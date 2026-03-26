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Donald Trump dijo que siguen las negociaciones con Irán y que Estados Unidos no atacará instalaciones energéticas durante otros diez días

El presidente estadounidense dijo que tomó esa decisión por “pedido del gobierno iraní” y aseguró que las conversaciones “están progresando muy bien”

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Donald Trump. REUTERS/Ken Cedeno
Donald Trump. REUTERS/Ken Cedeno

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que suspenderá los ataques contra la infraestructura energética de Irán durante 10 días, hasta el 6 de abril, alegando que Teherán solicitó la medida.

El lunes, Trump anunció que suspendería su amenaza de atacar las instalaciones nucleares de Irán hasta el viernes, plazo que ahora se ha prorrogado nuevamente.

“A petición del Gobierno iraní, suspendo el programa de destrucción de la central eléctrica durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00, hora del este. Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas de los medios de comunicación que difunden noticias falsas, entre otros, están progresando satisfactoriamente”, publicó Trump en las redes sociales.

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