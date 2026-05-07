Un reembolso millonario cambiará las facturas de electricidad en Florida tras la temporada de huracanes

Clientes de Duke Energy Florida recibirán un reembolso de USD 90,5 millones por cobros en exceso durante la temporada de huracanes de 2024 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Clientes de Duke Energy Florida recibirán un reembolso de USD 90,5 millones tras la autorización de la Comisión de Servicios Públicos de Florida, que determinó un cobro en exceso por parte de la compañía durante la temporada de huracanes de 2024.

La medida se produce a raíz de la brecha entre los fondos recolectados para restaurar el servicio tras los huracanes Debby, Helene y Milton y los costos finales registrados por la empresa.

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Los montos recaudados por Duke Energy Florida llegaron a USD 1.006 millones, destinados a cubrir gastos de emergencia y reparación de la infraestructura eléctrica afectada.

Los costos efectivos ascendieron a USD 915,3 millones, lo que generó una diferencia de USD 90,5 millones. Este monto será devuelto a los usuarios mediante una reducción temporal en los cargos por combustible eléctrico, según el mecanismo definido por la autoridad reguladora.

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La devolución se implementará a través de un ajuste en la tarifa de combustible, que los usuarios verán reflejado en sus facturas de electricidad desde junio hasta septiembre de 2026.

La Comisión de Servicios Públicos de Florida detectó una diferencia entre los fondos recolectados y los costos reales de restauración tras los huracanes Debby, Helene y Milton (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos de Florida, el cargo bajará 0,562 centavos por kilovatio-hora durante este periodo, pasando de 4,414 a 3,852 centavos por kilovatio-hora en el segmento residencial.

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Al finalizar el ciclo de devolución, las tarifas regresarán a los valores habituales aprobados por la comisión.

Para un hogar tipo con un consumo mensual de 1.000 kilovatios-hora, la rebaja equivale a 56 centavos menos por factura, conforme a las estimaciones de la autoridad regulatoria estatal.

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La medida responde a la autorización, en febrero de 2025, de un cobro especial que permitió a Duke Energy Florida afrontar los gastos previstos de restauración vinculados con los tres huracanes que impactaron la región.

El cargo temporal comenzó a aplicarse en marzo de 2025 y supuso un impacto mensual de USD 33 por cada 1.000 kilovatios-hora para clientes residenciales, según la comisión.

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Posteriormente, la empresa comunicó la finalización anticipada del cobro, concluyéndolo en enero de 2026 en vez de en febrero, lo que agilizó el proceso de revisión y devolución.

La tarifa residencial de electricidad bajará de 4,414 a 3,852 centavos por kilovatio-hora para los clientes de Duke Energy Florida en el periodo señalado (Duke Energy)

Durante el periodo de recaudación, Duke Energy Florida atendió a más de 2 millones de clientes en 35 condados de Florida.

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Una vez revisados los gastos y confirmado el excedente, la comisión dispuso la devolución de los fondos sobrantes, implementando una reducción temporal de las tarifas eléctricas con el objetivo de reintegrar proporcionalmente a los usuarios involucrados.

Detalles del reembolso y facturación

A partir del ciclo de facturación de junio a septiembre de 2026, los usuarios experimentarán una baja en el cargo por combustible eléctrico.

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En ese cuatrimestre, la tarifa residencial descenderá de 4,414 a 3,852 centavos por kilovatio-hora. En el caso de un consumo promedio de 1.000 kilovatios-hora mensuales, la rebaja será de 56 centavos cada mes.

Al final del periodo de devolución, las tarifas volverán al nivel autorizado anteriormente por la comisión reguladora. La Comisión de Servicios Públicos de Florida especificó que la devolución se realizará de forma automática, sin requerimientos de parte de los clientes.

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El reembolso a clientes de Duke Energy Florida se reflejará en la factura eléctrica hasta septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste será homogéneo, beneficiando a todos los consumidores residenciales dentro del área de alcance de la compañía, y aparecerá en la factura mensual bajo el apartado de cargo de combustible.

Razones detrás del ajuste y antecedentes regulatorios

La autorización del cargo especial respondió a la gravedad de los daños ocurridos en la temporada de huracanes de 2024, cuando Debby, Helene y Milton provocaron extensos cortes de energía y afectaron líneas de alta tensión, subestaciones y redes de distribución.

Los fondos recolectados tenían como destino la reparación inmediata y el fortalecimiento de la infraestructura ante futuras emergencias.

El excedente identificado una vez cerradas las cuentas motivó la devolución, conforme a las normas de la Comisión de Servicios Públicos de Florida, que obliga a reintegrar cualquier monto recibido en exceso por conceptos extraordinarios.

Este tipo de ajuste es frecuente en el sector eléctrico estadounidense, donde los procedimientos de revisión y devolución buscan mantener la transparencia y equidad tarifaria para los usuarios.

Durante la temporada de huracanes, la demanda de servicios de emergencia y el alcance de los daños pueden diferir respecto a las estimaciones originales, generando discrepancias entre lo recaudado y lo invertido.

El reembolso a los usuarios se aplicará mediante una reducción temporal en la tarifa de combustible eléctrico entre junio y septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, la rápida identificación del saldo a favor de los usuarios permitió definir un mecanismo de devolución expedito y directo.

Impacto para los usuarios y proyecciones futuras

La reducción temporal en el cargo de combustible beneficiará a los clientes residenciales de Duke Energy Florida entre junio y septiembre de 2026, facilitándoles boletas de luz más accesibles durante ese periodo.

Una vez culminado el proceso de devolución, las tarifas eléctricas se restablecerán a los valores habituales que fija la comisión reguladora.

La devolución autorizada por la Comisión de Servicios Públicos de Florida evidencia el rol de los organismos de control y refuerza la necesidad de que las empresas eléctricas, entes reguladores y consumidores mantengan una comunicación clara y eficiente.