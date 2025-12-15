Estados Unidos

La inteligencia artificial profundiza la brecha digital entre empleados en Estados Unidos

El avance de estas herramientas favorece a líderes y personal administrativo, pero quienes cumplen tareas operativas siguen excluidos de los beneficios de la innovación tecnológica, según Gallup

Guardar
El uso de inteligencia artificial
El uso de inteligencia artificial en el trabajo en Estados Unidos crece, pero solo el 10% de los empleados la utiliza a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo en Estados Unidos ha crecido de manera acelerada en los últimos dos años, aunque este avance no se distribuye de forma uniforme entre los distintos tipos de empleados. Según datos recientes de Gallup, el 45% de los trabajadores estadounidenses utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos algunas veces al año, pero solo el 10% lo hace a diario.

Esta diferencia revela una brecha digital laboral cada vez más marcada entre empleados de oficina y trabajadores de primera línea, lo que plantea desafíos para la equidad y la productividad.

El análisis de Gallup, basado en una encuesta nacional representativa realizada en agosto de 2025 a más de 23.000 adultos empleados a tiempo completo y parcial, muestra que la adopción de IA ha tenido un crecimiento sostenido.

Entre el segundo y el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de empleados que reportó usar IA al menos algunas veces al año pasó de 40% a 45%. El uso frecuente, definido como varias veces por semana o más, aumentó de 19% a 23%, mientras que el uso diario subió de 8% a 10%.

La brecha digital laboral se
La brecha digital laboral se amplía entre empleados de oficina y trabajadores de primera línea en la adopción de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con los datos de 2023, el avance es notable: el uso frecuente de IA más que se duplicó, y la utilización diaria se duplicó en el último año.

Diferencias por tipo de empleado y sector

Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo. Gallup destaca que la adopción de inteligencia artificial se concentra principalmente en los empleados de oficina, especialmente en sectores como tecnología, servicios profesionales y finanzas. El 76% de los trabajadores en tecnología o sistemas de información, el 58% en finanzas y el 57% en servicios profesionales utilizan IA en su labor al menos algunas veces al año.

En contraste, solo el 33% de los empleados en retail, el 37% en salud y el 38% en manufactura —sectores con alta proporción de trabajadores de primera línea— reportan un uso similar.

Además, el uso frecuente de IA entre empleados de oficina alcanza el 27%, mientras que entre los trabajadores de producción y primera línea permanece estable en torno al 9% desde 2023.

El 76% de los empleados
El 76% de los empleados en tecnología y sistemas de información usan inteligencia artificial, frente al 33% en retail y 37% en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha también se refleja en los niveles jerárquicos. Los líderes, definidos como gerentes de otros gerentes, presentan una tasa de uso frecuente de IA del 33%, el doble que los colaboradores individuales, que alcanzan solo el 16%.

Esta diferencia se amplía al analizar el conocimiento sobre la adopción de IA en las organizaciones. En el tercer trimestre de 2025, el 37% de los empleados afirmó que su empresa había implementado tecnología de inteligencia artificial para mejorar la productividad, eficiencia y calidad, mientras que el 40% lo negó y el 23% manifestó desconocerlo.

La incertidumbre es mayor entre los colaboradores individuales (26%) que entre los gerentes (16%) y líderes (7%), y también es más frecuente entre empleados de primera línea, quienes suelen estar más alejados de la toma de decisiones.

Factores organizacionales y de percepción

Gallup señala que la falta de comunicación interna y de estrategias claras por parte de las organizaciones contribuye a esta brecha. Aunque el 44% de los empleados percibe que su empresa ha comenzado a integrar IA, solo el 22% considera que existe un plan o estrategia clara al respecto.

Solo el 22% de los
Solo el 22% de los empleados percibe que su empresa tiene una estrategia clara para la integración de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, apenas el 29% indica que su organización cuenta con directrices o políticas formales para el uso de IA, lo que deja un desfase de 15 puntos porcentuales entre la integración de la tecnología y la provisión de estándares para su uso.

Usos y herramientas de IA más frecuentes

En cuanto a los usos más frecuentes de la inteligencia artificial en el trabajo, más del 40% de los empleados que la utilizan al menos una vez al año la emplean para consolidar información o generar ideas, y el 36% para aprender cosas nuevas.

Automatizar tareas básicas, identificar problemas y colaborar con compañeros son otros usos reportados, aunque en menor medida.

Las herramientas más populares son los chatbots o asistentes virtuales (61%), seguidos por aplicaciones de escritura y edición (36%) y asistentes de codificación (14%). El uso de herramientas más avanzadas, como las de análisis de datos o automatización de procesos, sigue siendo minoritario y se concentra entre quienes utilizan IA con mayor frecuencia.

Percepción de utilidad y desafíos

Los chatbots y asistentes virtuales
Los chatbots y asistentes virtuales lideran el uso de herramientas de inteligencia artificial en el entorno laboral estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre la utilidad de la inteligencia artificial varía considerablemente entre quienes la usan y quienes no. Solo el 16% de los usuarios afirma que las herramientas de IA proporcionadas por su organización son muy útiles para su trabajo. Además, la principal dificultad identificada es la falta de claridad sobre los casos de uso o el valor que aporta la IA.

Gallup resalta que muchos empleados utilizan inteligencia artificial sin contar con directrices o apoyo suficiente, lo que limita el aprovechamiento de su potencial. Por ejemplo, el 68% de quienes han usado IA para interactuar con clientes considera que ha tenido un efecto positivo, frente al 13% de quienes no la han utilizado en ese contexto.

A pesar del avance de la inteligencia artificial, la mayoría de los empleados no teme ser reemplazado por esta tecnología en el corto plazo. Solo el 15% considera probable que la automatización, los robots o la IA eliminen su puesto de trabajo en los próximos cinco años, un dato que se mantiene estable respecto de años anteriores. Sin embargo, sectores como tecnología, retail y finanzas manifiestan una preocupación algo mayor.

Las implicaciones de estos hallazgos, según Gallup, apuntan a la necesidad de que las organizaciones desarrollen estrategias de adopción de inteligencia artificial centradas en las personas, con respaldo de la dirección y una integración estratégica en los roles laborales.

El apoyo gerencial y la comunicación clara sobre la integración de IA se asocian con una mayor adopción y preparación de los empleados para trabajar con estas tecnologías.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial en el trabajoBrecha digital laboralGallupEstados UnidosEmpleados de oficinaTrabajadores de primera líneaNewsroom Bue

Últimas Noticias

Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

La nueva orden ejecutiva permite movilizar recursos federales y endurecer la persecución contra carteles y redes de tráfico internacional

Donald Trump designó el fentanilo

Wall Street comenzó una semana clave con pérdidas

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, impulsadas por un repunte en la confianza de los inversionistas en activos de riesgo y con ganancias generalizadas lideradas por el sector bancario

Wall Street comenzó una semana

Se revelaron las identidades de los dos estudiantes muertos durante el tiroteo en Brown University

El tirador sigue sin ser identificado y la policía solicita colaboración ciudadana para obtener grabaciones que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos en el campus universitario

Se revelaron las identidades de

Mientras la ONU prepara una misión de seguridad apoyada por Estados Unidos, las bandas en Haití multiplican sus operaciones de narcotráfico y piratería

Un exhaustivo informe de Crisis Group alerta sobre las dificultades que enfrentará las Naciones Unidas para derrotar a las pandillas que ejercen el control de la isla caribeña

Mientras la ONU prepara una

Estados Unidos y Canadá emiten advertencia de viaje para Sudáfrica por delitos violentos, terrorismo y secuestros

El Departamento de Estado recomendó a los viajeros adoptar medidas adicionales de protección, especialmente en zonas urbanas y durante la noche

Estados Unidos y Canadá emiten
DEPORTES
La decisión de la Roma

La decisión de la Roma que podría acercar a Paulo Dybala a Boca Juniors

El video que reveló la reacción de Scaloni en el golazo de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial 2022: el pálpito de Aimar

La decisión que tomó Neymar sobre su futuro para pelear por un lugar en el Mundial con Brasil

La FIA eligió a Argentina para desarrollar su plan de seguridad vial: el rol estratégico del ACA

La sorprendente reacción de Ruggeri ante el posible traspaso de Borja desde River Plate a Boca Juniors

TELESHOW
Joaquín Levinton recibió el alta

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

En medio de las negociaciones

En medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

El jefe militar británico pidió preparar a la sociedad para un posible conflicto con Rusia

El Gobierno francés logra respaldo parcial para el presupuesto de 2026 en medio de fuertes tensiones

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación

La flota fantasma del petróleo ruso: anatomía de una red que esquiva las sanciones occidentales