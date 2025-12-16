Estados Unidos

Estados Unidos suspendió el acuerdo tecnológico de USD 40.000 millones con el Reino Unido

El pacto, anunciado en septiembre durante la visita de Donald Trump a Londres, buscaba fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil

Guardar
Keir Starmer y Donald Trump
Keir Starmer y Donald Trump participaron en la firma del acuerdo tecnológico suspendido entre Reino Unido y Estados Unidos (Reuters)

Estados Unidos suspendió la implementación del acuerdo tecnológico de 40.000 millones de dólares con el Reino Unido, apenas unos meses después de haberse firmado, según informaron autoridades británicas y reportó el Financial Times.

Washington tomó la decisión la semana pasada y comunicó oficialmente a Londres la pausa del pacto, cuya finalidad era impulsar el desarrollo conjunto en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil entre ambos países.

El Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, presentado en septiembre durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, representó en su momento una alianza estratégica para el avance de la investigación en tecnologías de frontera entre los dos principales socios comerciales.

La administración Trump reclamó la
La administración Trump reclamó la eliminación de barreras regulatorias en Reino Unido (Foto AP/Mark Humphrey, archivo)

El pacto preveía líneas de colaboración, inversión industrial y proyectos de infraestructura tecnológica con la participación de gigantes estadounidenses como Microsoft, Nvidia, Google y OpenAI.

La suspensión fue confirmada por funcionarios británicos, de acuerdo con el Financial Times, y se produjo luego de crecientes demandas de la Casa Blanca para que Reino Unido flexibilizara regulaciones comerciales ajenas al sector tecnológico. Washington buscaba concesiones en normas alimentarias e industriales que considera barreras no arancelarias que obstaculizan la relación bilateral.

Durante las negociaciones, Trump presionó
Durante las negociaciones, Trump presionó a Starmer sobre asuntos regulatorios fuera del sector tecnológico (Reuters)

Las negociaciones entre ambos gobiernos se vieron marcadas por choques sobre regulaciones digitales y estándares en materia de alimentos, reportó el New York Times.

Fuentes vinculadas al proceso aseguraron a la prensa que los representantes estadounidenses endurecieron su postura frente a la falta de movimiento británico en esos frentes. Como resultado, la implementación del acuerdo tecnológico quedó suspendida de manera indefinida.

El gobierno británico, a través de un portavoz consultado por Reuters, subrayó que la “relación especial” entre ambos países sigue firme, aunque admitió la dificultad de dialogar con negociadores estadounidenses.

“El Reino Unido está firmemente comprometido a garantizar que el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica brinde oportunidades a los trabajadores de ambos países”, indicaron las autoridades de Londres, reiterando la importancia estratégica del pacto.

Keir Starmer defendió la importancia
Keir Starmer defendió la importancia del acuerdo de prosperidad tecnológica con Estados Unidos (Reuters)

El convenio, valorado en más de 41.000 millones de dólares, según datos aportados por CNBC, había sido impulsado como una pieza central de cooperación para crear programas conjuntos de investigación y desarrollo.

“Es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica”, había declarado Starmer en su residencia de campo, Chequers, durante la visita de Estado de Trump al Reino Unido, calificando el acuerdo de “innovador”. Pero, finalmente, se suspendió dicho pacto.

A su vez, las áreas priorizadas incluían modelos de inteligencia artificial aplicados a biotecnología y salud, infraestructuras de computación cuántica y tecnologías de energía de fusión.

De acuerdo con documentos oficiales británicos, ambas partes firmaron el acuerdo manifestando la intención de inaugurar una “nueva era dorada de la innovación” y de beneficiar a millones de ciudadanos a través de avances científicos y tecnología puntera.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosReino UnidoDonald TrumpKeir StarmerAcuerdo tecnológico

Últimas Noticias

De plaga a delicia: el inesperado efecto de la mosca linterna manchada transforma la miel en Estados Unidos

De tonalidad oscura y sabor ahumado, la interacción entre especies logró desarrollar un producto novedoso que ya fascina a los consumidores, afirma Smithsonian Magazine. Las razones detrás de estas particularidades, según la ciencia

De plaga a delicia: el

Vermont se vuelve referente ambiental de Estados Unidos al identificar 352 especies de abejas silvestres

El reciente hallazgo transforma el panorama de la biodiversidad regional y consolida alianzas entre investigadores y comunidades locales para fortalecer la protección de polinizadores esenciales en los ecosistemas agrícolas y naturales

Vermont se vuelve referente ambiental

El FBI ofrece USD 50.000 por información sobre el sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown

El ataque ocurrido durante actividades académicas dejó dos personas fallecidas y nueve lesionadas, mientras continúa un amplio operativo federal y local en Providence

El FBI ofrece USD 50.000

Florida aclara cuándo los marcos de placas de matrícula son legales y cuándo pueden generar multas o cárcel

La autoridad estatal respondió a la confusión generada tras la entrada en vigor de la norma y precisó qué elementos deben permanecer visibles en todo momento

Florida aclara cuándo los marcos

Hallaron el cuerpo de una médica dentro de una cámara frigorífica en un comercio de Miami

Según la Policía de Miami, los oficiales llegaron a la tienda ubicada en La Pequeña Habana después de que una empleada alertara a las autoridades

Hallaron el cuerpo de una
DEPORTES
“¿Te imaginas terminar con un

“¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”: el sueño intacto de Thiago Silva a los 41 años

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Francia frenó

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad

De plaga a delicia: el inesperado efecto de la mosca linterna manchada transforma la miel en Estados Unidos