La FIFA exigió que los estadios de la NFL eliminen toda publicidad visible para el Mundial 2026

FIFA exige a once estadios de la NFL eliminar toda publicidad visible para la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos (Brett Davis-USA TODAY Sports)

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta a las sedes estadounidenses con un reto inusual: 11 estadios de la NFL deben eliminar todo rastro visible de marcas comerciales, incluidas las de gran tamaño en los techos, para cumplir con la estricta regulación de la cita mundialista.

Una excepción a esta norma la representa el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que, tras 18 meses de negociaciones, logró la aprobación de FIFA para mantener su distintivo emblema en el techo, dado el riesgo de daños millonarios que implicaría cubrirlo, según informó el medio The New York Times.

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es el único recinto autorizado para mantener su logotipo en el techo durante el Mundial, según acuerdo especial con FIFA (REUTERS/Megan Varner)

A menos de 100 días del inicio del torneo, varios operadores de estos estadios aún desconocen la forma exacta en que cubrirán o disimularán los emblemas publicitarios en los techos, una situación que no se había planteado en competencias previas como el Mundial de Clubes, donde la gestión se limitaba a acuerdos estándar de alquiler.

En contraste, para el Mundial, los recintos firmaron contratos de casi 100 páginas que establecen explícitamente la obligación de eliminar cualquier “identificación comercial de cualquier tipo” en interiores, exteriores y en el espacio aéreo circundante, salvo autorización escrita de FIFA, conforme a la cláusula 6.4.II de dichos convenios.

La principal diferencia de esta edición radica en el rigor del llamado “principio de sitio limpio”, que va más allá de la apariencia interior de los estadios: FIFA exigió a las sedes retirar o cubrir logotipos y nombres corporativos incluso en superficies solo visibles desde el aire, una medida destinada a proteger los derechos exclusivos de sus patrocinadores globales.

Para el torneo, nombres icónicos quedarán temporalmente fuera: Mercedes-Benz Stadium será “Atlanta Stadium”, MetLife Stadium se llamará “New York New Jersey Stadium” y Levi’s Stadium pasará a “San Francisco Bay Area Stadium”, de acuerdo a la nomenclatura de FIFA.

Los contratos para la Copa Mundial establecen la obligación de retirar cualquier marca comercial en interiores, exteriores y espacio aéreo de los estadios (REUTERS/Brian Snyder)

La excepción de Atlanta: un techo imposible de ocultar

Según fuentes consultadas por The New York Times, el emblema de la automotriz alemana en el Mercedes-Benz Stadium descansa sobre ocho paneles retráctiles de “material plástico maleable inflado con aire”, con 220 pies de largo (67 metros) y 500 toneladas cada uno, un diseño inspirado en el Panteón romano.

El vicepresidente de operaciones, Adam Fullerton, admitió en enero que cubrir el logotipo era la mayor preocupación técnica: la idea inicial habría sido instalar un gráfico de vinilo, pero no llegó a concretarse por los riesgos para la integridad de la estructura, cuyo reemplazo costaría millones de dólares, según dijeron varias fuentes a The Athletic.

Fullerton aclaró: “No tenemos la intención de abrir el techo”. La estrategia busca mantener temperaturas controladas para público y jugadores durante el Mundial. La excepción de Atlanta responde, así, a desafíos de ingeniería particulares: el logo —a diferencia de otros— no es visible si la cubierta está abierta, pero mantenerla cerrada evitará exponerlo a las cámaras aéreas.

La imposibilidad de utilizar tecnología digital para ocultar marcas durante transmisiones aéreas obliga a buscar soluciones físicas para cumplir con las reglas de FIFA (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Dificultades logísticas en otras sedes de la NFL

El rigor de las disposiciones alcanza a estadios como SoFi Stadium (Inglewood, California), Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle), AT&T Stadium (Arlington, Texas), NRG Stadium (Houston) y Lincoln Financial Field (Filadelfia), todos con logotipos o letras de gran formato orientadas al cielo.

En Seattle, el gerente general Zach Hensley declaró al Puget Sound Business Journal que “solucionar el tema del techo era la parte más difícil del proceso de desmarcado” y que se realizaría de manera profesional, evitando soluciones precarias.

En Miami y Seattle, los logos extensos están ubicados en techos parciales. En Houston, las letras “nrg stadium” son visibles sobre secciones móviles de la cubierta, mientras que en Texas, los gigantescos emblemas de AT&T ocupan ambos extremos del techo retráctil y los laterales del estadio. Pese a que los responsables de estos recintos confirmaron a The Athletic que sí deberán cubrir la publicidad aérea, ninguno pudo precisar cuál será exactamente el método.

La obligatoriedad de desmarcar la totalidad del recinto, incluyendo superficies generalmente fuera del alcance de la vista del público, impone una presión logística inédita. En palabras del vicepresidente de SoFi Stadium, Otto Benedict, la tarea abarca “documentar e identificar toda señalización a tratar” y aguardar a que FIFA comunique su decisión sobre qué elementos requieren ocultamiento.

La tarea de cubrir logotipos presenta desafíos técnicos complejos en estadios como SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, Lumen Field y AT&T Stadium (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Alternativas tecnológicas con limitaciones operativas

Durante las deliberaciones, FIFA analizó la posibilidad de emplear tecnología digital para eliminar virtualmente los logos durante las transmisiones aéreas, pero un portavoz de la organización declaró al Sports Business Journal que “la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para garantizar la cobertura total en tomas aéreas de los estadios”.

Agencias de difusión podrían verse obligadas a evitar planos aéreos de recintos como Mercedes-Benz Stadium, pero aún no existen directrices finales al respecto. Mientras tanto, el acuerdo alcanzado entre la FIFA y Atlanta garantiza que el emblema de la firma automotriz permanecerá a la vista: una concesión excepcional en un panorama normativo de estricta neutralidad visual que cambiará la identidad reconocible de los estadios de la NFL durante el mayor evento deportivo del planeta.