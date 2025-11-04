Estados Unidos

Crece la preocupación por la desaparición de Melodee Buzzard en California: su madre no coopera con la investigación

La última vez que se vio a la menor fue el 9 de octubre. Ese día, cámaras de vigilancia registraron a la niña junto a su madre cerca de la frontera entre Colorado y Utah

La desaparición de Melodee Buzzard
La desaparición de Melodee Buzzard en California moviliza a las autoridades y genera preocupación en la comunidad. (Oficina del Sheriff del Condado Santa Bárbara)

La desaparición de Melodee Buzzard, una niña de nueve años, ha generado inquietud en las autoridades de California, que aún intentan precisar el momento y el lugar exactos en que fue vista por última vez. Mientras la búsqueda se extiende por varias semanas, la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara ha señalado que la madre de la menor, Ashlee Buzzard, no está colaborando con la investigación, según informó la oficina del sheriff a ABC News.

El caso comenzó el pasado 7 de octubre, cuando Melodee y su madre partieron desde su residencia en Lompoc, California, con destino a la zona de Nebraska, en un viaje que, según la oficina del sheriff, estaba previsto para durar tres días. Ese mismo día, cámaras de seguridad captaron a ambas en una agencia de alquiler de vehículos en el área de Santa Bárbara. En las imágenes, tanto la madre como la hija parecían llevar pelucas, de acuerdo con las autoridades.

Durante el trayecto, el 8 de octubre, la madre de Melodee habría retirado la matrícula de California, número 9MNG101, del Chevrolet Malibu blanco modelo 2024 que había alquilado, según la oficina del sheriff. A partir de esa fecha, el automóvil portaba una matrícula de Nueva York, HCG9677, aunque no se ha podido determinar con exactitud cuándo se realizó el cambio ni si se utilizaron otras matrículas en algún momento, según la misma fuente.

Cámaras de seguridad captaron a
Cámaras de seguridad captaron a Melodee y su madre usando pelucas en una agencia de alquiler de autos en Santa Bárbara. (Oficina del Sheriff del Condado Santa Bárbara)

La última vez que se pudo confirmar la presencia de Melodee fue el nueve de octubre. Ese día, cámaras de vigilancia registraron a la niña junto a su madre cerca de la frontera entre Colorado y Utah, según la oficina del sheriff en declaraciones a ABC News. Las autoridades consideran que el trayecto de regreso de Ashlee Buzzard incluyó pasos por Green River y Panguitch en Utah, el noroeste de Arizona, Primm en Nevada y finalmente Rancho Cucamonga, antes de regresar a California.

El 10 de octubre, Ashlee Buzzard regresó sola a su domicilio en Lompoc con el mismo vehículo alquilado el siete de octubre, pero Melodee ya no la acompañaba, según la oficina del sheriff. Al devolver el automóvil a la agencia de alquiler, el coche tenía nuevamente la matrícula original de California, de acuerdo con las autoridades.

La alarma sobre la desaparición de Melodee se activó el 14 de octubre, cuando un administrador del distrito escolar reportó su “ausencia prolongada” a las autoridades, según la oficina del sheriff. La menor había recibido educación en casa durante al menos los últimos años, según la misma fuente. En agosto, Melodee y su madre acudieron a la Mission Valley Independent School para inscribirla en el programa de estudio independiente del Distrito Escolar Unificado de Lompoc, según el distrito.

El distrito escolar explicó a ABC News que en su programa de estudio independiente, si un estudiante no recoge las tareas asignadas, se le remite de nuevo a su escuela de residencia, que contacta a la familia para completar la inscripción.

La última vez que se
La última vez que se vio a Melodee fue el 9 de octubre cerca de la frontera entre Colorado y Utah, según las autoridades. (Oficina del Sheriff del Condado Santa Bárbara)

Si la asistencia no se inicia, la escuela sigue los procedimientos obligatorios por ausentismo, que incluyen llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos y visitas domiciliarias. “Cuando no se logra contactar al estudiante o a la familia tras estos esfuerzos, la escuela solicita a las fuerzas del orden que realicen una verificación de bienestar”, indicó el distrito en un comunicado a ABC News.

La tía paterna de Melodee relató al medio que la niña vivía sola con su madre en un entorno cada vez más aislado. Según la tía, en las pocas ocasiones en que pudo ver a Melodee, la describió como una niña amable, cariñosa y afectuosa.

El 15 de octubre, las autoridades realizaron una primera inspección en la vivienda de Ashlee Buzzard, según la oficina del sheriff. Posteriormente, el 30 de octubre, los investigadores efectuaron un nuevo registro en la casa de la familia Buzzard, además de revisar un almacén y el Chevrolet Malibu alquilado, según informaron las autoridades.

La oficina del sheriff ha solicitado la colaboración de cualquier persona que haya visto a Ashlee Buzzard o Melodee los días 9 o 10 de octubre, o que disponga de grabaciones de video del trayecto realizado. El departamento ha puesto a disposición los números 805-681-4150 y 805-681-4171 para recibir información, así como la opción de enviar pistas de forma anónima a través de sbsheriff.org/home/anonymous-tip.

