Este es el mejor suburbio de Chicago para vivir por tercer año consecutivo, según un nuevo estudio

Naperville se ha hecho con el primer puesto en la clasificación de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos elaborada por la web de investigación educativa. Foto: Chicago Rentals

El Estado de Chicago cuenta con diversas ciudades para vivir. Ahora, una de ellas fue elegida como el mejor suburbio para vivir por tercer año consecutivo, de acuerdo con el informe de la plataforma de datos educativos Niche.com y publicado por Secret Chicago.

Según el estudio realizado, Naperville obtuvo el primer lugar en la clasificación de las mejores ciudades para residir. En el listado nacional, elaborado por Niche.com, se evaluaron la calidad de vida de las escuelas públicas, estadísticas de delincuencia y seguridad, disponibilidad de vivienda y otros factores relevantes en ciudades de todo Estados Unidos.

Naperville alcanzó las mejores calificaciones en casi todas las categorías principales:

Escuelas públicas: A+

Delincuencia y seguridad: B

Vivienda: A-

Vida nocturna: A-

Ideal para familias: A+

Diversidad: A-

La plataforma de datos educativos Niche.com reconoció a Naperville como la ciudad con mejor calidad de vida entre las urbes del área de Chicago

La mejor ciudad para vivir en Chicago

La plataforma de datos educativos Niche.com reconoció a Naperville como la ciudad con mejor calidad de vida entre las urbes del área de Chicago, evaluando elementos como la excelencia en las escuelas, el entorno seguro y la disponibilidad de viviendas de calidad.

La recopilación incluyó información de múltiples rubros para brindar un panorama integral, tomando en cuenta factores sociales, culturales y ambientales.

El sitio web de alquileres Chicago Rentals y la Naperville Development Partnership también respaldan la evaluación, destacando los aportes de Naperville en educación, entorno familiar y vida cultural. Los puntajes sobresalientes en calidad educativa y servicios posicionan a la ciudad como una de las mejores opciones residenciales de Estados Unidos.

La ciudad presenta diversas actividades para hacer. Foto: Chicago Rentals

Los principales atractivos de Naperville

El Riverwalk de Naperville es uno de los principales puntos de interés, gracias a su paseo escénico junto al río DuPage, que se ha transformado en un lugar de encuentro para residentes y visitantes. El portal de alquileres Chicago Rentals detalla que el trayecto de casi tres kilómetros integra senderos de ladrillo, puentes, fuentes y esculturas, además de áreas verdes para actividades al aire libre.

Entre las propuestas culturales, el Naper Settlement —un museo de historia al aire libre— permite experimentar la vida en el siglo XIX a través de más de 30 edificios históricos y actividades interactivas para todas las edades. Este espacio, según información de Chicago Rentals y confirmada por la Naperville Development Partnership, es uno de los preferidos tanto por familias como por escuelas.

El Riverwalk de Naperville es uno de los principales puntos de interés, gracias a su paseo escénico junto al río DuPage. Foto: Chicago Rentals

La Centennial Beach, una antigua cantera convertida en playa y piscina, ofrece acceso de profundidad gradual, zonas de juego, vóley y áreas de picnic. Lori Johanneson, en entrevista con la Naperville Development Partnership, precisa que se trata de uno de los lugares más concurridos en los meses de verano. Además, el centro de la ciudad suma una variada oferta gastronómica y de compras que dinamiza la vida urbana durante todo el año.

En el ámbito educativo y familiar, el DuPage Children’s Museum se distingue por sus propuestas centradas en arte, ciencia y juegos para niños pequeños. Tal como explica la Naperville Development Partnership, el museo atrae miles de visitantes anualmente, lo que lo consolida como referente local en experiencias interactivas infantiles.

Los espacios verdes también son relevantes. Knoch Knolls Nature Center y Springbrook Prairie ofrecen alternativas para senderismo, ciclismo y observación de aves, y la posibilidad de recorrer extensas reservas naturales convierte a Naperville en un destino atractivo para quienes buscan actividades al aire libre.

El Millennium Carillon en Moser Tower y el Wentz Concert Hall and Fine Arts Center completan la oferta con actividades musicales y vistas panorámicas de la ciudad. De acuerdo con la Naperville Development Partnership, los conciertos y eventos culturales contribuyen de manera estable a la vida social y cultural de Naperville.