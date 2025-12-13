La cifra de asesinatos masivos en Estados Unidos cae en 2025 a su nivel más bajo en casi veinte años

El número de asesinatos masivos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo desde 2006, con solo diecisiete incidentes registrados. (REUTERS/Stringer/File Photo)

El número de asesinatos masivos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo en casi veinte años, según la base de datos conjunta de la Universidad de Northeastern, USA Today y Associated Press. El descenso toca a comunidades en todo el país y genera debate sobre la efectividad de las políticas de control de armas, en un momento donde no se promulgaron nuevas leyes federales. El seguimiento de estos crímenes pone en la discusión pública la relación entre la violencia letal y los cambios en la sociedad tras la pandemia, según publicó Newsweek y confirmaron datos institucionales.

De acuerdo con la base de datos diseñada para monitorear asesinatos masivos desde 2006, se contabilizaron solo diecisiete incidentes de este tipo durante 2025, frente a los 42 registrados en 2023. El dato fue confirmado por James Alan Fox, profesor de criminología de la Universidad de Northeastern y supervisor del proyecto, quien explicó a AP que el reto estadístico no se debe a modificaciones en la ley, sino al retorno a patrones previos a la pandemia. Fox indicó: "Esta no es una vuelta victoriosa para la reforma de armas, es un regreso a un nivel más típico“.

El registro sistemático de asesinatos masivos en Estados Unidos ganó seguimiento y discusión social en los últimos años, influido por el aumento de la violencia en la década pasada y por la presión pública sobre legisladores federales y estatales. A pesar del descenso de estos crímenes en 2025, las cifras de violencia armada en general y el debate sobre la prevención, la salud mental y la legislación de armas siguen en el centro de la agenda nacional, según destacan los datos publicados por AP y la plataforma Gun Violence Archive.

¿Cuántos asesinatos masivos hubo en Estados Unidos en 2025?

La base de datos dirigida por Universidad de Northeastern, en colaboración con USA Today y Associated Press, indica que en 2025 se reportaron diecisiete asesinatos masivos en el país. El recuento marca la cifra más baja desde que comenzó el rastreo anual en 2006. En contraste, en 2023 se documentaron 42 incidentes, y en los últimos años los números promediaron niveles considerablemente más altos.

La definición adoptada por este grupo de investigación considera como asesinato masivo cualquier evento en el que cuatro o más personas mueren en menos de 24 horas, excluyendo al agresor y sin importar el método utilizado. Esta metodología permite comparar tendencias a lo largo del tiempo y diferenciar eventos domésticos —los más comunes— de aquellos que ocurren en espacios públicos.

Fox, principal analista del proyecto, puntualizó a Newsweek: "De los 17 casos registrados en 2025, solo cuatro ocurrieron en espacios públicos; la mayoría estuvo vinculada a disputas familiares o domésticas“. Esto contrasta con la percepción mediática centrada en tiroteos de alto perfil en escuelas o recintos públicos.

¿Qué dice la base de datos oficial de asesinatos masivos?

La base de datos de asesinatos masivos de la Universidad de Northeastern, creada en alianza con USA Today y Associated Press, funciona como registro nacional y público desde 2006. Contempla incidentes donde al menos cuatro personas pierden la vida, excluyendo al responsable, en un solo evento y durante el mismo día. El análisis abarca distintos tipos de violencia y no se restringe únicamente a tiroteos, incorporando ataques cometidos con armas blancas, vehículos y fuego, entre otras modalidades.

El acceso público a esta base permite a investigadores, medios y legisladores comprender mejor los patrones de la violencia letal. Según reporta la Universidad de Northeastern, el descenso de 2025 corresponde a una “regresión estadística a la media” después de años de alza anómala tras la pandemia.

De acuerdo con Fox, no existe evidencia de que la disminución esté asociada a reformas federales en materia de armas. “No ha habido ninguna legislación federal importante en el último año que explique esta disminución. Pero algunas medidas estatales están ayudando claramente”, afirmó el criminólogo, citado por Newsweek.

¿Qué diferencia hay entre asesinato masivo y tiroteo masivo según los datos?

El término asesinato masivo utilizado por la base de datos de Northeastern se diferencia de tiroteo masivo, útil para otros monitoreos como los de Gun Violence Archive (GVA). Mientras el primero requiere cuatro o más muertes, el GVA documenta cualquier incidente donde al menos cuatro personas sufran heridas de bala, independientemente del desenlace fatal.

En 2025, GVA contabilizó 388 tiroteos masivos al 11 de diciembre, lo que significa una reducción notable respecto a los 659 en 2023. Esta diferencia metodológica es relevante para la comparación interanual y la interpretación social de los datos. Según el GVA, durante el año se registraron 13.821 muertes y 24.968 heridos derivados de incidentes relacionados con armas de fuego, la cifra de muertes más baja desde 2015.

El registro universitario ofrece una perspectiva más restringida pero rigurosa y resalta la importancia de diferenciar entre eventos de gran difusión mediática y aquellos violentos, frecuentes, que suelen ocurrir en el ámbito privado.

¿Qué factores explican la caída de los asesinatos masivos en 2025?

Expertos en seguridad y criminología consultados por AP y Newsweek, entre ellos James Alan Fox y James Densley (Universidad Estatal Metropolitana de Minnesota), señalaron que la reducción de 2025 no puede vincularse mecánicamente a una política federal, sino que responde en parte a fluctuaciones estadísticas después de años atípicos propiciados por la pandemia. “El año 2025 pinta muy bien en el contexto histórico. Pero no podemos fingir que el problema ha desaparecido”, dijo Densley a la agencia.

Entre los factores destacados por los investigadores están:

Cambios demográficos en la población.

Incremento de inversiones en prevención y salud mental a partir de la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras de 2022, que permitió a los estados financiar acciones para evitar la violencia letal.

Mayor capacitación y protocolos en equipos de respuesta a emergencias. Un caso ilustrativo se presentó en Minneapolis , donde un tiroteo en una escuela dejó más de 20 heridos, pero solo dos muertes, atribuible a la rapidez de la atención médica urgente.

Expansión de programas estatales para la evaluación de amenazas escolares, actualmente requeridos en al menos 22 estados, con énfasis en la detección de conductas de riesgo.

Fox advirtió que cada vez que se produce una caída abrupta puede seguir un repunte. “Las grandes caídas suelen ir seguidas de repuntes. Si en 2026 la cifra aumenta, no me sorprendería. Pero si ese repunte es modesto, se tomaría como un avance”.

¿Cuál es el impacto para la sociedad y cómo podría evolucionar la tendencia?

El descenso de asesinatos masivos en 2025 afecta a múltiples sectores. Instituciones educativas, autoridades sanitarias y gobiernos estatales están adaptando estrategias de intervención y apoyo psicológico a raíz de experiencias recientes, citan las bases de datos y los reportes de AP. El año cierra sin asesinatos masivos en escuelas, tendencia que se atribuye, en parte, a la expansión de medidas preventivas y controles internos.

Christopher Carita, expolicía y consultor de seguridad, explicó a Newsweek que los avances recientes reflejan una aproximación más transversal al fenómeno. “No se trata solo de un problema de armas ni de un problema humano. Por primera vez, lo estamos abordando como ambos”, expuso, enfatizando el valor de la prevención simultánea en salud mental y restricción logística para el acceso a armas.

Las cifras de violencia armada entre niños y adolescentes siguen superando las de países comparables: en 2025 se reportaron 216 menores de 11 años muertos y 447 heridos por armas de fuego, mientras el grupo de 12 a 17 años acumuló 962 muertos y 2.624 lesionados, según GVA.

Si bien Estados Unidos no adoptó reformas federales de gran alcance en materia de armas durante el año, varios estados han endurecido sus requisitos para compras y verificaciones de antecedentes, así como prohibiciones de cargadores de alta capacidad, lo que según Fox, ha tenido impacto positivo en la reducción de tiroteos masivos públicos.