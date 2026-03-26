Cerveza, vino y whisky: esta es la bebida alcohólica que tiene menos riesgo de muerte

Un plato de dieta mediterránea acompañado de una copa de vino tinto ilustra recomendaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio realizado por el Colegio Americano de Cardiología reveló, a partir de datos del Biobanco del Reino Unido, cómo el tipo de alcohol y los niveles de consumo influyen en el riesgo de muerte. El trabajo, que se presentará en la Sesión Científica Anual del Colegio del 28 al 30 de marzo, investigó a 340.000 adultos británicos entre 2006 y 2022, según información de The New York Post.

Para la investigación, los especialistas analizaron datos del Biobanco británico y revisaron los cuestionarios completados por los participantes. Los adultos fueron clasificados en uno de cuatro grupos según sus niveles de consumo de alcohol.

Por ejemplo, las latas de cerveza de 355 ml, las copas de vino de 148 ml y los chupitos de licor de 44 ml contienen la misma cantidad de alcohol puro, unos 14 gramos, informó el medio estadounidense.

Las latas de cerveza de 355 ml, las copas de vino de 148 ml y los chupitos de licor de 44 ml contienen la misma cantidad de alcohol puro, unos 14 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de estudiar los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, los especialistas explicaron que quienes tomaban vino con moderación tenían un 21% menos de probabilidades de morir por esta enfermedad a diferencia de quienes bebían o lo hacían ocasionalmente; aunque el estudio fue observacional, por lo que los expertos recomendaron cautela al interpretar estos hallazgos.

Según el comunicado de prensa del Colegio Americano de Cardiología: “Por el contrario, incluso un consumo bajo de licores, cerveza o sidra se asoció con un riesgo un 9% mayor de morir por enfermedad cardiovascular en comparación con no beber nunca o beber ocasionalmente”.

A nivel poblacional, el consumo elevado de alcohol continúa siendo especialmente perjudicial. Las estadísticas del estudio muestran que quienes bebieron más cantidad registraron un 24% más de posibilidades de fallecer por cualquier causa, un 36% más de morir por cáncer y un 14% más de enfermedad cardiovascular, según la asociación médica estadounidense American College of Cardiology.

Una copa de vino, un vaso de cerveza y un vaso de licor con hielo se presentan iluminados sobre una mesa de madera, ilustrando las distintas opciones de bebidas alcohólicas y sus implicaciones para la salud y el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y cautela en la interpretación de los datos

El debate científico sigue abierto pese a estos resultados. Julian Braithwaite, presidente y director ejecutivo de la International Alliance for Responsible Drinking —organización con sede en Londres respaldada por los principales productores mundiales de cerveza, vino y bebidas espirituosas— advirtió al medio estadounidense Fox News Digital que los datos, al no estar aún revisados por pares ni publicados en una revista científica, requieren precaución: “Dada la ausencia de revisión externa, la interpretación de los resultados es limitada”, puntualizó Braithwaite.

Para este representante del sector, estos datos “sirven para recordar que la relación entre alcohol y salud no es absoluta, el riesgo depende tanto de la cantidad ingerida como del estilo de vida en general”.

Braithwaite insistió en evitar simplificaciones y recomendó que los adultos consulten a profesionales sanitarios y valoren sus circunstancias individuales antes de decidir sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

Las advertencias sobre los riesgos del alcohol han cobrado fuerza en la discusión médica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias desde el campo médico y revisión de pruebas previas

Las advertencias sobre los riesgos del alcohol han cobrado fuerza en la discusión médica internacional. Como mencionó Fox News Digital, expertos en salud pública y especialistas como el neurocirujano de Estados Unidos Brett Osborn insisten en señalar que “el alcohol es una toxina. Esto se sabe desde hace eones —no es una novedad—”.

Esta nueva investigación ayuda a precisar los perfiles de riesgo y aporta matices a las pruebas previas que vinculaban el consumo moderado de vino con posibles beneficios cardiovasculares; además, subraya que las diferencias entre bebidas no deben reducirse a una simple comparación entre bebedores y abstemios.

Diferencias de riesgo según tipo y cantidad de bebida

La información facilitada por la asociación médica estadounidense American College of Cardiology confirma que, aun con un consumo bajo o moderado, la cerveza, la sidra y los licores se vinculan a un riesgo estadísticamente más alto de mortalidad, mientras que la misma cantidad de vino se asocia con una reducción del riesgo respecto al grupo de no bebedores o bebedores esporádicos.

Estas conclusiones permitirán orientar futuras recomendaciones de salud, aunque aún no representan un cambio definitivo en la práctica médica hasta que se disponga de estudios adicionales sometidos a revisión por otros especialistas y publicados en revistas científicas.