“Pensé que no volvía a ver a mi familia”: dos pasajeras relatan el miedo, la reacción y la solidaridad que marcaron la evacuación tras el accidente de Air Canada en LaGuardia

El rápido accionar de Rebecca Liquori y Rachel Mariotti en la fila de emergencia permitió la evacuación segura del avión tras la colisión (Captura de video)

Los testimonios de dos pasajeras que sobrevivieron al accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York han aportado una perspectiva directa sobre los momentos de tensión vividos dentro del avión de Air Canada tras la colisión con un camión de rescate.

Ambas mujeres, entre los supervivientes que colaboraron activamente en la evacuación, relataron en una entrevista exclusiva con CBS Mornings cómo reconocieron la magnitud del peligro que enfrentaron al descender de la aeronave y recordaron a los tripulantes fallecidos.

Ofrecieron los primeros relatos detallados desde el interior del aparato, poniendo de relieve tanto el temor como la solidaridad espontánea que facilitó la salida segura de decenas de ocupantes.

El accidente ocurrió durante una maniobra realizada el domingo por la noche, cuando un avión de Air Canada impactó contra un camión de rescate en el aeropuerto LaGuardia. Rebecca Liquori y Rachel Mariotti, ambas pasajeras y sentadas en la fila de emergencia, actuaron con rapidez para abrir la puerta y permitir la evacuación.

Sobrevivieron sin lesiones, en tanto que los pilotos del avión fallecieron en el siniestro. Sus testimonios ilustran la relevancia de la reacción inmediata y de la colaboración entre desconocidos en contextos de emergencia, a partir del rol especial que les otorgó estar en esa ubicación estratégica.

Según detallaron en CBS Mornings, ambas ocupaban la fila de emergencia, lo que les permitió ejecutar rápidamente las acciones necesarias tras el impacto.

Liquori describió que experimentó “mucho miedo” durante el descenso a Nueva York, agravado por una intensa turbulencia. “La agarré del brazo y éramos desconocidas”, relató sobre el instante en que buscó apoyo en Mariotti, a quien acababa de conocer.

La interacción entre ambas evolucionó hacia un apoyo mutuo ante la percepción de peligro. Mariotti reconstruyó los hechos: "El impacto del camión de bomberos... no sabíamos qué ocurría. Todos fuimos lanzados hacia adelante“. Observó por la ventana intentando determinar si el avión perdería el control: “Fue aterrador”, sintetizó.

Al detenerse la aeronave, ambas mujeres pusieron en práctica las instrucciones de emergencia que hasta ese momento consideraban rutinarias.

Liquori explicó: "Saqué la puerta. Pesaba mucho, así que el protocolo es lanzarla por la ventana. Estaba muy asustada. No recuerdo esa parte, pero sí abrí la puerta y Rachel me ayudó a apartarla para que todos los pasajeros de nuestro lado pudieran salir“.

Según CBS Mornings, el procedimiento de apertura de la salida permitió que la mayoría de los ocupantes evacuaran rápidamente, lo que redujo el riesgo de lesiones asociadas al pánico y la congestión en situaciones de evacuación de emergencia.

Impacto emocional y memoria de las víctimas

Las sobrevivientes destacan la importancia de prestar atención a las instrucciones de salida de emergencia para enfrentar situaciones críticas (Captura de video)

Tras el accidente, Liquori miró atrás y sintetizó la vivencia con una frase que repite como recordatorio vital: "Soy un milagro andante y Dios me ha dado una segunda oportunidad en la vida“. Ambas pasajeras manifestaron que, aunque lograron salir con vida, sus pensamientos regresan constantemente a los pilotos de Air Canada que fallecieron en la colisión. “Estos pilotos y sus rostros me vienen a la mente con frecuencia”, expresó Mariotti a CBS Mornings.

Para Liquori, el recuerdo está asociado a un sentido de responsabilidad: “Quiero vivir mi vida de una manera que honre su memoria, porque si no fuera por su rápida actuación y perspicacia, no podríamos estar aquí hablando”, reflexionó.

El accidente ha tenido consecuencias inmediatas en la vida personal de ambas mujeres, quienes son madres: Liquori tiene dos hijos de cuatro y dos años; Mariotti, una hija de tres años. "Estuve a punto de no volver a casa con mis hijos y mi familia“, declaró Liquori. Desde su regreso, relató que se ha dedicado a aprovechar el tiempo con ellos: “Estaba tan feliz de volver a casa que los he estado mimando mucho”.

Evacuación, seguridad y lecciones para futuros pasajeros

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las causas del accidente en LaGuardia para reforzar los protocolos de seguridad aérea (Captura de video)

A raíz del incidente, Mariotti reconoció nunca haber asimilado realmente la información sobre las salidas de emergencia, a pesar de escuchar repetidamente las indicaciones del personal de vuelo.

“He oído esas instrucciones y les presto atención pasivamente. La próxima vez las escucharé con atención. Recuerdo haber mirado las pegatinas en la puerta... pero no comprendí que ‘eso era lo que debía hacer’, y ella lo hizo. Lo hizo rápido”, comentó en referencia a la reacción de Liquori.

Este testimonio coincide con lo señalado en informes de la Administración Federal de Aviación, el regulador aeronáutico de Estados Unidos, que destacan que la efectividad de una evacuación depende, en gran medida, de que algunos pasajeros hayan prestado atención a los procedimientos previos y estén en condiciones de ejecutar las acciones básicas —abrir puertas, seguir indicaciones, no obstruir las salidas— cuando la situación lo requiere.

El proceso de duelo y el impacto tras el siniestro

Las madres sobrevivientes subrayan lo valioso del reencuentro familiar tras el accidente aéreo con Air Canada en Nueva York (Captura de video)

Tanto Liquori como Mariotti afirmaron estar atravesando un proceso de asimilación emocional, caracterizado por el alivio de haber sobrevivido y el peso del duelo por las víctimas. Para Liquori, el episodio la lleva a considerar que “necesito... las metas que tengo, no puedo quedarme de brazos cruzados. La vida es breve. Los sueños que quiero lograr, debo hacerlos realidad”.

Por su parte, Mariotti considera lo ocurrido un recordatorio de la vulnerabilidad cotidiana. Aunque la seguridad aérea muestra avances —la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reportó en 2023 un accidente grave cada 6,2 millones de vuelos—, vivir un siniestro transforma la percepción del riesgo y la respuesta ante emergencias.

Las autoridades aeroportuarias y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el principal organismo de investigación de accidentes en transporte de Estados Unidos, mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas de la colisión y establecer recomendaciones que refuercen los protocolos de seguridad.