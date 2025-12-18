Trump defendió su gestión económica en un discurso a la nación: “Estamos a punto de un auge como el mundo nunca ha visto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mensaje a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática en la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

El presidente estadounidense Donald Trump pronunció el miércoles un discurso a la nación con una enorme carga política que fue transmitido en horario estelar por las cadenas de televisión, en el que intentó culpar a los demócratas de los desafíos económicos mientras anunciaba un bono de 1.776 dólares a todos los miembros de las fuerzas armadas para Navidad.

Efectuó sus comentarios mientras la nación se prepara para celebrar las fiestas navideñas, pero Trump se centró más en las divisiones al interior del país que en un sentido de unidad. Su discurso desde la Casa Blanca fue una repetición de su reciente mensaje, que hasta el momento ha sido incapaz de calmar la ansiedad pública en cuanto al elevado costo de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y otros bienes básicos.

Trump ha prometido un auge económico, pero la inflación se ha mantenido elevada y el mercado laboral se ha debilitado drásticamente después de que ordenó una serie de impuestos a las importaciones de varios países. El mandatario insinuó que su política arancelaria —parcialmente responsable del incremento en los precios al consumidor— financiará un nuevo “dividendo del combatiente” para 1,45 millones de miembros de las fuerzas armadas, un pago que podría aliviar algunas tensiones financieras en muchos hogares. La cantidad de 1.776 dólares es una referencia al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el próximo año, efectuada en 1776.

“Los cheques ya están en camino”, afirmó sobre el gasto, que totalizará aproximadamente 2.600 millones de dólares.

Los discursos presidenciales a la nación en televisión nacional suelen ser menos partidistas que los actos de campaña, pero Trump ofreció una versión condensada de sus habituales comentarios políticos.

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington a sus espaldas en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, Trump intentó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la economía.

“Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, aseguró Trump. “Estamos a punto de un auge económico, como el mundo nunca ha visto”.

Trump intenta detener caída en su índice de aprobación

Sus deseos navideños llegaron en un momento crucial mientras intenta reconstruir una popularidad que ha ido en declive constante. Según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía, dado el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaron un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones.

En 2026, Trump y su partido enfrentarán lo que se presume será un referéndum sobre su liderazgo durante las elecciones de mitad de periodo, las cuales decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición. Abiertamente se inclinó hacia temas de política, a pesar de que en el pasado las cadenas de televisión se han mostrado renuentes a transmitir discursos presidenciales cargados de retórica de campaña.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, las cadenas se negaron a dar a la Casa Blanca de Biden un espacio en horario estelar para un discurso que el entonces presidente dio sobre la democracia, porque se consideró demasiado político.

Trump habló a un ritmo acelerado, con un tono que a veces rozaba la ira. Respondió a la frustración pública de este año sobre la economía haciendo promesas aún más audaces sobre el crecimiento del próximo año, diciendo que las tasas hipotecarias bajarían y que “anunciaría algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.

El mandatario presentó algunos gráficos para argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente. Hizo afirmaciones sobre el aumento de los ingresos, la disminución de la inflación y la entrada de inversiones a la nación, al tiempo que, según él, distintos dignatarios extranjeros le han asegurado que “somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo”, una declaración que ha repetido frecuentemente en eventos públicos.

Si el argumento parecía familiar, es porque refuerza los argumentos con los que Biden intentó defender —sin mucho éxito— a la economía de Estados Unidos. Ante la creciente inflación, el ex presidente también destacó la envidiable tasa de crecimiento económico del país en comparación con otras naciones.

El público ve la economía de manera distinta a como la ve Trump

Las cifras duras asimiladas por la población muestran un panorama más complicado de una economía que goza de cierta estabilidad, pero que tiene pocas razones para inspirar mucha confianza pública.

El mercado bursátil está en alza, los precios de la gasolina han bajado y las empresas tecnológicas están haciendo grandes apuestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la inflación que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado.

El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual del 3%, frente al 2,3% de abril.

La presión sobre la asequibilidad también proviene de un mercado laboral más débil. Las contrataciones mensuales promedian apenas 17.000 desde el “Día de la Liberación”, cuando Trump anunció impuestos a las importaciones, medidas que suspendió y reajustó varios meses después.

La tasa de desempleo ha subido de 4% en enero a 4,6%.

Trump dijo que los compromisos de inversión para nuevas fábricas impulsarán los empleos de manufactura, y que la actividad del consumidor mejorará drásticamente a medida que las personas reciban un mayor reembolso de sus declaraciones fiscales a partir del próximo año.

Aunque hizo énfasis en el estado de la economía, también enfrenta desafíos en otros frentes políticos.

Las deportaciones a gran escala de inmigrantes han resultado impopulares, incluso cuando es visto en términos positivos por frenar los cruces a lo largo de la frontera sur. En términos generales, la población parece no inmutarse ante sus esfuerzos por poner fin a conflictos en distintas partes del mundo y sus ataques a embarcaciones sospechosas de traficar drogas cerca de Venezuela.

Trump intentó culpar a los demócratas del probable aumento en las primas de seguros de salud cuando expiren los subsidios vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los legisladores demócratas y algunos republicanos han buscado abordar ese problema, mientras que Trump ha insinuado —sin dar a conocer muchos detalles— que cualquier ayuda gubernamental debería ir directamente a las familias para adquirir un seguro, en lugar de a las aseguradoras. El presidente aún no se ha comprometido con una solución legislativa específica.

Después de que concluyó su discurso y el video dejó de transmitirse, Trump se dirigió a sus asesores reunidos allí y les preguntó qué les había parecido. Los asesores le aseguraron que fue grandioso.

Posteriormente Trump indicó que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, le había dicho que necesitaba dirigirse a la nación. Después conversar un poco, le preguntó a Wiles cómo lo había hecho.

“Te dije 20 minutos y lo hiciste exactamente en 20 minutos”, respondió Wiles.

(Con información de AP)