El Knight Center distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

El centro académico destacó que la plataforma que utilizan los periodistas del medio, ScribNews, es un desarrollo propio del medio que muestra un caminoAcelera procesos a la vez que resguarda los valores del periodismo

Infobae recibe reconocimiento internacional por
Infobae recibe reconocimiento internacional por su plataforma de inteligencia artificial ScribNews, destacada como innovación periodística en América Latina en 2025.

Infobae fue reconocido por el Knight Center for Journalism in the Americas entre los proyectos periodísticos más innovadores de América Latina en 2025 gracias a su plataforma de inteligencia artificial ScribNews. “Es una iniciativa que construye una infraestructura propia, integrada al sistema de gestión de contenidos o CMS del medio”, detalló el LatAm Journalism Review, de la institución académica. “Es una aproximación a una propuesta de cómo podrían organizarse las redacciones en un potencial escenario de adopción generalizada de la IA”.

En tanto empresa tecnológica enfocada en el periodismo, Infobae comenzó a explorar las posibilidades del aprendizaje de máquinas en 2022, y al año siguiente brindó a sus periodistas una primera herramienta que ejecutaba un puñado de funciones. Actualmente, ScribNews tiene una versión renovada ya dos veces, que emplean a diario más de 470 profesionales en sus redacciones y reúne más de 50 herramientas.

Desde la detección de tendencias hasta la edición, desde la generación de borradores hasta optimización de textos, la inteligencia artificial colabora en las labores repetitivas cotidianas. Eso permite que los periodistas dispongan de más tiempo para tareas complejas como la reportería, la verificación y el trabajo con las fuentes.

“En Infobae creemos que la
“En Infobae creemos que la inteligencia artificial no vino a reemplazar al periodismo, sino a amplificarlo”, dijo Opy Morales, director de IA.

De acuerdo con Opy Morales, director de Inteligencia Artificial en el Hub de Tecnología de Infobae en Miami, la integración de la plataforma permitió elevar la productividad periodística en cerca de 35 %, integrar más fácilmente a los nuevos ingresos en las redacciones de Argentina, México, España, Colombia y Perú —próximamente, también América Central, con sede en San Salvador— y sistematizar datos propios. El impacto se refleja tanto en el volumen de noticias publicadas como en el aprovechamiento del tiempo recuperado por los equipos de redacción.

Uno de los principios del proyecto es mantener el control humano sobre el contenido. Morales subraya: “La herramienta no publica sola”. Todo material generado con ScribNews pasa por revisión, edición y aprobación editorial. El valor diferencial de la plataforma radica en su alineación con los criterios y el estilo de Infobae, lo cual permite unificar en todas las redacciones los estándares comunes, a partir de los cuales cada país agrega los propios.

ScribNews previene los clichés de
ScribNews previene los clichés de los grandes modelos de lenguaje y protege la metodología periodística propia de Infobae.

Dado que cada función responde al lenguaje del medio, el sistema previene los clichés que generan los grandes modelos de lenguaje y protege la metodología periodística de sus prácticas genéricas. Infobae, además, conectó ScribNews al CMS, el sistema donde se trabajan los contenidos para poder estar en línea. Gracias a ello el camino desde el inicio de un artículo hasta su publicación es completamente fluido.

“En Infobae creemos que la inteligencia artificial no vino a reemplazar al periodismo, sino a amplificarlo”, agregó Morales. “ScribNews es esa idea vuelta realidad: nuestra plataforma propia, donde los periodistas y la IA trabajan juntos todos los días. Nuestras palabras claves son velocidad, escala, criterio editorial y cultura de trabajo”.

ScribNews se comenzó a diseñar
ScribNews se comenzó a diseñar en 2022 en el Hub de Tecnología de Infobae en Miami.

LatAm Journalism Review reconoció, junto a ScribNews, otros proyectos de innovación periodística en América Latina. Uno de ellos, “La mano invisible de las Big Tech”, es una colaboración entre Agência Pública y CLIP que hizo un mapa global de las grandes tecnológicas y su impacto en la prensa y la información. Otro destacado fue “Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos”, trabajo conjunto de de El Universal y The Washington Post, que cruzó información oficial y testimonios para revelar un aumento trágico de migrantes ahogados en la frontera entre México y Estados Unidos.

También sobresalieron “Projeto Escravizadores” de Agência Pública, que aplicó genealogía y análisis de datos para analizar el vínculo de la élite política actual con la historia de la esclavitud en Brasil, y “Así nos habló Milei” de La Nación, que aplicó inteligencia artificial al análisis de la estructura y los recursos lingüísticos en los discursos del presidente argentino, e identificó patrones como la hipérbole y la construcción de una figura mesiánica.

