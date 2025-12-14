Un sospechoso bajo custodia por el tiroteo en Brown University: la policía lo detuvo en un hotel de Providence

La policía de Providence arrestó a una persona de interés después del ataque en el campus que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. (REUTERS)

Las autoridades de Providence informaron que una persona de interés fue detenida en relación con el tiroteo en Brown University, que la noche del sábado 13 de diciembre dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. Según detalló en la madrugada del domingo la oficina del alcalde, la detención ocurrió después de una intensa búsqueda que incluyó la revisión de hoteles en el área.

La policía anunció que brindaría más detalles en una conferencia de prensa prevista para la mañana del domingo. La identidad del detenido no ha sido confirmada y las autoridades aún investigan si el sospechoso es estudiante de la universidad.

Imágenes de seguridad analizadas por los agentes muestran al posible agresor, vestido de negro y con el rostro cubierto parcialmente, alejándose del edificio de Ingeniería donde se produjeron los disparos. “Algunas personas nos indicaron que pudo haber utilizado una máscara de camuflaje y podría tener alrededor de 30 años”, explicó el subjefe de la policía de Providence, Timothy O’Hara, según reseña CNN.

Las víctimas, estudiantes de la propia universidad, recibieron atención médica y algunas permanecen hospitalizadas. (REUTERS/Taylor Coester)

El ataque armado

Los hechos ocurrieron en el edificio de Ingeniería, localizado en el 184 de Hope Street. Los informes policiales, citados también por USA Today, confirmaron que al menos dos personas murieron y nueve resultaron heridas durante el incidente. Las víctimas, estudiantes de la propia universidad según fuentes oficiales, recibieron atención médica y algunas permanecen hospitalizadas.

El edificio Barus and Holley fue evacuado rápidamente. Equipos médicos y policiales se desplazaron hasta el lugar apenas recibieron las primeras llamadas de emergencia. La gestión de la emergencia implicó el corte temporal de la circulación en Hope Street y el despliegue de presencia policial en las vías aledañas al campus universitario.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, confirmó a CNN que los heridos por arma de fuego son estudiantes de Brown University. Las autoridades de la ciudad levantaron la orden de refugio en el lugar al amanecer del domingo, permitiendo el retorno paulatino a la actividad en la zona.

Equipos de emergencia acudieron al campus tras recibir alertas por el tiroteo en el sector de Ingeniería de la universidad. (REUTERS/Taylor Coester)

Durante la noche, más de cien policías participaron en el rastreo de la zona y la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, lo que llevó finalmente a la detención del sospechoso en uno de los hoteles de Providence. La policía explicó que continúan analizando imágenes y entrevistas con testigos para esclarecer la sucesión exacta de los hechos y confirmar el vínculo del detenido con la universidad y las personas afectadas.

El episodio conmocionó tanto al campus como a los vecindarios tradicionales de Providence, donde la actividad habitual de fin de semana se interrumpió por bloqueos de calles y la presencia de numerosos vehículos de emergencia. El campus permaneció vacío durante horas, mientras los estudiantes resguardados recibían contención y asistencia.

A pesar del arresto, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar si el detenido actuó en solitario o si hubo cómplices. La conferencia de prensa en la mañana ofrecerá detalles sobre la identidad del sospechoso y los pasos a seguir en la causa.

“Estamos comprometidos en brindar respuestas rápidas y toda la información posible a las familias y a nuestra comunidad universitaria, tras la tragedia que hemos vivido”, afirmó la presidenta Paxson en un comunicado de prensa recogido por CNN.