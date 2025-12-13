Estados Unidos

Donald Trump anunció una nueva etapa en la ofensiva contra el narcotráfico en Venezuela: “Comenzarán los bombardeos en tierra”

El mandatario estadounidense enfatizó que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, tiene como principal objetivo a quienes considera responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos ampliará su campaña militar antidrogas con ataques terrestres focalizados en las organizaciones criminales transnacionales, según anunció este viernes el presidente Donald Trump.

El mandatario enfatizó que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, tiene como principal objetivo a quienes considera responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica.

No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, afirmó Trump, al explicar el alcance de la política que implementará su administración en la región.

Durante una intervención en la Casa Blanca, el presidente detalló que esta nueva ofensiva se origina como continuación de lo que describió como una exitosa campaña naval, con la que, según sus cifras, se logró interceptar el 96% de las sustancias ilícitas que llegaban a Estados Unidos por vía marítima.

Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder”, aseguró Trump.

El mandatario estadounidense enfatizó que
El mandatario estadounidense enfatizó que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, tiene como principal objetivo a quienes considera responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica (EFE/YURI GRIPAS / ARCHIVO)

Cada uno de esos barcos que ves es derribado”, añadió el mandatario estadounidense, al referirse a las interdicciones ejecutadas en el Caribe y en aguas próximas a Venezuela.

Según los cálculos del propio Trump, la campaña naval ha salvado unas 25.000 vidas estadounidenses gracias a la reducción de la entrada de estupefacientes por mar.

No obstante, señaló que el impacto de las operaciones navales está alcanzando un límite y que el flujo de drogas tiende a diversificarse y a buscar nuevas rutas, especialmente terrestres.

“Ahora comenzaremos por tierra y por tierra es mucho más fácil”, dijo en referencia al cambio operacional de la ofensiva militar.

Trump fue consultado por periodistas acerca de si estas acciones terrestres se centrarían únicamente en Venezuela, país que ha mantenido tensas relaciones con Washington y es frecuentemente señalado por la administración estadounidense como escala crucial en el tráfico de narcóticos. “No son solo ataques terrestres en Venezuela. Son ataques terrestres contra personas horribles que traen drogas y matan a nuestra gente”, reiteró.

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

Recalcó, además, que los objetivos de la política de seguridad nacional de su gobierno van dirigidos a erradicar los cárteles y grupos transnacionales responsables de “destruir la juventud norteamericana”.

El número real es de 300.000 personas muertas en un año a causa de las drogas”, afirmó.

El anuncio ocurre en medio de la presión de Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro y coincide con nuevas sanciones económicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esta semana, esa agencia bloqueó los bienes y prohibió la operatividad en territorio estadounidense de varios allegados de Maduro y de empresas del círculo chavista, bajo acusaciones de facilitar operaciones de narcotráfico o de desviar recursos petroleros a redes afines al régimen.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en un comunicado: “Nicolás Maduro y sus asociados criminales están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense”.

La sanción también afecta a empresas y embarcaciones identificadas como parte de la estructura de contrabando de petróleo venezolano. Esta medida complementa el endurecimiento militar y responde, según Washington, a una estrategia integral para cortar las fuentes de ingreso del régimen y desarticular los canales logísticos empleados por redes criminales internacionales.

Estados Unidos volvió a sancionar
Estados Unidos volvió a sancionar a los narcosobrinos de Nicolás Maduro

El despliegue de Estados Unidos en la región incluye la presencia de aproximadamente 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra, guardacostas, aviones de combate F-18 y bombarderos estratégicos.

Desde septiembre, múltiples ataques a embarcaciones sospechosas han causado al menos 87 muertes en operaciones en el Caribe y el Pacífico. El aumento de la vigilancia y la presencia militar en torno a Venezuela se produce tras la reciente incautación del superpetrolero Skipper, episodio que la dictadura de Caracas calificó como “robo descarado” y “piratería internacional”.

Trump insistió en que la nueva etapa de la campaña antidrogas irá más allá de la persecución territorial y buscará desmantelar a quienes considera “amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos”, empleando acciones militares coordinadas y sanciones económicas.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpÚltimas Noticias AméricaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Wall Street cerró en baja tras fuertes caídas del sector tecnológico

El Nasdaq lideró las pérdidas luego del desplome de Broadcom y el retroceso de otros grandes valores, mientras los inversores reaccionaron con cautela a los balances empresariales y esperan nuevos datos económicos clave tras el recorte de tasas de la Reserva Federal

Wall Street cerró en baja

Plataformas, IA y redes sociales: cómo la hiperconectividad definió a la generación Z en 2025

El acceso casi permanente a internet, en YouTube y TikTok, y la integración de inteligencia artificial transforman la forma en que los adolescentes estadounidenses viven y se relacionan, según un reciente informe

Plataformas, IA y redes sociales:

Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

El operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, desplegadas en el marco del dispositivo militar que Washington mantiene en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Aviones militares de EEUU volaron

El teniente general Evan Pettus asumió la dirección del Comando Sur de Estados Unidos

El relevo se produce en medio de la escalada de operativos contra el narcotráfico en aguas venezolanas y horas después de que la Casa Blanca anunciara la incautación de un petrolero cerca de las costas de Venezuela

El teniente general Evan Pettus

Estados Unidos eliminó los programas de reunificación familiar para migrantes de Colombia, Honduras y otros cinco países de la región

A partir del 14 de enero, quienes no hayan regularizado su estatus deberán abandonar la nación norteamericana y perderán la autorización laboral asociada

Estados Unidos eliminó los programas
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
Lissa Vera confirmó su participación

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

INFOBAE AMÉRICA

Una aldea solo para ellas:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales