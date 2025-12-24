Estados Unidos

Encuentran el cuerpo de Melodee Buzzard desaparecida desde octubre; su madre fue acusada de asesinato

Tras el hallazgo, la policía arrestó a Ashlee Buzzard residente de California luego de descubrir cartuchos de bala junto a los restos de la menor en Utah

Guardar
Ashlee Buzzard fue arrestada en
Ashlee Buzzard fue arrestada en California tras hallarse el cuerpo de su hija Melodee Buzzard, de 9 años, en una zona rural de Utah. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Una mujer de 40 años residente en California fue acusada de asesinato tras el hallazgo del cuerpo de su hija de nueve años en una zona rural de Utah, informaron las autoridades.

Ashlee Buzzard fue arrestada el martes, luego de que una investigación policial conectara cartuchos de bala hallados junto al cuerpo con un casquillo encontrado en su vivienda, señaló Bill Brown, sheriff forense del condado de Santa Bárbara, según The Associated Press.

El cuerpo de Melodee Buzzard, de 9 años, fue descubierto el 6 de diciembre por una pareja que fotografiaba paisajes en la Ruta Estatal 24 y alertó a las autoridades locales.

Un análisis forense determinó que la muerte de la menor se debió a heridas de bala en la cabeza

La investigación forense determinó que
La investigación forense determinó que Melodee Buzzard murió por heridas de bala en la cabeza, según el sheriff Bill Brown del condado de Santa Bárbara. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

La identificación de la menor no pudo realizarse de inmediato; sin embargo, un análisis de ADN realizado por el FBI permitió establecer la coincidencia genética familiar con Buzzard, detalló Brown citado por The Associated Press. La causa de muerte confirmada fueron heridas de bala en la cabeza.

Buzzard se encuentra recluida sin derecho a fianza en la cárcel Northern Branch de Santa Bárbara, informó el sheriff. Las autoridades comunicaron que en el automóvil alquilado utilizado durante el viaje entre madre e hija también se halló munición similar a la encontrada en la escena del crimen.

Hasta el momento, los registros públicos no muestran fecha de audiencia ni la presencia de un abogado defensor. Se sabe que la oficina del defensor público representó anteriormente a Buzzard en noviembre, pero no ha respondido a solicitudes sobre su posible implicación en este caso.

Las cámaras de seguridad captaron a Melodee cerca de la frontera de Colorado por última vez

Autoridades hallaron munición similar en
Autoridades hallaron munición similar en el Chevrolet Malibu blanco 2024 alquilado por Ashlee Buzzard para trasladarse entre estados. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

La investigación policial reconstruyó el trayecto realizado por Buzzard y su hija, quienes partieron de su residencia en Lompoc, California, el 7 de octubre a bordo de un Chevrolet Malibu blanco 2024 alquilado, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

La ruta incluyó escalas en Nevada, Arizona, Utah, con recorrido hasta Nebraska y regreso que implicó paso por Kansas. Las grabaciones de seguridad captaron a Melodee por última vez el 9 de octubre, cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Buzzard regresó sola a su domicilio el 10 de octubre, informaron las autoridades.

Durante el viaje interestatal, ambas modificaron su apariencia

La desaparición de Melodee se
La desaparición de Melodee se reportó luego de que un administrador escolar de California señalara ausencia prolongada desde el 14 de octubre. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Un video registrado en la oficina de alquiler de autos en Lompoc muestra a Melodee con una sudadera con capucha y una peluca oscura y lisa, distinta a su color de cabello natural, mientras que su madre portaba una peluca larga y rizada, comunicaron los investigadores. Además, la madre alternó pelucas y llegó a cambiar la matrícula del vehículo de alquiler para evitar ser detectada, según la policía.

La prolongada ausencia de Melodee fue advertida el 14 de octubre, cuando un administrador escolar reportó que la niña no asistía a clases. Al acudir los agentes a la residencia familiar, Buzzard no informó sobre el paradero de su hija, según la versión recogida por The Associated Press.

Durante este tiempo, Ashlee se negaba a cooperar con la investigación

La última vez que se
La última vez que se vio a Melodee fue el 9 de octubre cerca de la frontera entre Colorado y Utah, según las autoridades. (Santa Barbara County Sheriff's Office)

Sin embargo, la madre de Melodee se negó a colaborar en la investigación sobre la desaparición de su hija, cuyo paradero permaneció sin conocerse durante varios meses.

A pesar de que se han vinculado pruebas balísticas, las autoridades confirmaron que el arma homicida aún no ha sido localizada. El sheriff Brown describió el crimen como “calculado, a sangre fría” y premeditado. El motivo del asesinato no ha sido determinado. El caso, actualmente bajo jurisdicción del FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, continúa bajo investigación activa.

En el entorno familiar, la abuela materna, Lilly Denes, destacó ante Los Angeles Times el buen carácter y afecto permanente de su nieta. Señaló que el padre de la menor, su propio hijo, falleció cuando Melodee tenía seis meses. Denes recibió el martes una llamada de un detective informándole sobre el hallazgo y fallecimiento, hecho que, según relató a The Associated Press, le resultó devastador.

El impacto del caso ha afectado profundamente a la comunidad local. El sheriff Brown expresó el pesar conjunto y la determinación de las fuerzas del orden: “Hoy nos unimos en el dolor, pero también con determinación”, declaró, según The Associated Press. La investigación se mantiene en marcha y las autoridades exhortan la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

La vida de Melodee Buzzard estuvo marcada por dificultades y pérdidas, y su historia deja un recordatorio sobre la fragilidad de la infancia ante circunstancias trágicas.

Temas Relacionados

UtahFBISanta BárbaraCaliforniaMelodee BuzzardAshlee BuzzardHomicidioestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Al menos dos muertos y cinco desaparecidos tras una explosión en un asilo de ancianos en Pensilvania

El estallido provocó un incendio que dejó atrapados a varios residentes. El incidente continúa siendo investigado, mientras las autoridades suponen que la causa principal se debe a una fuga de gas

Al menos dos muertos y

Una mujer de 65 años murió tras ser apuñalada por un hombre en una tienda Barnes & Noble de Florida

El ataque se produjo la noche del lunes en un establecimiento de Legacy Avenue, donde la víctima fue hallada con heridas graves y trasladada a un hospital antes de confirmarse su deceso

Una mujer de 65 años

El ex enviado de Estados Unidos para Venezuela aseguró que Trump no dará marcha atrás hasta lograr la salida de Nicolás Maduro

Elliott Abrams señaló que la Casa Blanca ha intensificado sus acciones y anticipó que podrían tomarse medidas más directas si la dictadura venezolana se resiste

El ex enviado de Estados

Estados Unidos anunció que ampliará las sanciones contra el régimen de Maduro para bloquear fondos destinados al tráfico de drogas

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que las nuevas medidas buscan impedir que la dictadura chavista utilice recursos estatales para financiar organizaciones terroristas como el Cartel de los Soles

Estados Unidos anunció que ampliará

Estados Unidos vetó el ingreso a cinco europeos y elevó la tensión con la UE sobre regulación digital

La decisión, anunciada por el Departamento de Estado, apunta contra ex funcionarios europeos y dirigentes de ONG

Estados Unidos vetó el ingreso
DEPORTES
“Solo siento odio hacia ellos,

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

TELESHOW
La China Suárez explotó tras

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo