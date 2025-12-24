Encuentran el cuerpo de Melodee Buzzard desaparecida desde octubre; su madre fue acusada de asesinato

Ashlee Buzzard fue arrestada en California tras hallarse el cuerpo de su hija Melodee Buzzard, de 9 años, en una zona rural de Utah. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Una mujer de 40 años residente en California fue acusada de asesinato tras el hallazgo del cuerpo de su hija de nueve años en una zona rural de Utah, informaron las autoridades.

Ashlee Buzzard fue arrestada el martes, luego de que una investigación policial conectara cartuchos de bala hallados junto al cuerpo con un casquillo encontrado en su vivienda, señaló Bill Brown, sheriff forense del condado de Santa Bárbara, según The Associated Press.

El cuerpo de Melodee Buzzard, de 9 años, fue descubierto el 6 de diciembre por una pareja que fotografiaba paisajes en la Ruta Estatal 24 y alertó a las autoridades locales.

Un análisis forense determinó que la muerte de la menor se debió a heridas de bala en la cabeza

La investigación forense determinó que Melodee Buzzard murió por heridas de bala en la cabeza, según el sheriff Bill Brown del condado de Santa Bárbara. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

La identificación de la menor no pudo realizarse de inmediato; sin embargo, un análisis de ADN realizado por el FBI permitió establecer la coincidencia genética familiar con Buzzard, detalló Brown citado por The Associated Press. La causa de muerte confirmada fueron heridas de bala en la cabeza.

Buzzard se encuentra recluida sin derecho a fianza en la cárcel Northern Branch de Santa Bárbara, informó el sheriff. Las autoridades comunicaron que en el automóvil alquilado utilizado durante el viaje entre madre e hija también se halló munición similar a la encontrada en la escena del crimen.

Hasta el momento, los registros públicos no muestran fecha de audiencia ni la presencia de un abogado defensor. Se sabe que la oficina del defensor público representó anteriormente a Buzzard en noviembre, pero no ha respondido a solicitudes sobre su posible implicación en este caso.

Las cámaras de seguridad captaron a Melodee cerca de la frontera de Colorado por última vez

Autoridades hallaron munición similar en el Chevrolet Malibu blanco 2024 alquilado por Ashlee Buzzard para trasladarse entre estados. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

La investigación policial reconstruyó el trayecto realizado por Buzzard y su hija, quienes partieron de su residencia en Lompoc, California, el 7 de octubre a bordo de un Chevrolet Malibu blanco 2024 alquilado, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

La ruta incluyó escalas en Nevada, Arizona, Utah, con recorrido hasta Nebraska y regreso que implicó paso por Kansas. Las grabaciones de seguridad captaron a Melodee por última vez el 9 de octubre, cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Buzzard regresó sola a su domicilio el 10 de octubre, informaron las autoridades.

Durante el viaje interestatal, ambas modificaron su apariencia

La desaparición de Melodee se reportó luego de que un administrador escolar de California señalara ausencia prolongada desde el 14 de octubre. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Un video registrado en la oficina de alquiler de autos en Lompoc muestra a Melodee con una sudadera con capucha y una peluca oscura y lisa, distinta a su color de cabello natural, mientras que su madre portaba una peluca larga y rizada, comunicaron los investigadores. Además, la madre alternó pelucas y llegó a cambiar la matrícula del vehículo de alquiler para evitar ser detectada, según la policía.

La prolongada ausencia de Melodee fue advertida el 14 de octubre, cuando un administrador escolar reportó que la niña no asistía a clases. Al acudir los agentes a la residencia familiar, Buzzard no informó sobre el paradero de su hija, según la versión recogida por The Associated Press.

Durante este tiempo, Ashlee se negaba a cooperar con la investigación

La última vez que se vio a Melodee fue el 9 de octubre cerca de la frontera entre Colorado y Utah, según las autoridades. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Sin embargo, la madre de Melodee se negó a colaborar en la investigación sobre la desaparición de su hija, cuyo paradero permaneció sin conocerse durante varios meses.

A pesar de que se han vinculado pruebas balísticas, las autoridades confirmaron que el arma homicida aún no ha sido localizada. El sheriff Brown describió el crimen como “calculado, a sangre fría” y premeditado. El motivo del asesinato no ha sido determinado. El caso, actualmente bajo jurisdicción del FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, continúa bajo investigación activa.

En el entorno familiar, la abuela materna, Lilly Denes, destacó ante Los Angeles Times el buen carácter y afecto permanente de su nieta. Señaló que el padre de la menor, su propio hijo, falleció cuando Melodee tenía seis meses. Denes recibió el martes una llamada de un detective informándole sobre el hallazgo y fallecimiento, hecho que, según relató a The Associated Press, le resultó devastador.

El impacto del caso ha afectado profundamente a la comunidad local. El sheriff Brown expresó el pesar conjunto y la determinación de las fuerzas del orden: “Hoy nos unimos en el dolor, pero también con determinación”, declaró, según The Associated Press. La investigación se mantiene en marcha y las autoridades exhortan la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

La vida de Melodee Buzzard estuvo marcada por dificultades y pérdidas, y su historia deja un recordatorio sobre la fragilidad de la infancia ante circunstancias trágicas.