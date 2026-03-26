La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril debido al aumento en la demanda

La FIFA abre la última etapa de venta de entradas para la final de la Copa Mundial 2026 el 1 de abril debido al aumento de la demanda global (REUTERS/Denis Balibouse)

La espera para los seguidores del fútbol que sueñan con presenciar la final del torneo más codiciado del planeta está llegando a su fin. La FIFA confirmó que el 1 de abril comenzará la última fase de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ofreciendo a los aficionados una última oportunidad de asegurar su lugar en los partidos más esperados del certamen. Este anuncio marca un hito crucial en el calendario, ya que las localidades restantes para los encuentros en Estados Unidos, México y Canadá se pondrán a disposición del público general bajo la modalidad de venta directa por orden de llegada. El periodo de venta permanecerá abierto hasta que finalice el torneo, lo que permitirá a los fanáticos acceder a boletos incluso durante el desarrollo de los partidos.

La organización internacional ha justificado este nuevo periodo de ventas por el crecimiento sin precedentes de la demanda. En la fase previa, la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra que refleja el interés global que ha despertado esta edición del campeonato. Además, hasta finales de febrero, las ventas acumuladas superaban el millón de boletos. El torneo de 2026, que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes, ha generado una expectativa sin igual, lo que se traduce en una competencia feroz por cada localidad disponible. Los datos aportados por la FIFA revelan un fenómeno inédito en la historia de los mundiales, con niveles de interés y participación que rebasan cualquier antecedente.

Más de 500 millones de solicitudes de entradas destacan el récord histórico de interés para la Copa Mundial 2026, primera con 48 selecciones (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

Para Atlanta, una de las sedes más relevantes en Estados Unidos, la noticia representa mucho más que un evento deportivo. El anuncio de la FIFA ha activado los preparativos en toda la ciudad. El Mercedes-Benz Stadium, que albergará varios partidos de la Copa Mundial, se prepara para recibir multitudes de visitantes de todas partes del mundo. Los comercios locales, los sistemas de transporte y la industria hotelera afinan los últimos detalles para atender la llegada masiva de aficionados. La proyección es que Atlanta experimente una inyección económica significativa, impulsada tanto por el flujo de turistas como por la visibilidad internacional que otorga ser anfitrión de uno de los eventos más seguidos del planeta. La organización y las autoridades locales consideran que la cita será un motor de actividad y un escaparate cultural único para la región.

En cuanto al proceso de adquisición, la fase final de emisión de billetes introduce innovaciones respecto a rondas anteriores. A diferencia de los sorteos utilizados previamente, esta etapa permitirá a los aficionados consultar en tiempo real la disponibilidad de partidos, elegir asientos específicos mediante un mapa interactivo del estadio y completar la compra de forma instantánea, recibiendo la confirmación tras el pago inmediato. La FIFA aclara que la venta de entradas se desplegará de manera gradual, lo que implica que la disponibilidad puede variar constantemente, incluso permitiendo la adquisición de boletos para partidos que se jueguen el mismo día. Para aquellos que ya aseguraron su presencia en ediciones anteriores de la venta, a partir del 1 de abril podrán consultar la ubicación exacta de sus asientos, lo que añade transparencia y precisión al proceso.

Un aspecto relevante para quienes no lograron comprar entradas en fases previas o cuyos planes han cambiado es la reapertura del Mercado Oficial de Reventa e Intercambio de la FIFA, que comenzará a funcionar nuevamente el 2 de abril. Esta plataforma permite a los poseedores de entradas verificadas vender sus asientos de forma segura, ayudando a prevenir fraudes y operaciones no autorizadas. La herramienta oficial refuerza la protección tanto para compradores como para vendedores, ofreciendo un entorno regulado y transparente que contrasta con los riesgos de la reventa informal.

La venta directa y en tiempo real permitirá a los aficionados elegir asientos específicos en cada estadio de la Copa Mundial FIFA 2026 (Reuters/Steven Bisig)

Las expectativas de asistencia para la Copa Mundial 2026 son tan altas que la FIFA prevé superar el récord histórico de 3,5 millones de espectadores establecido en la edición de 1994, también celebrada en Estados Unidos. A menos de tres meses del puntapié inicial, la posibilidad de batir esa marca histórica ya está influyendo en la organización de las ciudades anfitrionas. En el caso de Atlanta, el evento se promueve no solo como una cita deportiva, sino como un acontecimiento de alcance cultural y social, capaz de transformar la vida urbana y potenciar la economía local durante semanas.

Por último, la FIFA recuerda a los aficionados la necesidad de planificar con anticipación, especialmente para quienes viajan desde el extranjero. Una entrada para el partido no garantiza la entrada al país anfitrión, por lo que los viajeros deben informarse sobre los requisitos de visado con suficiente antelación. Aquellos que posean boletos para partidos en Estados Unidos podrían acceder a citas de visa aceleradas mediante un sistema respaldado por la FIFA, lo que facilita algunos trámites, pero no elimina la necesidad de cumplir con las normativas migratorias vigentes. Los organizadores insisten en la importancia de revisar cada etapa del viaje para evitar contratiempos, reforzando que la experiencia mundialista comienza mucho antes de pisar el estadio.