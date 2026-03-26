Sony pone fin a Dark Outlaw Games apenas un año después de su creación

Hermen Hulst justificó la decisión ante los empleados aludiendo a factores como el aumento de los costes de desarrollo. (Composición Infobae: REUTERS/Claudia Greco / Difusión)

Sony ha decidido cerrar Dark Outlaw Games, el estudio fundado en 2025 por Jason Blundell, apenas un año después de su lanzamiento. El equipo, que no llegó a presentar públicamente su primer videojuego, se encontraba en una etapa inicial de desarrollo.

La noticia se suma a una serie de ajustes recientes dentro de la estructura de PlayStation Studios, marcando otro golpe para los proyectos asociados a Blundell bajo el paraguas de Sony.

Cierre anticipado de Dark Outlaw Games y su impacto en la estrategia de PlayStation

La clausura de Dark Outlaw Games ocurre en un momento crítico para la división de videojuegos de Sony. El estudio había sido creado por Jason Blundell, conocido por su trabajo en el modo Zombis de Call of Duty y por su paso previo por Treyarch y Deviation Games.

Dark Outlaw Games fue un estudio de desarrollo de videojuegos estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar Activision en 2020, Blundell se sumó a la lista de creativos que intentaban innovar en el ecosistema de PlayStation, pero tanto en Deviation Games como en Dark Outlaw Games, los proyectos no lograron concretarse y terminaron cancelados en etapas tempranas.

La disolución del estudio se conoció a través de varias informaciones recogidas en medios especializados. Los reportes coinciden en que el equipo no había anunciado oficialmente ningún título y se encontraba aún lejos de un lanzamiento comercial.

La historia reciente de Blundell, con dos cierres sucesivos de equipos vinculados a Sony, ilustra los riesgos que implica apostar por propuestas originales en una industria marcada por la incertidumbre y la presión financiera.

Sony ha decidido cerrar Dark Outlaw Games, el estudio fundado en 2025 por Jason Blundell. REUTERS/Dado Ruvic

Despidos y ajustes en PlayStation Studios

La decisión de Sony de desmantelar Dark Outlaw Games no es un hecho aislado. Según reportó el periodista Jason Schreier, los recortes en PlayStation afectarían a unas 50 personas y abarcarían no solo al estudio de Blundell, sino también a la división de desarrollo móvil de la compañía.

Esta oleada de despidos se produce poco tiempo después del cierre de Bluepoint Games, otro estudio interno de PlayStation reconocido por sus trabajos de remakes y adaptaciones.

En el caso de Bluepoint, el directivo Hermen Hulst justificó la decisión ante los empleados aludiendo a factores como el aumento de los costes de desarrollo, el estancamiento del crecimiento en la industria, las transformaciones en los hábitos de consumo y un entorno económico menos favorable.

Los recortes en PlayStation afectarían a unas 50 personas. (Sony)

Aunque Sony no ha detallado públicamente si estos motivos también explican el cierre de Dark Outlaw Games, el contexto actual sugiere un proceso de reajuste estructural dentro de la compañía.

El recorte de personal y la clausura de estudios reflejan una política de optimización orientada a garantizar la sostenibilidad de los proyectos activos.

Firewall Ultra será retirado de PlayStation Store y dejará de funcionar en 2026

Sony Interactive Entertainment ha sorprendido a la comunidad gamer al anunciar de manera poco convencional el cierre definitivo de Firewall Ultra, uno de los dos títulos exclusivos desarrollados para PlayStation VR2. Este videojuego, lanzado en agosto de 2023 y jugable únicamente en línea, dejará de estar disponible a partir del 17 de septiembre de 2026.

Firewall Ultra es uno de los dos títulos exclusivos desarrollados para PlayStation VR2.

Además, el título ya ha sido retirado de la PlayStation Store sin que mediara una comunicación destacada por parte de la compañía.

La noticia sobre el cierre no se difundió a través de los canales habituales ni con un comunicado de prensa oficial, como suele ser la práctica de Sony en situaciones similares.

En su lugar, la empresa optó por modificar discretamente una entrada previa del blog oficial, originalmente destinada al lanzamiento del juego. En esa publicación, se añadió tan solo un párrafo para informar sobre la fecha concreta en la que los servidores dejarán de funcionar.

Firewall Ultra fue un shooter táctico multijugador en primera persona.

La actualización en el blog explicita que, una vez llegue la fecha señalada, Firewall Ultra quedará completamente inutilizable debido a que depende exclusivamente de la conexión en línea.

La retirada previa del título de la tienda digital, aunque es una práctica común cuando se planea cerrar un “juego como servicio”, se realizó en esta ocasión sin la difusión habitual, incrementando la sensación de incertidumbre en la comunidad.