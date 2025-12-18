Estados Unidos

La FDA anunció el retiro de un helado no lácteo por riesgo de piedras pequeñas y otros objetos duros

Un lote de postre congelado distribuido a nivel nacional será retirado tras detectarse materiales extraños en su composición

La FDA alerta sobre el retiro de helado So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster por presencia de piedras y objetos duros.

El helado no lácteo So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster ha sido retirado voluntariamente de las tiendas en Estados Unidos tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre la posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros en el producto.

El retiro, anunciado el 15 de diciembre de 2025, afecta a las presentaciones de una pinta con fechas de caducidad anteriores al 8 de agosto de 2027.

Tanto la FDA como la empresa recomiendan a los consumidores no consumir el producto y ofrecen información sobre el proceso de reembolso.

Detalles del retiro voluntario y producto afectado

El producto afectado puede identificarse por el SKU 136603 y el código de barras 744473476138, según la FDA.

De acuerdo con la FDA y CBS News, el retiro voluntario se limita exclusivamente al helado So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster en envases de una pinta, identificado con el SKU 136603 y el código de barras 744473476138.

El motivo del retiro es la detección de materiales extraños, como piedras pequeñas y otros objetos duros, incrustados en los trozos de anacardo, uno de los ingredientes del producto. La agencia federal subrayó que la presencia de estos materiales representa un riesgo para la seguridad de los consumidores.

El producto se distribuyó en tiendas minoristas de todo el país, aunque no se ha especificado cuáles ni en qué estados se vendió. La fecha de caducidad afectada corresponde a todos los lotes anteriores al 8 de agosto de 2027.

Recomendaciones y advertencias para consumidores

Danone US confirma que la contaminación se limita al sabor Salted Caramel Cluster y no afecta a otros productos So Delicious Dairy Free.

La FDA y la empresa han sido claras en su recomendación: quienes hayan adquirido el helado So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster con las fechas de caducidad señaladas no deben consumirlo bajo ninguna circunstancia.

Ambas fuentes han puesto a disposición de los consumidores una línea de atención telefónica (1-833-367-8975) para gestionar reembolsos y resolver dudas relacionadas con el retiro.

Acciones de la empresa y proceso de reembolso

La FDA recomienda a los consumidores no consumir el producto y contactar a So Delicious Dairy Free para solicitar un reembolso.

Según el comunicado de Danone US, propietaria de So Delicious Dairy Free, la compañía identificó y corrigió el problema que originó la presencia de materiales extraños en el producto.

Además, informó que colabora con sus socios minoristas para retirar de los estantes todas las unidades potencialmente afectadas. La empresa ha habilitado un canal de atención para que los clientes puedan solicitar el reembolso correspondiente por la compra del producto retirado.

Alcance y limitaciones del retiro

El lote afectado de helado no lácteo tiene fecha de caducidad anterior al 8 de agosto de 2027 y fue distribuido en todo Estados Unidos.

La FDA y CBS News confirmaron que el retiro solo afecta al sabor Salted Caramel Cluster en presentaciones de una pinta, con fechas de caducidad anteriores al 8 de agosto de 2027. No existen reportes de otros sabores o productos de So Delicious Dairy Free involucrados en este incidente.

Tampoco se ha proporcionado información sobre los minoristas específicos ni los estados donde se comercializó el producto, lo que limita la precisión sobre el alcance geográfico del retiro.

Contexto sobre la marca y antecedentes

So Delicious Dairy Free, especializada en alimentos y bebidas no lácteos, forma parte del portafolio de Danone US, que también incluye marcas como Activia y Dannon, según CBS News.

La empresa ha reiterado su compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria, asegurando que el incidente se ha abordado de manera prioritaria.

La decisión de retirar el producto refleja la política de la compañía de mantener la confianza de los consumidores y garantizar la seguridad en todos sus productos.

