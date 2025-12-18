Estados Unidos

La inflación interanual fue del 2,7% en Estados Unidos durante noviembre

La suba de precios fue más moderada de lo esperado y por debajo del 3% registrado en septiembre

Una compradora observa una exhibición
Una compradora observa una exhibición de alimentos navideños mientras hace compras previo al Día de Acción de Gracias en un supermercado Albertsons en Redmond, Washington, EE.UU., el 24 de noviembre de 2025. (REUTERS/David Ryder/Archivo)

La inflación en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente el mes pasado, según informó el gobierno en un informe que se retrasó debido al cierre de la administración pública.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que su índice de precios al consumidor subió un 2,7 % en noviembre con respecto al año anterior.

El informe se retrasó ocho días debido al cierre de 43 días de la administración federal, que también impidió al Departamento de Trabajo recopilar las cifras generales de los precios al consumidor y la inflación subyacente en octubre.

El informe del jueves ofreció a los inversionistas, las empresas y los responsables políticos la primera visión del IPC desde que se publicaron las cifras de septiembre el 24 de octubre.

Los precios al consumidor habían subido un 3 % en septiembre con respecto al año anterior, y los analistas esperaban que el IPC de noviembre coincidiera con ese aumento interanual.

Los precios de la energía, impulsados por el fuerte aumento de los precios del combustible, subieron un 4,2 % en noviembre. Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la llamada inflación subyacente subió un 2,6 %, en comparación con el aumento interanual del 3 % registrado en septiembre, el más bajo desde marzo de 2021.

La inflación en Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal, en parte debido a la decisión del presidente Donald Trump de imponer impuestos de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, junto con aranceles específicos sobre productos concretos como el acero, el aluminio y los automóviles.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, conversan durante una visita al edificio de la Junta de la Reserva Federal, actualmente en proceso de renovación, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 24 de julio de 2025. (REUTERS/Kent Nishimura/Foto de archivo)

Hasta ahora, los aranceles del presidente han resultado menos inflacionarios de lo que temían los economistas. Sin embargo, ejercen una presión al alza sobre los precios y complican las cosas a la Fed, que está tratando de decidir si seguir recortando su tasa de interés de referencia para apoyar un mercado laboral en dificultades o si esperar hasta que las presiones inflacionarias disminuyan.

La semana pasada, el banco central decidió reducir la tasa por tercera vez este año, pero los funcionarios de la Fed señalaron que esperan solo un recorte en 2026.

