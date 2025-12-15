Estados Unidos

El detenido por el tiroteo en Brown University será liberado al confirmarse que no es una “persona de interés” en la investigación

El alcalde de Providence, Brett Smiley, comunicó inicialmente el levantamiento inmediato de las restricciones en la ciudad tras la detención de un sospechoso. Sin embargo, más tarde aclaró que esa persona quedaría en libertad


El sospechoso del tiroteo en Brown University será liberado tras confirmarse que no es una "persona de interés" en la investigación

El hombre detenido el sábado por sospechas de matar a dos personas en un tiroteo en la Universidad de Brown será liberado, luego de que las autoridades de Rhode Island reconocieran que no constituye una “persona de interés” en la investigación, informaron este domingo funcionarios estatales y municipales.

El anuncio llegó horas después de que un hombre armado abriera fuego en un edificio de la universidad, en la ciudad de Providence, mientras estudiantes rendían exámenes finales. El ataque provocó una orden de confinamiento en el campus y en zonas aledañas, además de un amplio operativo policial que se extendió durante varias horas.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, comunicó inicialmente el levantamiento inmediato de las restricciones en la ciudad tras la detención de un sospechoso. Sin embargo, más tarde aclaró que esa persona quedaría en libertad. “Dentro de poco vamos a liberar a la persona que había sido detenida previamente”, afirmó.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, sostuvo que la evidencia reunida no justifica mantener bajo custodia al hombre arrestado. “Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés”, declaró a periodistas. “Por eso será liberado”.

Las autoridades indicaron que la búsqueda del autor del ataque continúa, aunque sin detallar líneas específicas de investigación. “Obviamente tenemos un asesino allá afuera, francamente, y por lo tanto no vamos a revelar los planes”, señaló Neronha, al explicar el hermetismo de la pesquisa.


El alcalde de Providence, Brett Smiley, comunicó inicialmente el levantamiento inmediato de las restricciones en la ciudad tras la detención de un sospechoso

De acuerdo con el alcalde Smiley, el tiroteo dejó nueve personas heridas. Una permanece en condición crítica, siete se encuentran estables y una ya recibió el alta médica. Posteriormente, la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó en una carta dirigida a la comunidad universitaria que todas las víctimas son estudiantes de la institución.

El ataque ocurrió en un aula ubicada en la planta baja de uno de los edificios del campus. Joseph Oduro, asistente docente que se encontraba en el lugar, relató lo sucedido en una entrevista con CNN. “Estaba de pie en el aula, y él entró por detrás, así que nos miramos. En cuanto ocurrió, miré a mis alumnos y les hice un gesto para que pasaran al frente del aula. Luego, simplemente me agaché”, dijo.

Según su testimonio, el tirador actuó de forma directa y rápida. “Entró, apuntó con su arma y gritó algo”, explicó Oduro. “No sé qué dijo, y ninguno de los otros estudiantes sabe qué dijo, y entonces empezó a disparar”.

La policía difundió un video de aproximadamente 10 segundos que muestra al sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. En las imágenes se lo observa de espaldas, poco después de abrir fuego dentro del aula. Tras el ataque, el presunto autor sale del edificio vestido con ropa oscura. Testigos indicaron que también llevaba una máscara de camuflaje gris.


La policía difundió un video de aproximadamente 10 segundos que muestra al sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta

Smiley describió el impacto del episodio en la comunidad universitaria. “Es impactante y tremendamente triste. Conozco a los estudiantes de aquí, muchos de los cuales estuvieron refugiándose durante muchas, muchas horas anoche”, dijo más tarde a CNN. “Todos están increíblemente conmocionados”.

Las autoridades universitarias informaron que los exámenes finales programados para el domingo quedaron pospuestos, mientras se evalúan medidas adicionales de seguridad y apoyo para los estudiantes y el personal.

(Con información de AFP)

