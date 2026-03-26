¿No actualizaste a Windows 11? Así podrás pasarte al sistema operativo de Google

Muchas computadoras no pueden actualizar a Windows 11 por falta de prestaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google y el marketplace Back Market lanzaron una iniciativa para extender la vida útil de computadoras antiguas. Ambas compañías presentaron en Barcelona un programa piloto que permitirá a los usuarios instalar ChromeOS Flex, el sistema operativo basado en la nube de Google, de un modo sencillo. La propuesta surge en un contexto donde muchas laptops y PCs quedaron obsoletas tras finalizar el soporte para Windows 10, y los altos precios del hardware dificultan la renovación de dispositivos.

El programa piloto permite a usuarios de computadoras antiguas instalar ChromeOS Flex mediante una memoria USB. Así, se facilita el acceso a un sistema operativo actualizado sin la necesidad de adquirir un equipo nuevo.

Una solución para equipos que ya no reciben soporte

El proyecto busca ofrecer una alternativa para los usuarios que no pueden o no desean actualizar a Windows 11, debido a los requisitos de hardware o el costo de adquirir una máquina nueva.

Miles de equipos aún continúan funcionando con Windows 10, pero sin soporte de Microsoft. (Europa Press)

La alianza permitirá adquirir una memoria USB precargada con ChromeOS Flex por 3 dólares (3 euros en España), sin cuotas mensuales adicionales. El objetivo es evitar que miles de computadoras terminen como residuos electrónicos, al tiempo que se facilita el acceso a un sistema operativo actualizado y seguro.

La primera edición incluirá tres mil dispositivos USB, disponibles a partir del 30 de marzo. Back Market anticipó que, en función de la demanda, podría ampliar la oferta a más mercados. El CEO y cofundador de la plataforma, Thibaud Hug de Larauze, declaró que “los precios de los productos tecnológicos solo suben cada año, y aún más ahora que las CPUs y GPUs están en niveles insostenibles. Más personas necesitan tecnología. Necesitamos encontrar una solución porque debemos hacer más con lo que ya tenemos”.

Cómo funciona ChromeOS Flex y en qué equipos se puede instalar

ChromeOS Flex es una versión de ChromeOS creada por Google especialmente para dispositivos existentes. El sistema permite instalar una plataforma basada en la nube, lo que posibilita ejecutar tareas más exigentes que las que soportaría el hardware original de la computadora. Aunque la experiencia es similar a la de una Chromebook, la versión Flex no admite aplicaciones de Android.

El USB con ChromeOS Flex busca prolongar la vida útil de laptops y PCs que quedaron sin soporte. (Google)

La compatibilidad de ChromeOS Flex alcanza prácticamente cualquier laptop con Windows que tenga conexión a internet, así como algunos modelos antiguos de Apple con procesadores Intel. No funciona en dispositivos con chips Apple de la serie M. Google publicó una lista completa de equipos compatibles, disponible en su sitio web.

Una de las ventajas señaladas por los voceros de Google es que, gracias a la infraestructura en la nube, los usuarios pueden aprovechar el hardware existente sin la necesidad de invertir en componentes costosos. El director sénior de Google, Alexander Kuscher, sostuvo: “Las personas quieren algo que dure mucho tiempo, que sea de calidad, que sea útil”.

Un contexto de precios altos y memoria escasa

El lanzamiento de la iniciativa se da en un momento donde los precios de componentes como RAM y GPU alcanzan máximos históricos, en parte debido a la demanda generada por el auge de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. La renovación de computadoras resulta cada vez menos accesible y modelos recientes, como los nuevos MacBook Air y MacBook Pro de Apple, han llegado al mercado con incrementos de precio.

Hug de Larauze comparó la tendencia con la industria automotriz, donde el mercado de vehículos usados supera al de nuevos: “El nuevo normal es comprar reacondicionado porque resulta poco sensato comprar todo nuevo”.

Google y Back Market ofrecen una solución accesible para quienes no pueden instalar Windows 11 en sus equipos. (Europa Press)

Quienes tengan conocimientos técnicos pueden instalar ChromeOS Flex sin necesidad de comprar la memoria USB, descargando la imagen oficial en cualquier dispositivo propio. La propuesta de Google y Back Market busca democratizar el acceso y simplificar el proceso para usuarios menos expertos.

El fin del soporte para Windows 10 y los requisitos de Windows 11 empujan a muchos consumidores a reemplazar equipos funcionales. Frente a esta tendencia, Back Market y Google defienden una visión más sostenible. La empresa francesa facturó 3.800 millones de dólares en 2025 y logró por primera vez ser rentable, impulsada por el interés en tecnología reacondicionada tras políticas como los aranceles implementados en Estados Unidos.

“Tenemos un solo planeta, y los recursos son limitados. Debemos hacer más con lo que ya existe en todos los sectores”, afirmó Hug de Larauze en el evento de presentación.