Dos siglos y un diseño visionario: así es el puente de Menai, símbolo de unión entre Gales y Anglesey

El puente de Menai cumple 200 años como símbolo histórico e ingenieril que une el norte de Gales con Anglesey (Wikipedia)

El puente de Menai ha alcanzado su bicentenario como referencia mayor de la ingeniería civil, y mantiene su función clave conectando el norte de Gales y la isla de Anglesey desde su inauguración en 1826. Esta estructura, diseñada por Telford, supuso el primer puente colgante de carretera de gran tamaño y sigue vigente como símbolo regional según la CNN.

Considerado un hito de la ingeniería civil, el puente del estrecho de Menai introdujo innovaciones técnicas decisivas en la construcción de puentes colgantes y redefinió la manera en que se organizaban las conexiones físicas entre comunidades. Tras dos siglos en funcionamiento, sigue siendo un elemento indispensable para la movilidad y la identidad de los habitantes de ambas orillas.

Su origen obedece a la necesidad política y social de integrar Irlanda y Gran Bretaña tras la constitución del Reino Unido en 1800. Antes de su construcción, el cruce del estrecho dependía de ferris con trayectos arriesgados y costosos, lo que presentaba dificultades para agricultores y viajeros.

Innovación técnica y diseño en el puente de Menai

La demanda de un enlace terrestre llevó al Parlamento británico a ordenar la creación de la carretera Londres-Holyhead, cuya pieza central sería un puente sobre el estrecho de Menai. Telford, formado como cantero y reputado en la construcción de infraestructuras, asumió la dirección del proyecto, que se inició en agosto de 1819.

El diseño concebido por Telford se apartó de los modelos existentes, optando por un puente colgante sostenido por cadenas de hierro forjado sobre una distancia de 416 metros, asentado en sólidos pilares de piedra caliza y rematado por torres gemelas. La estructura se afianzó mediante dieciséis cadenas de 523 metros cada una, fabricadas a partir de 935 barras de hierro.

La construcción del puente de Menai respondió a la necesidad de integrar Irlanda y Gran Bretaña tras la constitución del Reino Unido en los primeros años del siglo XIX (Wikipedia)

El hierro fue suministrado por William Hazledine, quien elaboró piezas idénticas y fácilmente sustituibles, adelantándose a la lógica de la producción en serie. William Day, ingeniero civil, comentó a la CNN: “La forma del puente es hermosa... las curvas son estéticas, las torres y los pilares integran la estructura orgánicamente”.

El impacto visual y técnico fue inmediato. Gordon Masterton, presidente del Panel Gubernamental de Obras de Ingeniería Histórica, aseguró en CNN: “Nada similar se había visto antes” en ningún otro lugar; la obra parecía un despliegue de habilidades excepcionales. Así, el puente estableció nuevas reglas para la ingeniería de su época.

La inauguración oficial se celebró la noche del 30 de enero de 1826. Ni siquiera una tormenta impidió que los primeros pasajeros cruzaran la estructura para evitar el peligroso viaje marítimo.

El impacto del puente en la sociedad y la economía local

La conexión directa creada por el puente transformó la vida social y económica de la región. Facilitó la migración laboral, con trabajadores irlandeses desplazándose a Inglaterra para integrarse en nuevas obras.

La ruta impulsó el comercio, el correo y tuvo influencia en la relación política y social entre Irlanda e Inglaterra. Masterton sostiene que “probablemente Telford hizo más por unir Gran Bretaña que los propios tratados”.

El puente de Menai transformó la economía regional al facilitar la migración laboral, impulsar el comercio y fortalecer la relación política entre Irlanda e Inglaterra (Wikipedia)

El puente también sirvió como punto de encuentro para familias y comunidades de ambos lados. Day observa que pronto atrajo a visitantes que llegaban solo para contemplar la estructura y recordar el cruce anterior. Actualmente, sigue siendo parte de la vida cotidiana y motivo de identificación para los habitantes locales.

Kerry Evans, responsable del actual mantenimiento del puente, destaca la relación emocional que permanece en la comunidad: “Existe un enorme apego emocional al puente”, aseguró en CNN. Ese sentimiento colectivo no se ha reducido pese a los avances tecnológicos y las transformaciones sociales.

El legado y la conservación del puente de Menai en la actualidad

La durabilidad del puente responde a trabajos de restauración y adaptación realizados a lo largo de los años. El hierro original se sustituyó por acero en la década de 1930 y se instaló un tablero nuevo, mientras los pilares de piedra caliza permanecen intactos. Day explica: “El estado de la mampostería sobre el mortero es notable, casi inalterado”.

En la actualidad, la estructura cuenta con un límite de peso de 7,5 toneladas y una velocidad máxima de 32 km/h. Estas restricciones sirven para preservar el equilibrio frente a las exigencias del tráfico moderno, bajo la supervisión de la comunidad y de organismos regionales encargados del patrimonio.