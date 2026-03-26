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Países de la OTAN y Canadá alcanzaron por primera vez el 2% del PIB en gasto militar y reducen la brecha histórica con Estados Unidos

El secretario general, Mark Rutte, destacó que el bloque europeo “asume más responsabilidad” en el contexto de crecientes tensiones internacionales

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La OTAN fijó un nuevo objetivo de inversión militar del 5% del PIB para 2035 (Europa Press)
La OTAN fijó un nuevo objetivo de inversión militar del 5% del PIB para 2035 (Europa Press)

Los países europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Canadá han reducido de manera significativa la distancia que históricamente los separaba de Estados Unidos en materia de inversión militar, según el último informe anual presentado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Por primera vez desde que se fijó este objetivo en 2014, todos los integrantes de la alianza superaron en 2025 el umbral del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a gasto en defensa, una meta considerada clave para el fortalecimiento colectivo de la organización.

El documento, difundido este jueves, detalla que países como España, Albania, Bélgica, Canadá y Portugal alcanzaron exactamente el 2% de inversión en defensa respecto de su PIB, mientras que otros Estados como Italia (2,01%), República Checa (2,01%) y Francia (2,05%) apenas superaron el mínimo establecido.

España alcanzó por primera vez el 2% del PIB destinado a defensa, cumpliendo la meta de la OTAN (Europa Press)
España alcanzó por primera vez el 2% del PIB destinado a defensa, cumpliendo la meta de la OTAN (Europa Press)

Polonia encabeza el listado con un 4,30%, acercándose al 5% decidido en la cumbre de La Haya para 2025, seguida por Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%). En contraste, Estados Unidos redujo su participación, pasando de 3,30% a 3,19% del PIB en el último año.

El informe indica que el gasto conjunto de los aliados europeos y Canadá llegó a representar cuatro de cada diez euros invertidos en el seno de la OTAN.

A pesar de este avance, el PIB estadounidense continúa siendo el más alto de la alianza, aportando el 52% del total frente al 48% del resto de los aliados. Así, Estados Unidos sigue invirtiendo, en términos relativos, una proporción mayor de su economía en defensa.

Estados Unidos mantiene la presión sobre los aliados para aumentar su contribución militar (Reuters)
Estados Unidos mantiene la presión sobre los aliados para aumentar su contribución militar (Reuters)

En el reparto global del gasto, Alemania ocupa el segundo lugar con el 7,4% del total, seguida de Reino Unido (5,7%), Francia (4,2%), Italia (3,1%), Canadá (2,8%) y Polonia (2,7%).

España se ubica como el octavo mayor contribuyente, con el 2,3% del gasto general de la organización. El informe precisa que el aporte español pasó de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.589 millones en 2025.

Durante la presentación del informe, Mark Rutte subrayó el avance de todos los socios al lograr el objetivo acordado hace más de una década en la cumbre de Gales.

“La OTAN es hoy más fuerte que nunca”, afirmó el secretario general en conferencia de prensa desde la sede de la organización, y remarcó que el gasto en defensa de Europa y Canadá creció un 20% en 2025 respecto al año anterior.

Mark Rutte destacó que la OTAN es “más fuerte que nunca” tras el aumento de inversiones (EFE)
Mark Rutte destacó que la OTAN es “más fuerte que nunca” tras el aumento de inversiones (EFE)

El funcionario anticipó que mantener este nivel de inversión será una prioridad en los próximos años y pidió a la industria de defensa aumentar la producción y la innovación para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas de los países miembros.

(Con información de Europa Press)

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