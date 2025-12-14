Estados Unidos

Un sospechoso bajo custodia por el tiroteo en Brown University: la policía lo detuvo en un hotel de Providence

El presunto atacante fue capturado tras una movilización nocturna en la ciudad, mientras las autoridades descartan más amenazas y los estudiantes comienzan a regresar a las actividades habituales en el campus

Guardar
La policía de Providence arrestó
La policía de Providence arrestó a una persona de interés después del ataque en el campus que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. (REUTERS)

Las autoridades de Providence informaron que una persona de interés fue detenida en relación con el tiroteo en Brown University, que la noche del sábado 13 de diciembre dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. Según detalló en la madrugada del domingo la oficina del alcalde, la detención ocurrió después de una intensa búsqueda que incluyó la revisión de hoteles en el área.

La policía anunció que brindaría más detalles en una conferencia de prensa prevista para la mañana del domingo. La identidad del detenido no ha sido confirmada y las autoridades aún investigan si el sospechoso es estudiante de la universidad.

Imágenes de seguridad analizadas por los agentes muestran al posible agresor, vestido de negro y con el rostro cubierto parcialmente, alejándose del edificio de Ingeniería donde se produjeron los disparos. “Algunas personas nos indicaron que pudo haber utilizado una máscara de camuflaje y podría tener alrededor de 30 años”, explicó el subjefe de la policía de Providence, Timothy O’Hara, según reseña CNN.

Las víctimas, estudiantes de la
Las víctimas, estudiantes de la propia universidad, recibieron atención médica y algunas permanecen hospitalizadas. (REUTERS/Taylor Coester)

El ataque armado

Los hechos ocurrieron en el edificio de Ingeniería, localizado en el 184 de Hope Street. Los informes policiales, citados también por USA Today, confirmaron que al menos dos personas murieron y nueve resultaron heridas durante el incidente. Las víctimas, estudiantes de la propia universidad según fuentes oficiales, recibieron atención médica y algunas permanecen hospitalizadas.

El edificio Barus and Holley fue evacuado rápidamente. Equipos médicos y policiales se desplazaron hasta el lugar apenas recibieron las primeras llamadas de emergencia. La gestión de la emergencia implicó el corte temporal de la circulación en Hope Street y el despliegue de presencia policial en las vías aledañas al campus universitario.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, confirmó a CNN que los heridos por arma de fuego son estudiantes de Brown University. Las autoridades de la ciudad levantaron la orden de refugio en el lugar al amanecer del domingo, permitiendo el retorno paulatino a la actividad en la zona.

Equipos de emergencia acudieron al
Equipos de emergencia acudieron al campus tras recibir alertas por el tiroteo en el sector de Ingeniería de la universidad. (REUTERS/Taylor Coester)

Durante la noche, más de cien policías participaron en el rastreo de la zona y la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, lo que llevó finalmente a la detención del sospechoso en uno de los hoteles de Providence. La policía explicó que continúan analizando imágenes y entrevistas con testigos para esclarecer la sucesión exacta de los hechos y confirmar el vínculo del detenido con la universidad y las personas afectadas.

El episodio conmocionó tanto al campus como a los vecindarios tradicionales de Providence, donde la actividad habitual de fin de semana se interrumpió por bloqueos de calles y la presencia de numerosos vehículos de emergencia. El campus permaneció vacío durante horas, mientras los estudiantes resguardados recibían contención y asistencia.

A pesar del arresto, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar si el detenido actuó en solitario o si hubo cómplices. La conferencia de prensa en la mañana ofrecerá detalles sobre la identidad del sospechoso y los pasos a seguir en la causa.

“Estamos comprometidos en brindar respuestas rápidas y toda la información posible a las familias y a nuestra comunidad universitaria, tras la tragedia que hemos vivido”, afirmó la presidenta Paxson en un comunicado de prensa recogido por CNN.

Temas Relacionados

Brown UniversityRhode IslandTiroteoSospechosoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El FBI difundió un video que muestra a “una persona de interés” vinculada al tiroteo en Rhode Island: investigan si se trata del tirador

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos compartió la grabación de una cámara de seguridad en donde se vería al presunto autor del ataque. El tirador abrió fuego en el campus universitario este sábado

El FBI difundió un video

Powerball: números ganadores del 13 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: números ganadores del 13

Donald Trump repudió el tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos en un campus universitario de Rhode Island: “Es terrible”

“Les informaremos todo lo que suceda”, declaró el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca ante periodistas. El ataque ocurrió en el edificio de ingeniería del recinto y el sospechoso aún continúa prófugo

Donald Trump repudió el tiroteo

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El ataque ocurrió de manera repentina en una zona transitada de Georgia, sin indicios de robo ni conflicto previo, y las autoridades trabajan para identificar al agresor y determinar qué sustancia fue utilizada

Conmoción en Estados Unidos: una

Tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: al menos dos muertos y ocho heridos de gravedad

La Universidad de Brown ordenó a estudiantes y personal mantenerse resguardados hasta nuevo aviso. La Policía comunicó que “varias personas” habían recibido disparos y que el sospechoso permanece prófugo

Tiroteo en un campus universitario
DEPORTES
Polémica en una pelea de

Polémica en una pelea de un evento de MMA que promocionó Cristiano Ronaldo: un luchador sufrió un salvaje castigo y se desvaneció

La frase de Verón sobre el valor del título tras la polémica por el pasillo y su emoción por el gesto de los jugadores de Estudiantes

El argentino Kevin Vallejos hizo historia en UFC: venció a una leyenda con un brutal nocaut y dio un paso clave para su futuro

Taki Inoue, el piloto que tiene uno de los récords más desafortunados en la historia de la Fórmula 1

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

INFOBAE AMÉRICA

“Creep”, uno de los mayores

“Creep”, uno de los mayores éxitos de Radiohead: cómo nació la canción y por qué la banda se distanció de ella

Hallan una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía las teorías geológicas

EN VIVO: líderes mundiales condenan el ataque terrorista en Australia: “Debemos poner fin al antisemitismo”

El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque terrorista contra una celebración judía en Australia