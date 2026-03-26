Estados Unidos

La mayoría de los estadounidenses prefieren comunidades alejadas con casas grandes, según una encuesta

El informe del Pew Research Center señala que la población adulta en Estados Unidos mantiene su inclinación por asentarse en áreas extensas, aunque la proximidad a centros escolares y comerciales implique recorridos más largos

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Vista aérea de un vecindario residencial con muchas casas grandes, techos variados, piscinas y céspedes verdes, rodeadas de árboles frondosos.
Las encuestas se llevaron a cabo de forma web autoadministrada y de manera telefónica, incluyendo participantes que respondieron en inglés y en español.

Una encuesta nacional reciente identificó que la mayoría de los adultos en Estados Unidos manifiesta una clara preferencia por residir en comunidades extensas con viviendas grandes, incluso si esto implica mayor distancia respecto a escuelas, tiendas y restaurantes. El estudio, realizado entre el 20 y el 26 de enero de 2026, abarcó a 8.512 adultos de distintos orígenes y regiones y expuso tendencias que atraviesan diferencias raciales, generacionales, educativas, políticas y geográficas.

En los hallazgos generales se reveló que el 55% de los adultos estadounidenses manifestó en 2026 su preferencia por residir en comunidades extensas y viviendas espaciosas. Este porcentaje se mantiene estable respecto a 2023, aunque implica una leve disminución frente a julio de 2021, cuando el 60% de los consultados optaba por este tipo de entorno durante la pandemia de COVID-19.

Diferencias raciales y étnicas en las preferencias habitacionales

El análisis del Pew Research Center revela diferencias entre grupos raciales y étnicos. Casi seis de cada diez adultos blancos elige comunidades extensas con casas grandes, mientras que casi siete de cada diez adultos asiáticos opta por comunidades más accesibles con viviendas pequeñas y acceso cercano a servicios peatonales.

Por otro lado, entre los adultos negros e hispanos, las preferencias están equilibradas, sin predominio claro de un modelo habitacional sobre otro.

Casa residencial de ladrillo de dos pisos con techo marrón y contraventanas oscuras, en un césped verde bien cuidado bajo un cielo parcialmente nublado.
Se realizó un sobremuestreo de grupos subrepresentados, como adultos hispanos, negros y asiáticos, en diferentes años para equilibrar la representación de estos grupos en la muestra de encuestas.

La variable generacional y educativa: del atractivo de la caminabilidad al deseo de mayor espacio

La edad de los encuestados configura otro eje de diferenciación. El grupo de 18 a 29 años es el único en el que la mayoría se inclina hacia comunidades caminables, con casas pequeñas y proximidad a escuelas, tiendas y restaurantes.

En contraste, los estadounidenses de 30 a 64 años muestran la mayor inclinación hacia comunidades extensas y viviendas grandes. Incluso en el segmento de mayores de 65 años, el 52% prefiere el modelo de comunidad extensa.

Por otro lado, el nivel de formación académica también incide en las preferencias habitacionales. El estudio reporta que el 58% de quienes cuentan con estudios universitarios incompletos o menores opta por comunidades extensas, mientras que esta preferencia disminuye entre quienes poseen título universitario (52%) y baja aún más entre quienes han realizado estudios de posgrado (47%).

Vista aérea de un vecindario residencial con grandes casas de distintos estilos, amplios céspedes verdes y árboles frondosos bajo la luz del sol.
Los jóvenes entre 18 y 29 años son el único grupo generacional que prioriza vivir en barrios peatonales cerca de servicios y escuelas.

El lugar de residencia actual condiciona las aspiraciones

El informe del Pew Research Center incorpora el análisis del entorno actual de los encuestados. Siete de cada diez estadounidenses que viven en zonas rurales expresa su preferencia por comunidades con viviendas grandes y alejadas de servicios básicos. Entre los residentes suburbanos, la cifra alcanza el 55%.

Por el contrario, el 61% de quienes habitan en zonas urbanas opta por comunidades compactas, con casas pequeñas y proximidad a servicios.

El partidismo político en torno al modelo de comunidad

La afiliación política refuerza las diferencias observadas. El 71% de los republicanos y votantes independientes afines al Partido Republicano prefiere comunidades con viviendas grandes y mayor separación entre casas. Esta proporción asciende al 74% entre republicanos de perfil conservador, mientras que desciende al 67% entre republicanos moderados o liberales.

En contraste, el 60% de los demócratas y personas identificadas con este partido opta por comunidades compactas y caminables. Dentro de este grupo, la tendencia varía según la orientación ideológica: el 54% de los demócratas conservadores y moderados y el 68% de los demócratas liberales manifiestan preferencia por barrios peatonales con viviendas pequeñas.

La ubicación geográfica también influye en la elección de comunidad de estos grupos políticos. Entre residentes urbanos, suburbanos y rurales, los republicanos muestran una inclinación más fuerte que los demócratas hacia viviendas grandes y dispersas. En áreas rurales, el 84% de los republicanos y el 51% de los demócratas eligen este tipo de entorno. En zonas urbanas, el 55% de los republicanos y el 30% de los demócratas comparten esta preferencia.

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