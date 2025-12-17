Wall Street cerró a la baja: el Nasdaq se hundió y arrastró al Dow Jones y al S&P 500

Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street registraron caídas el miércoles, arrastrando al S&P 500 y al Nasdaq Composite a sus niveles más bajos en tres semanas, ante la persistente inquietud sobre la financiación de la inteligencia artificial y su impacto en el sector tecnológico. El S&P 500 descendió un 1,15% para cerrar en 6.722,22 puntos, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 1,80% hasta las 22.695,50 unidades. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0,47% y finalizó en 47.888,41 puntos.

La presión sobre los valores tecnológicos se intensificó luego de que un informe señalara que Blue Owl Capital no respaldará un acuerdo de USD 10.000 millones para la próxima instalación de centros de datos de Oracle, lo que provocó un descenso en las acciones de la empresa. A la vez, Amazon experimentó caídas tras conocerse que la compañía mantiene conversaciones para invertir cerca de USD10.000 millones en OpenAI, fabricante de ChatGPT.

Las preocupaciones respecto a un posible incremento del apalancamiento financiero en el sector tecnológico, en el contexto del auge de la inteligencia artificial, continuaron afectando la toma de riesgos. En esta tendencia, las acciones de Nvidia, considerado un referente en IA, también sufrieron pérdidas.

El sector de los medios vivió movimientos relevantes tras un rechazo del directorio de Warner Bros Discovery a la oferta hostil presentada por Paramount Skydance, valorada en USD 108.400 millones. La compañía prefirió la oferta vinculante de Netflix. Como resultado, las acciones de Netflix subieron, a diferencia de los títulos de Paramount y Warner Bros, que registraron descensos.

En el área del software de inteligencia artificial, las acciones de Alphabet perdieron valor luego de que un reporte de Reuters indicara que su filial Google está desarrollando una nueva iniciativa en colaboración con Meta para reducir la ventaja de Nvidia en este campo.

Bolsas europeas cierran con pocos cambios

Infornación bursátil desplegada en las pantallas de la sede de LSEG (London Stock Exchange Group) en Londres, Reino Unido. 25 abril 2025. REUTERS/Toby Melville

Las acciones europeas cerraron con pocas variaciones el miércoles, debido a que las pérdidas en los valores tecnológicos neutralizaron el rendimiento positivo del sector de recursos básicos, en un contexto de preocupación por las elevadas valoraciones de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. El índice STOXX 600, que representa el mercado paneuropeo, terminó la jornada estable en 579,84 puntos, tras haber operado cerca de máximos históricos.

Durante la sesión, las bolsas nacionales mostraron comportamientos dispares: el FTSE 100 de Reino Unido avanzó 0,9%, mientras que el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia retrocedieron 0,5% y 0,3%, respectivamente. Los mercados británicos se vieron impulsados tras la publicación de datos que mostraron una caída inesperadamente pronunciada de la inflación en noviembre, fortaleciendo las expectativas de un posible recorte de tasas de interés el jueves.

El sector bancario, representado por el índice SX7P, impulsó al STOXX 600 con una subida del 1%, alcanzando niveles no registrados desde 2008. Entre los bancos, HSBC de Londres se destacó al aumentar un 2,7%, después de alcanzar un máximo histórico en su cotización.

Por su parte, los valores mineros incluidos en el índice SXPP encabezaron las subidas sectoriales con un aumento del 1,1%, apoyados por el alza de los precios de la plata, que tocaron un máximo histórico, y el repunte del oro.

“Para el próximo año, seguimos siendo optimistas con respecto a la renta variable mundial. Hemos diversificado nuestra cartera, porque creemos que es importante no estar demasiado concentrados en la tecnología estadounidense”, afirmó Amelie Derambure, gestora sénior de carteras multiactivos de Amundi.

(Con información de Reuters)