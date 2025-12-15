La inteligencia artificial profundiza la brecha digital entre empleados en Estados Unidos

El uso de inteligencia artificial en el trabajo en Estados Unidos crece, pero solo el 10% de los empleados la utiliza a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo en Estados Unidos ha crecido de manera acelerada en los últimos dos años, aunque este avance no se distribuye de forma uniforme entre los distintos tipos de empleados. Según datos recientes de Gallup, el 45% de los trabajadores estadounidenses utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos algunas veces al año, pero solo el 10% lo hace a diario.

Esta diferencia revela una brecha digital laboral cada vez más marcada entre empleados de oficina y trabajadores de primera línea, lo que plantea desafíos para la equidad y la productividad.

El análisis de Gallup, basado en una encuesta nacional representativa realizada en agosto de 2025 a más de 23.000 adultos empleados a tiempo completo y parcial, muestra que la adopción de IA ha tenido un crecimiento sostenido.

Entre el segundo y el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de empleados que reportó usar IA al menos algunas veces al año pasó de 40% a 45%. El uso frecuente, definido como varias veces por semana o más, aumentó de 19% a 23%, mientras que el uso diario subió de 8% a 10%.

En comparación con los datos de 2023, el avance es notable: el uso frecuente de IA más que se duplicó, y la utilización diaria se duplicó en el último año.

Diferencias por tipo de empleado y sector

Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo. Gallup destaca que la adopción de inteligencia artificial se concentra principalmente en los empleados de oficina, especialmente en sectores como tecnología, servicios profesionales y finanzas. El 76% de los trabajadores en tecnología o sistemas de información, el 58% en finanzas y el 57% en servicios profesionales utilizan IA en su labor al menos algunas veces al año.

En contraste, solo el 33% de los empleados en retail, el 37% en salud y el 38% en manufactura —sectores con alta proporción de trabajadores de primera línea— reportan un uso similar.

Además, el uso frecuente de IA entre empleados de oficina alcanza el 27%, mientras que entre los trabajadores de producción y primera línea permanece estable en torno al 9% desde 2023.

La brecha también se refleja en los niveles jerárquicos. Los líderes, definidos como gerentes de otros gerentes, presentan una tasa de uso frecuente de IA del 33%, el doble que los colaboradores individuales, que alcanzan solo el 16%.

Esta diferencia se amplía al analizar el conocimiento sobre la adopción de IA en las organizaciones. En el tercer trimestre de 2025, el 37% de los empleados afirmó que su empresa había implementado tecnología de inteligencia artificial para mejorar la productividad, eficiencia y calidad, mientras que el 40% lo negó y el 23% manifestó desconocerlo.

La incertidumbre es mayor entre los colaboradores individuales (26%) que entre los gerentes (16%) y líderes (7%), y también es más frecuente entre empleados de primera línea, quienes suelen estar más alejados de la toma de decisiones.

Factores organizacionales y de percepción

Gallup señala que la falta de comunicación interna y de estrategias claras por parte de las organizaciones contribuye a esta brecha. Aunque el 44% de los empleados percibe que su empresa ha comenzado a integrar IA, solo el 22% considera que existe un plan o estrategia clara al respecto.

Además, apenas el 29% indica que su organización cuenta con directrices o políticas formales para el uso de IA, lo que deja un desfase de 15 puntos porcentuales entre la integración de la tecnología y la provisión de estándares para su uso.

Usos y herramientas de IA más frecuentes

En cuanto a los usos más frecuentes de la inteligencia artificial en el trabajo, más del 40% de los empleados que la utilizan al menos una vez al año la emplean para consolidar información o generar ideas, y el 36% para aprender cosas nuevas.

Automatizar tareas básicas, identificar problemas y colaborar con compañeros son otros usos reportados, aunque en menor medida.

Las herramientas más populares son los chatbots o asistentes virtuales (61%), seguidos por aplicaciones de escritura y edición (36%) y asistentes de codificación (14%). El uso de herramientas más avanzadas, como las de análisis de datos o automatización de procesos, sigue siendo minoritario y se concentra entre quienes utilizan IA con mayor frecuencia.

Percepción de utilidad y desafíos

La percepción sobre la utilidad de la inteligencia artificial varía considerablemente entre quienes la usan y quienes no. Solo el 16% de los usuarios afirma que las herramientas de IA proporcionadas por su organización son muy útiles para su trabajo. Además, la principal dificultad identificada es la falta de claridad sobre los casos de uso o el valor que aporta la IA.

Gallup resalta que muchos empleados utilizan inteligencia artificial sin contar con directrices o apoyo suficiente, lo que limita el aprovechamiento de su potencial. Por ejemplo, el 68% de quienes han usado IA para interactuar con clientes considera que ha tenido un efecto positivo, frente al 13% de quienes no la han utilizado en ese contexto.

A pesar del avance de la inteligencia artificial, la mayoría de los empleados no teme ser reemplazado por esta tecnología en el corto plazo. Solo el 15% considera probable que la automatización, los robots o la IA eliminen su puesto de trabajo en los próximos cinco años, un dato que se mantiene estable respecto de años anteriores. Sin embargo, sectores como tecnología, retail y finanzas manifiestan una preocupación algo mayor.

Las implicaciones de estos hallazgos, según Gallup, apuntan a la necesidad de que las organizaciones desarrollen estrategias de adopción de inteligencia artificial centradas en las personas, con respaldo de la dirección y una integración estratégica en los roles laborales.

El apoyo gerencial y la comunicación clara sobre la integración de IA se asocian con una mayor adopción y preparación de los empleados para trabajar con estas tecnologías.