleven funcionarán las 24 horas en la mayoría de sus locales, lo que representa una de las pocas alternativas para compras de emergencia durante la jornada navideña. Otras cadenas de comida rápida y estaciones de servicio podrían ofrecer atención parcial en determinadas regiones, aunque la regla general es el cierre de la mayoría de los comercios.

Las farmacias como CVS y Walgreens mantienen abiertas algunas sucursales en Navidad, mientras que la disponibilidad depende de la ubicación y solo ofrecen atención de guardia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esto a los consumidores y qué se recomienda?

Las autoridades y empresas aconsejan a los consumidores planificar sus compras y gestiones antes del 25 de diciembre. “El 24 de diciembre es el último día para resolver compras, ya que el 25 casi todo estará cerrado”, indicó un portavoz de Walmart en declaraciones recogidas por USA TODAY. La planificación anticipada permite evitar contratiempos y garantiza el acceso a bienes y servicios esenciales.

Los servicios electrónicos de bancos y plataformas oficiales continuarán operando, aunque las respuestas a consultas y trámites presenciales se retomarán a partir del 26 de diciembre. Las modificaciones en los horarios comerciales y de servicios buscan cumplir con la ley federal de feriados y proteger el descanso de los trabajadores, según remarcaron las empresas y organismos consultados por AP News.

¿Qué se puede esperar para los días posteriores a la Navidad?

El 26 de diciembre, las operaciones de supermercados, tiendas, bancos y servicios postales se restablecerán de forma habitual en todo Estados Unidos. Las empresas anticiparon que podrían registrarse incrementos en la afluencia de público y en el volumen de entregas de paquetería, debido a la acumulación de compras y envíos pendientes durante el feriado navideño.

La experiencia de años anteriores muestra que los consumidores suelen realizar compras de último momento antes del cierre, por lo que se recomienda verificar horarios específicos a través de los canales oficiales de cada empresa o servicio.