La fiscalía de Boston afirmó que el sospechoso del tiroteo en Brown University también habría asesinado al profesor del MIT

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley explicó que las pruebas que vinculan a Claudio Neves-Valente con ambos hechos incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles, elementos que permitieron reconstruir sus movimientos tras los ataques

La fiscalía de Boston, en Estados Unidos, afirmó el jueves por la noche que el ciudadano portugués Claudio Neves-Valente asesinó al profesor Nuno F. G. Loureiro, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dos días después del tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, aunque los motivos de los crímenes permanecen sin establecer.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley sostuvo que las autoridades contaban con causa probable para acusar a Neves-Valente por las muertes de dos estudiantes de la Universidad de Brown y del profesor del MIT. La funcionaria precisó que el sospechoso apareció sin vida este jueves en una bodega.

Foley explicó que las pruebas que vinculan a Neves-Valente con ambos hechos incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles, elementos que permitieron reconstruir sus movimientos tras los ataques. La fiscal detalló que el análisis de esos datos resultó clave para conectar los episodios ocurridos en distintos estados.

La fiscal agregó que Neves-Valente cursó el mismo programa académico en Portugal que Loureiro y que las autoridades consideran que ambos se conocían personalmente. No brindó más detalles sobre la naturaleza de esa relación ni sobre el posible móvil del crimen.

Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown en Providence

Según la investigación, el sospechoso mostró un alto nivel de planificación para eludir a las fuerzas de seguridad. Foley indicó que Neves-Valente utilizó un sistema de cambio de teléfonos, placas de vehículos y tarjetas de crédito sin su nombre con el objetivo de dificultar su identificación y seguimiento por parte de las autoridades.

Las fuerzas de seguridad descartaron la participación de otro sospechoso tanto en el tiroteo en Brown University como en el homicidio del profesor del MIT. No obstante, confirmaron que las motivaciones del presunto autor aún no se determinaron.

Por su parte, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, informó que Neves-Valente ingresó inicialmente a Estados Unidos con una visa de estudiante y obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2017. Neronha no aportó precisiones adicionales sobre su situación migratoria al momento de los hechos.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer el recorrido completo del sospechoso, el vínculo con las víctimas y las circunstancias que rodearon su muerte, mientras los campus universitarios reforzaron las medidas de seguridad tras los ataques.

El edificio de ingeniería Barus & Holley permanece cerrado mientras continúa la búsqueda del autor del tiroteo en la Universidad Brown de Providence

Las declaraciones de ambos fiscales generales se conocieron horas después de que el sospechoso del tiroteo fuera hallado muerto este jueves en un almacén de New Hampshire. La información fue confirmada por el jefe de Policía de Providence, coronel Oscar Pérez, durante una conferencia de prensa realizada la noche del jueves. En diálogo con periodistas, Pérez precisó que el sospechoso “se quitó la vida esta misma noche”.

De acuerdo con el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, el hombre apareció sin vida en un almacén de New Hampshire, donde las autoridades encontraron una cartera y dos armas de fuego junto al cuerpo.

Claudio Neves-Valente fue exalumno de la Universidad de Brown. Estuvo matriculado en la institución desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001. Posteriormente, fue admitido en la escuela de posgrado para cursar un doctorado en física, aunque en abril de 2001 solicitó una licencia y se retiró formalmente de la universidad el 31 de julio de 2003.

Durante su paso por Brown, Neves-Valente se inscribió únicamente en asignaturas de física, todas dictadas en el edificio Barus & Holley, el mismo sitio donde ocurrió el ataque. “La mayoría de las clases de física en Brown siempre se han llevado a cabo en las aulas y laboratorios de Barus & Holley”, señaló Christina Paxson, presidenta de la universidad.

