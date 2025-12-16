Florida aclara cuándo los marcos de placas de matrícula son legales y cuándo pueden generar multas o cárcel

La nueva ley de Florida sobre marcos de matrícula exige que ningún accesorio o cubierta oculte datos clave como el número, la calcomanía o la palabra Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) emitió el 15 de diciembre de 2025 una aclaración sobre la aplicación de la nueva ley que regula el uso de marcos y cubiertas para placas de matrícula. La normativa, en vigor desde el 1 de octubre, afecta a conductores y concesionarios y redefine qué accesorios están permitidos para asegurar la plena visibilidad e identificación de los vehículos registrados en el estado.

La comunicación oficial responde a confusión generada en redes sociales y foros por la interpretación del texto legal. Según la aclaración del FLHSMV, los marcos no están prohibidos de forma automática: “Sigue siendo legal tener marcos en las placas, siempre que no tapen datos clave como el número alfanumérico, la calcomanía en la esquina superior derecha ni la palabra Florida”, informó el organismo estatal. La cobertura de NBC6 refleja que la aclaración busca prevenir sanciones imprevistas para usuarios y comercios del sector.

La reforma legal forma parte de un esfuerzo estatal por reforzar la identificación vehicular y combatir conductas que facilitan evasión o delitos. El endurecimiento de la normativa transforma conductas antes consideradas faltas administrativas en delitos penales, como destaca el propio portal del FLHSMV, al actualizar el marco sancionatorio aplicable desde octubre de 2025.

¿Qué exige concretamente la ley de Florida sobre marcos de matrícula en 2025?

La norma HB 253, que reforma la Sección 320.061 de los Estatutos de Florida, establece de manera explícita restricciones para todo accesorio, marco, cubierta o dispositivo instalado en las placas estatales. El FLHSMV subraya que el objetivo es asegurar que en ningún momento estén cubiertos el número y letras alfanuméricas, la calcomanía de validación y la inscripción del estado. Estas exigencias se aplican a todos los vehículos, sin importar el año de la placa o el tipo de automóvil.

El texto legal, citado íntegramente en el portal oficial, especifica que:

Los marcos instalados de fábrica o por concesionario solo serán legítimos si no cubren datos esenciales.

Accesorios de posventa quedan sujetos al mismo requerimiento de visibilidad.

La prohibición es extensiva a cubiertas plásticas, películas, vinilos, aerosoles y cualquier sistema que cambie el color o la apariencia de la placa.

¿Cuáles son las sanciones por cubrir la placa en Florida?

La actualización legal introduce una escala sancionatoria más rigurosa. Según el FLHSMV, las multas parten de 500 dólares y pueden escalar hasta los 5.000 dólares y hasta cinco años de prisión si el ocultamiento de placa está vinculado a actividades delictivas. Las penas varían según la naturaleza de la infracción, aplicando el máximo castigo si existe uso de dispositivos electrónicos que alteren la matrícula para facilitar delitos o evadir la autoridad.

El organismo estatal puntualiza que la responsabilidad es exclusiva del titular del vehículo, aun cuando el marco haya sido instalado por el vendedor o concesionario.

¿Está permitido usar marcos decorativos en las matrículas de Florida?

El propio FLHSMV aclara en su comunicado: “No existe prohibición general sobre el uso de marcos, siempre que no cubran los identificadores requeridos por ley”. Esto incluye marcos ornamentales, publicitarios o comerciales, los cuales son legales si garantizan la visibilidad total de:

Dígitos y letras de la placa.

Calcomanía de validación en la esquina superior derecha.

Palabra Florida.

Instalar un accesorio que cubra cualquiera de esos elementos es considerado acto ilegal y expone al propietario a sanción.

¿Qué accesorios están prohibidos sobre las placas de matrícula en la ley vigente?

La lista de elementos prohibidos, detallada por el FLHSMV, incluye:

Cubiertas transparentes, tintadas o ahumadas que reduzcan la claridad de la información.

Películas, vinilos, aerosoles o recubrimientos que modifiquen el color, brillo o reflectividad natural de la placa.

Dispositivos electrónicos o manuales capaces de girar, cambiar u ocultar la matrícula parcial o totalmente, como los usados ante cámaras o radares.

Luces o proyectores adicionales que apunten sobre la placa y dificulten su correcta identificación.

El departamento precisa que las revisiones serán estrictas y periódicas en vías, estacionamientos y controles preventivos.

¿Qué deben hacer los propietarios de vehículos tras la aclaración estatal?

El FLHSMV y la Patrulla de Carreteras emitieron recomendaciones precisas para ajustarse a la ley:

Revisar que ninguna parte del número, letras, calcomanía ni el nombre del estado estén cubiertos. Retirar de inmediato cualquier cubierta, recubrimiento o accesorio que cambie la visibilidad o apariencia natural de la placa. Verificar que la iluminación trasera –obligatoria sobre la matrícula– funcione de manera correcta y sin filtros añadidos. Consultar ante cualquier duda el portal oficial o comunicarse con los canales de atención del FLHSMV antes de circular.

La autoridad estatal destaca que “las sanciones pueden aplicarse aunque la obstrucción sea parcial”, según la guía oficial, y no se tolerará excusa basada en instalación por parte de terceros.

¿Por qué Florida decidió reforzar la regulación sobre placas de matrícula?

Las autoridades estatales justifican la entrada en vigor de la HB 253 en la necesidad de aumentar la seguridad, facilitar la identificación en hechos delictivos y evitar prácticas de evasión en peajes y controles de tráfico. El FLHSMV indica que la tendencia nacional muestra un aumento de tecnologías y accesorios que complican la labor policial, razón por la que varios estados endurecieron reglamentos similares. El proceso en Florida se apoya en datos y consultas realizadas a otros departamentos estatales.

¿Cómo afectará la ley a conductores y concesionarios en Florida?

El impacto principal recae en la obligación de revisar, retirar o reemplazar accesorios previamente admitidos que ahora no cumplan la ley. Concesionarios y talleres están bajo advertencia expresa para evitar instalar o publicitar marcos que cubran identificadores. El FLHSMV anunció que, en los próximos meses, llevará adelante campañas de información y controles, privilegiando medidas educativas antes de sancionar masivamente, aunque recomienda adecuarse cuanto antes a la nueva normativa.

Según informó el organismo estatal, no se prevén prórrogas generales y las sanciones adoptarán criterio progresivo según la gravedad de la infracción.

¿Dónde obtener información oficial y hacer consultas sobre la ley HB 253?

Los interesados pueden informarse y hacer consultas sobre la ley vigente y sus alcances en:

El sitio oficial del FLHSMV

Manuales, circulares y actualizaciones descargables en la sección de normativa para usuarios particulares y empresas.

Líneas y formularios de contacto directos disponibles en la web del organismo para casos específicos.

El departamento recuerda que solo las directivas publicadas por la entidad y sus canales oficiales deben considerarse válidas, instando a evitar confiar en información no oficial o viral en redes sociales.