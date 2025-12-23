El pozo del Powerball sube a 1.700 millones de dólares tras 47 sorteos consecutivos sin ganador

El pozo del Powerball asciende a 1.700 millones de dólares tras 47 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025 de la lotería Powerball terminó sin un ganador del premio mayor, lo que provocó que el fondo acumulado ascendiera a 1.700 millones de dólares. Este resultado afecta a millones de participantes en Estados Unidos, quienes ahora esperan el próximo sorteo en busca de uno de los premios más altos en la historia de los juegos de azar, de acuerdo con información confirmada por The Associated Press y Los Angeles Times.

Según reportes de Los Angeles Times, el sorteo del lunes fue el cuadragésimo séptimo consecutivo sin que un boleto acertara los seis números necesarios para reclamar el premio mayor. La cifra actualizada convierte a este pozo en el cuarto más grande registrado por Powerball y entre todas las loterías del país. Los números extraídos fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con un Powerball rojo de 7 y un multiplicador de 2x, según detalló la organización.

De acuerdo con The Associated Press, el último premio mayor se entregó el 6 de septiembre de este año, cuando boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron 1.787 millones de dólares, lo que representó el segundo mayor fondo en la historia de Powerball. Este contexto explica la magnitud del actual pozo y el interés generado entre los jugadores y medios de comunicación.

¿Por qué aumentó el premio mayor y cuántos sorteos van sin ganador?

El premio mayor alcanzó los 1.700 millones de dólares porque nadie logró acertar los seis números en los últimos 47 sorteos, de acuerdo con Associated Press. Este ciclo rompe el récord anterior de 42 sorteos sin ganador en la historia del Powerball. Según declaraciones de la Asociación de Loterías Estatales de Estados Unidos, la acumulación responde a la baja probabilidad de acierto, que se mantiene en 1 en 292,2 millones.

Los Angeles Times precisó que, aunque ningún jugador obtuvo el premio mayor, varios boletos que coincidieron con cinco números ganaron premios de un millón de dólares cada uno. Los ganadores de estos premios secundarios compraron sus boletos en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York (dos boletos), Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin.

El sorteo del 22 de diciembre de 2025 no tuvo boleto ganador, posicionando este fondo acumulado como el cuarto más grande en la historia de Powerball y loterías estadounidenses. (AP Foto/George Walker IV)

¿Cuáles son las reglas y formatos de pago del Powerball?

Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, así como en Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, según la información oficial publicada por la organización. El costo de cada boleto es de 2 dólares y los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Los jugadores pueden añadir la opción Power Play por un dólar adicional, lo que permite multiplicar las ganancias de los premios secundarios por dos, tres, cuatro, cinco o diez, según el número extraído.

El ganador del premio mayor puede elegir entre recibir el monto total en una anualidad, con pagos distribuidos en 30 años, o un pago único que equivale a aproximadamente el 45% del total, según cifras de la organización. Para el sorteo del lunes, el pago único habría sido de 735,3 millones de dólares antes de impuestos, de acuerdo con cálculos publicados por Associated Press.

Las ganancias de Powerball están sujetas a impuestos federales en todos los casos y, en la mayoría de las jurisdicciones, también a impuestos estatales, tal como advierte la propia organización en sus materiales oficiales.

¿Cómo se compara este pozo con otros premios históricos?

El actual pozo de 1.700 millones de dólares es el cuarto más grande en la historia de Powerball y entre todas las loterías estadounidenses, según el ranking compilado por The Associated Press y Los Angeles Times. El mayor premio registrado por Powerball fue de 2.040 millones de dólares y se otorgó en 2022 a un boleto vendido en California.

Las cifras récord de los principales pozos acumulados son las siguientes:

2.040 millones de dólares (Powerball, 2022, California)

1.765 millones de dólares (Powerball, septiembre de 2023, Missouri y Texas)

1.586 millones de dólares (Powerball, enero de 2016)

1.700 millones de dólares (Powerball, diciembre de 2025, actual ciclo en curso)

¿Qué probabilidades existen de ganar y cómo impacta esto en los jugadores?

De acuerdo con la Asociación de Loterías Estatales de Estados Unidos, las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball se mantienen en 1 en 292,2 millones. Esta probabilidad extremadamente baja explica la frecuencia con que los pozos mayores se acumulan durante varias semanas o meses.

Associated Press señala que, pese a la baja probabilidad, la venta de boletos suele incrementarse de forma notable cuando los premios mayores superan los 1.000 millones de dólares, fenómeno que ha sido reportado por la organización en ciclos previos. La expectativa de un premio multimillonario incentiva la participación masiva y el interés mediático tanto a nivel nacional como internacional.

Los números ganadores extraídos en el último sorteo fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con Powerball rojo de 7 y multiplicador 2x. (AP foto/George Walker IV)

¿Qué sucede si un ganador no reclama el premio mayor?

Si un boleto ganador no es reclamado dentro del plazo legal, el dinero del premio mayor se redistribuye entre los estados participantes, según las reglas del Powerball. Los Angeles Times informa que cada estado utiliza estos fondos para financiar programas locales, educación u otras iniciativas públicas, según la legislación vigente en cada jurisdicción.

¿Qué se espera para el próximo sorteo?

El próximo sorteo del Powerball se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025, con un premio mayor estimado de 1.700 millones de dólares, según el último comunicado de la organización y reportes de Associated Press. Los organizadores recuerdan a los participantes que los boletos deben adquirirse antes del cierre de las ventas en cada jurisdicción.

La organización recomienda a los jugadores verificar los resultados a través de los canales oficiales y tomar precauciones al momento de reclamar premios, debido a la exposición pública que implica obtener un monto elevado, de acuerdo con los lineamientos difundidos por la Asociación de Loterías Estatales de Estados Unidos.