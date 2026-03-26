Alojarse en hoteles de Estados Unidos cada vez más caro: claves para evitar tarifas adicionales

Recepción de un hotel (Europa Press)

Las tasas extra en hoteles elevan el costo de hospedaje en destinos como Las Vegas, Hawái y Orlando, obligando a viajeros a desembolsar entre 15 y 50 dólares diarios en cargos obligatorios, pese a nuevas disposiciones destinadas a transparentar estos recargos.

La reciente normativa de la Federal Trade Commission (FTC), que entró en vigor en mayo de 2025, exige que todas las plataformas de hoteles y alquileres temporarios en Estados Unidos muestren el precio final —incluyendo los cargos obligatorios— desde el inicio del proceso de reserva.

Sin embargo, la regla no elimina las tasas: los clientes afrontan estos costos adicionales, ahora simplemente más visibles en la factura. Esta información se desprende de un informe publicado por Fox News Digital.

Un huésped de hotel revisa una tableta con un miembro del personal de recepción, examinando la sección de cargos adicionales y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por NerdWallet —citado por la cadena estadounidense— recopiló datos de 160 hoteles y determinó que la tarifa promedio de resort asciende a 33 dólares por noche, con cargos que oscilan entre 15 y 50 dólares diarios.

Algunos grupos hoteleros imponen tasas consistentemente más elevadas: el cobro promedio de Marriott alcanza los 50 dólares, mientras que Hyatt ronda los 33,80 dólares, seguido por Hilton con 33 dólares, IHG con 32,57 dólares y Wyndham con 25 dólares. Estos gastos impactan directamente en el presupuesto de quienes viajan por placer o trabajo.

Las tasas extra en hoteles elevan el costo de hospedaje en destinos como Las Vegas, Hawái y Orlando, obligando a viajeros a desembolsar entre 15 y 50 dólares diarios en cargos obligatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de los cargos —habitualmente etiquetados como “tasas de destino” o “de amenidades”— radica en la posibilidad de mantener bajas las tarifas anunciadas en buscadores y portales de reservas, trasladando parte del costo real a cargos obligatorios al final del proceso.

Esta estrategia, indican especialistas del sector consultados por Fox News Digital, permite a los establecimientos competir en precio sin renunciar a ingresos adicionales a través de estos recargos por servicios comunes como Wi-Fi, piscinas o centros de ejercicio.

Las cadenas hoteleras y la reacción de la industria ante la regulación

En respuesta a la oleada de quejas de consumidores y reguladores, la American Hotel & Lodging Association (AHLA), con sede en Washington D.C.,indicó: “Durante muchos años, la industria hotelera ha encabezado la creación de un estándar nacional para la transparencia de tasas en todo el ecosistema de alojamiento, y ha apoyado una norma establecida por la FTC que exige mostrar el precio total desde el inicio de la reserva”.

La entidad remarcó que la agrupación de servicios como piscinas, acceso a playas, créditos para alimentos y traslados bajo una sola tarifa, “brinda valor al cliente al ofrecer esos servicios a menor costo que si se adquirieran por separado”.

La reciente normativa de la Federal Trade Commission (FTC), que entró en vigor en mayo de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva disposición federal no impide la aplicación de estos recargos, sino que obliga a los hoteles a informarlos desde el primer momento. Para Christopher Elliott, fundador del sitio de protección al cliente Elliott Advocacy y citado por Fox News Digital, persiste el escepticismo sobre la voluntad de los hoteles para reducir las tasas tras el cambio normativo.

Derechos del huésped, tácticas para evitar cargos y frustración del consumidor

Los huéspedes disponen de recursos legales si advierten discrepancias entre el precio inicialmente pactado y el importe final. Elliott, radicado en Spokane, Washington, explicó a la cadena estadounidense: “En general, usted tiene derecho a pagar la tarifa inicialmente cotizada. Si puede probar por escrito una diferencia de tarifa, puede disputar el cargo con la entidad emisora de su tarjeta de crédito”.

En ese sentido, el especialista agregó que una queja formal presentada de manera oportuna al gerente del hotel puede resultar eficaz.

Varios huéspedes consultan con el personal de la recepción sobre los cargos adicionales aplicados a su estadía en un hotel de lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos programas de fidelidad, como Hilton Honors y World of Hyatt, eximen del cobro de tasas en reservaciones hechas mediante puntos, y el estatus élite más alto en programas como el de Hyatt elimina estos cargos incluso en reservas pagadas, representando una ventaja relevante para viajeros frecuentes.

Muchos clientes siguen manifestando su descontento ante lo que interpretan como una política opaca. En palabras de un usuario de Reddit, estos cobros son “una forma encubierta de aumentar los precios sin pagar comisiones a agencias o portales de reservas”. Otros comparan los recargos hoteleros con los “suplementos de combustible” de las aerolíneas, señalando el carácter ineludible de estos costos.

A pesar de la presión social y regulatoria, los cargos adicionales permanecen como un elemento estructural en la hotelería estadounidense. La normativa de la FTC, vigente a partir de mayo de 2025, establece la transparencia plena desde el inicio de la reserva, aunque no elimina el pago de estos recargos. Los viajeros deberán mantenerse informados y ejercer sus derechos para evitar cargos indebidos.