Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el crimen de sus padres

Nick Reiner junto a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer. (Instagram/@michelereiner)

Nick Reiner, el hijo del reconocido director de Hollywood Rob Reiner, fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Aunque en California este delito suele castigarse con cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, la forma en que la Fiscalía presentó la causa abre la puerta a una pena mucho más severa: la pena de muerte.

El acusado, de 32 años, enfrenta cargos que incluyen una “circunstancia especial”: la comisión de asesinatos múltiples. Según el código penal de California, este agravante eleva la pena máxima posible a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena capital.

En el sistema judicial californiano, las llamadas circunstancias especiales pueden transformar un caso de homicidio en uno pasible de los castigos más extremos. Entre ellas se incluyen, además de los asesinatos múltiples, el homicidio con fines económicos, el asesinato de agentes del Estado o crímenes cometidos con tortura.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, junto con el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell (REUTERS/Daniel Cole)

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, aclaró que aún no se tomó una decisión definitiva sobre si su oficina solicitará la pena de muerte. “Todavía no hemos determinado si la aplicaremos en este caso y tendremos en cuenta los deseos de la familia Reiner”, señaló durante una conferencia de prensa brindada el martes.

Hochman reconoció, además, la complejidad del proceso judicial. “El procesamiento de casos que involucran a familiares es uno de los más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina, debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, afirmó.

La posibilidad de una condena a muerte aparece, sin embargo, en un contexto particular. En 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, impuso una moratoria a las ejecuciones en el estado. La medida suspendió la aplicación efectiva de la pena capital, pero no eliminó su vigencia legal.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, habla durante una conferencia de prensa con el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman. REUTERS/Daniel Cole

“La pena de muerte sigue siendo legal en California”, explicó Aya Gruber, profesora de derecho penal de la Universidad del Sur de California. “Los fiscales pueden perseguir estos casos y las personas pueden ser condenadas a muerte. Simplemente, en este momento no se están llevando a cabo las ejecuciones”, precisó. Actualmente, unas 580 personas permanecen en el corredor de la muerte en el estado y podrían ser ejecutadas si la moratoria fuera levantada.

Además de los cargos principales, la Fiscalía anunció que presentará una acusación especial por el uso de un arma letal, en este caso un cuchillo. Según especialistas, este agravante suele sumar un año adicional a una condena por delito grave y tendría impacto solo si Reiner fuera hallado culpable de cargos menores.

Hochman, quien asumió el cargo en 2024, revocó la moratoria interna que había impuesto su antecesora en el condado de Los Ángeles respecto a la pena de muerte. En ese momento, aclaró que recurriría a ella únicamente en situaciones excepcionales.

La posibilidad de que el caso derive en una condena capital generó sorpresa entre expertos. Gruber señaló que resulta llamativo que se contemple esa opción, teniendo en cuenta el historial de abuso de sustancias del acusado y la eventual oposición de la familia. No obstante, deslizó otra lectura posible: “Es una herramienta muy útil para lograr que la gente se declare culpable”, afirmó, al sugerir que la mención de la pena de muerte podría buscar acelerar una resolución judicial.